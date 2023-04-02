王靖夫要催動綠色產業鏈 犀牛盾打造地表最強手機殼

犀牛盾創辦人王靖夫。(記者黃仲裕／攝影)

位在台中市南屯區、佛教正德醫院不遠處的一棟大樓門前，立著一個形似iPhone 4手機 邊框，旁邊階梯上方還懸掛著一個3D錯位造型的盾牌，這裡就是全球手機保護殼大廠犀牛盾科技（RHINOSHIELD）的總部大樓。

犀牛盾科技全球擁有逾207萬社群 追蹤者、88.5萬活躍會員，不僅是台灣與歐洲主要手機保護殼、螢幕保護膜領導品牌，也是Apple、Costco、Amazon等跨國企業的合作夥伴。很多人卻不知道，犀牛盾是道道地地的台灣品牌，創辦人是來自台中的一對七年級兄弟：王靖夫及王靖諭。

王靖夫表示，自己是念材料科學，「其實沒有想過會創業」，當時在英國劍橋讀博士班，正在做高溫導電陶瓷研究，許多時候實驗要等很久，甚至要費時一個月，發現跟自己個性完全不合。「覺得不能再這樣繼續下去，開始嘗試其他材料。因緣際會下，在2012年做出ShockSpread這個高分子材料，發現做成膜的時候，具抗震效果。」王靖夫透露，一開始也不知道這材料能拿來做什麼，但那時剛好有個契機點，就是iPhone 4推出。王靖夫說：「不同於Nokia時代使用塑膠外殼，手機怎麼摔都摔不壞，iPhone 4因為前後雙面都使用玻璃，手機變得很脆弱，而當時的螢幕貼只有防刮功能，沒有保護功能，ShockSpread可以完全貼在玻璃上面，突然發現可以用來創業。」

一個契機 走上創業路

之後，王靖夫就把材料寄給弟弟王靖諭看，並大致說明想法，沒想到弟弟竟然相當熱血地說，「明天就要來辭職」，在一群熱血朋友們的創業討論下，也許是康寧大猩猩玻璃的啟發，出現了犀牛皮厚的聯想，而盾牌的部分，則是大家討論出名稱後想出來的圖像，盾也有保護防衛的概念，就這樣「犀牛盾」創立了。

犀牛盾科技（RHINOSHIELD）總部大樓。(記者黃仲裕／攝影)

這時才想到量產ShockSpread。王靖夫說：「在研發同時，也要想辦法量產。由我負責優化產品的化學結構跟特性、還有弄專利的東西，弟弟就在找台灣負責生產商，過程相當痛苦。」

「沒有人要生產這東西（ShockSpread），因為上一次機台就是100萬，料一次就是買一捲，要先停機、再上料，甚至還要改機台，根本沒有人要理我們。」王靖夫表示，弟弟甚至在工廠警衛室守候一整天，只為獲得見到老闆本人、當面懇求的一次機會。說到這裡，王靖夫特別感謝前興櫃股王迎輝科技及負責人唐世杰、唐奇鴻，「因為迎輝，我們才有辦法量產ShockSpread。他們真的是犀牛盾的貴人，直到現在還是很感謝他們。」

「一開始當然是沒有人要賣我們的東西（耐衝擊螢幕保護貼），2013年正好有募資平台Kickstarter的機會，就想不然上架試試看」。王靖夫透露，一開始並不順利，外界懷疑測試影片真實性，直到在倫敦辦了見面會、進行現場測試後才改觀，最後在30天期限內募到5萬英鎊。

力抗逆風 堅持對的事

「之後邊忙著出貨、邊想著公司及產品下一步。」王靖夫表示，找了許多通路商，卻發現B2B的生意進度真的太慢了，2013年底、2014年初才開始自己架設電商網站，也因為開始接觸消費者，聽見客戶需求後，開始做手機邊框殼，並再次成功集資。

雖然產品接連成功，但2017年犀牛盾卻遭遇逆風。王靖夫坦言，因為在2015年變更產品設計理念的順序，原本第一順位的保護性降為基本功能，而將環保列為第一優先，推出全球第一個單一材料製作成的手機殼MOD。正因為將環保放第一位，犀牛盾產品不含對人體有害的雙酚A（BPA），但也造成2017的新產品較市面上其他產品相對不耐刮，引起消費者的抱怨。

「當時還沒有ESG概念，但經過這幾年的發展，不僅證明環保這條路是對的，也讓我們領先業界，成為首家不會生產垃圾的手機殼製造商。」

犀牛盾科技旗下防摔手機殼及其他產品 。（犀牛盾官網）

王靖夫透露，自己小時候的志向就是想要復育珊瑚，但是卻因為缺乏商業模式而作罷。不過，也因此常常去參加淨灘的活動，卻也發現，日常生活中，人們常常不經意地製造許多垃圾，所以才會將「環保」列為犀牛盾的產品設計理念首位。

「其實許多標榜環保、使用多少比例再生材料的產品，看似環保，但因為拆解、分類困難，到最後還是無法回收、變成垃圾。」王靖夫感慨地說，回收再利用的關鍵在於是否使用單一材料，若要避免材料物性化性的劣化，就一定要用單一材料，才有辦法水平回收使用，才有希望永續使用；否則就只能回收後向下降階變成次級品來使用，最後終究變為垃圾。

他進一步解釋，以手機殼來說，製造的過程僅僅幾秒鐘，而回收時往往是直接打碎回收。也就是，如果一開始設計時沒把單一材料納入考量，只要使用兩種以上的材質，就會造成後來分類拆解困難。「實務上，分類成本是最高的，很多時候就乾脆不分類。所以如果把材料當成黃金來設計，就不會浪費。」

王靖夫指出，以前想要做珊瑚復育，但因為缺乏商業模式被迫放棄，但現在做環保的手機殼，有機會影響一個產品的生產、製造，甚至整個業界，所以打算從生產、製造到回收都要自己來。為此，不僅開設門市，好用來回收自家產品，還買了一個2000多坪的工廠，未來從回收、抽粒、射出到成型，都可以一氣呵成。

王靖夫說：「希望以後有一天，可以不用新的處女材料，消費者使用過的舊手機殼，只要不弄丟，送回來就可以變成新的。」這樣就不再會有垃圾產生，也才是真正的永續使用，才有可能還給後代一個乾淨的地球。

犀牛盾創立於2012年，從最先推出的耐衝擊保護貼，到2014年推出防摔邊框手機殼，2017年超越傳統雙料材質的限制，獨家開發的單一材料科技，甫以創新工法減少保護殼件50%的原料使用，具體實踐對永續使用的承諾。

王靖夫表示，從第一代的ShockSpread，到現在已是第三代，我們不僅從材料製造去思索，還輔以「單一材料」、「極致輕薄」的設計理念，以更少的材料製造手機殼，有利於手機殼在回收後能夠再次成為原料並重新被利用的方式，從源頭開始減廢，降低環境負擔，創造永續循環的經濟體系。

例如所使用的TPE（聚酯化合物）環保無毒材質，在製造過程中無需硫化，還可減少加工次數並循環使用，降低廢料的產生，單一產品線每年就可減少近215公噸的碳排放量。再透過產品設計、材質工藝、以及生產製程的全面翻新與突破，還可提升20%生產效率。

至於極致輕薄部分，因為新進的材料科學技術，所以可將紮實堅固與強韌彈性結合於一體，更可減少保護殼件50%的原料使用。其他還有改採環境友善包裝，所減少的一次性塑膠每年達56公噸等。

此外，王靖夫強調，材料與產品認證也都是基本功，還有一堆測試要做，像是基本的落摔、循環、耐用性測試，還有環境測試等，只有不斷精鍊才有辦法確定這是我們要的材料，上述這些都是消費者看不到的另一面。

「但做手機殼最常遇到的問題就是被仿冒，只要複製外型就好，消費者根本無法分辨，就說你們的東西是一樣。」

王靖夫無奈地表示，仿冒者根本不在乎環保、不堅持用單一材料，「偏偏在台灣告仿冒者還會告輸，因為法律不是站在保護品牌的角色。」這也是創業以來，最讓王靖夫感到低潮的一刻。

去年國立歷史博物館與RHINOSHIELD犀牛盾跨界攜手合作，以「線條的藝術」作為聯名主題，透過全新的設計角度，詮釋藝術家常玉與呂佛庭的畫作，發展出令人驚艷的一系列手機防摔殼、AirPods保護套與固架商品，讓手機殼商品不只是實用，還兼具藝術與科技感，融入日常生活之中。

史博館表示，透過多元的科技應用，將古典畫作轉變成可隨身攜帶藝術作品，藉此拉近藝術與大眾的距離，讓藝術引領時代。此次跨界合作，設計選用知名藝術家常玉、呂佛庭的經典作品以及史博館獨創的紋樣系列授權，貫穿主題，加入點、線、面的基礎元素，勾勒出美妙的藝術設計作品。

在藝術家常玉聯名系列裡，共收錄八張經典畫作及三張紋樣授權系列，其中《浴女》、《裸女》、《人約黃昏後》與《人體》，運用大膽的顏色以及簡練的線條，在力與美之中描摹人體的輪廓，用巧妙的排版方式，讓畫作優雅地佇立於手機殼上。