我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市400所公校食堂查出老鼠、蟑螂、蒼蠅 75%衛生不佳

紐約市打擊無證攤販執法首日 3華社僅零星擺攤 「為生計，鋌而走險」

王靖夫要催動綠色產業鏈 犀牛盾打造地表最強手機殼

記者魏鑫陽／台北即時報導
犀牛盾創辦人王靖夫。(記者黃仲裕／攝影)
犀牛盾創辦人王靖夫。(記者黃仲裕／攝影)

位在台中市南屯區、佛教正德醫院不遠處的一棟大樓門前，立著一個形似iPhone 4手機邊框，旁邊階梯上方還懸掛著一個3D錯位造型的盾牌，這裡就是全球手機保護殼大廠犀牛盾科技（RHINOSHIELD）的總部大樓。

犀牛盾科技全球擁有逾207萬社群追蹤者、88.5萬活躍會員，不僅是台灣與歐洲主要手機保護殼、螢幕保護膜領導品牌，也是Apple、Costco、Amazon等跨國企業的合作夥伴。很多人卻不知道，犀牛盾是道道地地的台灣品牌，創辦人是來自台中的一對七年級兄弟：王靖夫及王靖諭。

王靖夫表示，自己是念材料科學，「其實沒有想過會創業」，當時在英國劍橋讀博士班，正在做高溫導電陶瓷研究，許多時候實驗要等很久，甚至要費時一個月，發現跟自己個性完全不合。「覺得不能再這樣繼續下去，開始嘗試其他材料。因緣際會下，在2012年做出ShockSpread這個高分子材料，發現做成膜的時候，具抗震效果。」王靖夫透露，一開始也不知道這材料能拿來做什麼，但那時剛好有個契機點，就是iPhone 4推出。王靖夫說：「不同於Nokia時代使用塑膠外殼，手機怎麼摔都摔不壞，iPhone 4因為前後雙面都使用玻璃，手機變得很脆弱，而當時的螢幕貼只有防刮功能，沒有保護功能，ShockSpread可以完全貼在玻璃上面，突然發現可以用來創業。」

一個契機 走上創業路

之後，王靖夫就把材料寄給弟弟王靖諭看，並大致說明想法，沒想到弟弟竟然相當熱血地說，「明天就要來辭職」，在一群熱血朋友們的創業討論下，也許是康寧大猩猩玻璃的啟發，出現了犀牛皮厚的聯想，而盾牌的部分，則是大家討論出名稱後想出來的圖像，盾也有保護防衛的概念，就這樣「犀牛盾」創立了。

犀牛盾科技（RHINOSHIELD）總部大樓。(記者黃仲裕／攝影)
犀牛盾科技（RHINOSHIELD）總部大樓。(記者黃仲裕／攝影)

這時才想到量產ShockSpread。王靖夫說：「在研發同時，也要想辦法量產。由我負責優化產品的化學結構跟特性、還有弄專利的東西，弟弟就在找台灣負責生產商，過程相當痛苦。」

「沒有人要生產這東西（ShockSpread），因為上一次機台就是100萬，料一次就是買一捲，要先停機、再上料，甚至還要改機台，根本沒有人要理我們。」王靖夫表示，弟弟甚至在工廠警衛室守候一整天，只為獲得見到老闆本人、當面懇求的一次機會。說到這裡，王靖夫特別感謝前興櫃股王迎輝科技及負責人唐世杰、唐奇鴻，「因為迎輝，我們才有辦法量產ShockSpread。他們真的是犀牛盾的貴人，直到現在還是很感謝他們。」

「一開始當然是沒有人要賣我們的東西（耐衝擊螢幕保護貼），2013年正好有募資平台Kickstarter的機會，就想不然上架試試看」。王靖夫透露，一開始並不順利，外界懷疑測試影片真實性，直到在倫敦辦了見面會、進行現場測試後才改觀，最後在30天期限內募到5萬英鎊。

力抗逆風 堅持對的事

「之後邊忙著出貨、邊想著公司及產品下一步。」王靖夫表示，找了許多通路商，卻發現B2B的生意進度真的太慢了，2013年底、2014年初才開始自己架設電商網站，也因為開始接觸消費者，聽見客戶需求後，開始做手機邊框殼，並再次成功集資。

雖然產品接連成功，但2017年犀牛盾卻遭遇逆風。王靖夫坦言，因為在2015年變更產品設計理念的順序，原本第一順位的保護性降為基本功能，而將環保列為第一優先，推出全球第一個單一材料製作成的手機殼MOD。正因為將環保放第一位，犀牛盾產品不含對人體有害的雙酚A（BPA），但也造成2017的新產品較市面上其他產品相對不耐刮，引起消費者的抱怨。

「當時還沒有ESG概念，但經過這幾年的發展，不僅證明環保這條路是對的，也讓我們領先業界，成為首家不會生產垃圾的手機殼製造商。」

犀牛盾科技旗下防摔手機殼及其他產品 。（犀牛盾官網）
犀牛盾科技旗下防摔手機殼及其他產品 。（犀牛盾官網）

王靖夫透露，自己小時候的志向就是想要復育珊瑚，但是卻因為缺乏商業模式而作罷。不過，也因此常常去參加淨灘的活動，卻也發現，日常生活中，人們常常不經意地製造許多垃圾，所以才會將「環保」列為犀牛盾的產品設計理念首位。

「其實許多標榜環保、使用多少比例再生材料的產品，看似環保，但因為拆解、分類困難，到最後還是無法回收、變成垃圾。」王靖夫感慨地說，回收再利用的關鍵在於是否使用單一材料，若要避免材料物性化性的劣化，就一定要用單一材料，才有辦法水平回收使用，才有希望永續使用；否則就只能回收後向下降階變成次級品來使用，最後終究變為垃圾。

他進一步解釋，以手機殼來說，製造的過程僅僅幾秒鐘，而回收時往往是直接打碎回收。也就是，如果一開始設計時沒把單一材料納入考量，只要使用兩種以上的材質，就會造成後來分類拆解困難。「實務上，分類成本是最高的，很多時候就乾脆不分類。所以如果把材料當成黃金來設計，就不會浪費。」

王靖夫指出，以前想要做珊瑚復育，但因為缺乏商業模式被迫放棄，但現在做環保的手機殼，有機會影響一個產品的生產、製造，甚至整個業界，所以打算從生產、製造到回收都要自己來。為此，不僅開設門市，好用來回收自家產品，還買了一個2000多坪的工廠，未來從回收、抽粒、射出到成型，都可以一氣呵成。

王靖夫說：「希望以後有一天，可以不用新的處女材料，消費者使用過的舊手機殼，只要不弄丟，送回來就可以變成新的。」這樣就不再會有垃圾產生，也才是真正的永續使用，才有可能還給後代一個乾淨的地球。

犀牛盾創立於2012年，從最先推出的耐衝擊保護貼，到2014年推出防摔邊框手機殼，2017年超越傳統雙料材質的限制，獨家開發的單一材料科技，甫以創新工法減少保護殼件50%的原料使用，具體實踐對永續使用的承諾。

王靖夫表示，從第一代的ShockSpread，到現在已是第三代，我們不僅從材料製造去思索，還輔以「單一材料」、「極致輕薄」的設計理念，以更少的材料製造手機殼，有利於手機殼在回收後能夠再次成為原料並重新被利用的方式，從源頭開始減廢，降低環境負擔，創造永續循環的經濟體系。

例如所使用的TPE（聚酯化合物）環保無毒材質，在製造過程中無需硫化，還可減少加工次數並循環使用，降低廢料的產生，單一產品線每年就可減少近215公噸的碳排放量。再透過產品設計、材質工藝、以及生產製程的全面翻新與突破，還可提升20%生產效率。

至於極致輕薄部分，因為新進的材料科學技術，所以可將紮實堅固與強韌彈性結合於一體，更可減少保護殼件50%的原料使用。其他還有改採環境友善包裝，所減少的一次性塑膠每年達56公噸等。

此外，王靖夫強調，材料與產品認證也都是基本功，還有一堆測試要做，像是基本的落摔、循環、耐用性測試，還有環境測試等，只有不斷精鍊才有辦法確定這是我們要的材料，上述這些都是消費者看不到的另一面。

「但做手機殼最常遇到的問題就是被仿冒，只要複製外型就好，消費者根本無法分辨，就說你們的東西是一樣。」

王靖夫無奈地表示，仿冒者根本不在乎環保、不堅持用單一材料，「偏偏在台灣告仿冒者還會告輸，因為法律不是站在保護品牌的角色。」這也是創業以來，最讓王靖夫感到低潮的一刻。

去年國立歷史博物館與RHINOSHIELD犀牛盾跨界攜手合作，以「線條的藝術」作為聯名主題，透過全新的設計角度，詮釋藝術家常玉與呂佛庭的畫作，發展出令人驚艷的一系列手機防摔殼、AirPods保護套與固架商品，讓手機殼商品不只是實用，還兼具藝術與科技感，融入日常生活之中。

史博館表示，透過多元的科技應用，將古典畫作轉變成可隨身攜帶藝術作品，藉此拉近藝術與大眾的距離，讓藝術引領時代。此次跨界合作，設計選用知名藝術家常玉、呂佛庭的經典作品以及史博館獨創的紋樣系列授權，貫穿主題，加入點、線、面的基礎元素，勾勒出美妙的藝術設計作品。

在藝術家常玉聯名系列裡，共收錄八張經典畫作及三張紋樣授權系列，其中《浴女》、《裸女》、《人約黃昏後》與《人體》，運用大膽的顏色以及簡練的線條，在力與美之中描摹人體的輪廓，用巧妙的排版方式，讓畫作優雅地佇立於手機殼上。

本次聯名款亦有收錄藝術家呂佛庭的《文字畫-爵》，畫作運用古象形文字創作「文字畫」，作品畫中見字、字中見畫，盡展筆墨線條之美。史博館指出，線條也可以是充滿力度的視覺延伸，亦能是放鬆情緒之柔和修飾，從點開始，點構成線、線構成面，藉由線條的變化，交織色彩，呈現一幅又一幅令人醉心的作品，筆筆看似簡單但細膩，使人沉醉於線條勾勒出的藝術裡。

犀牛盾科技旗下防摔手機殼及其他產品 。（犀牛盾官網）
犀牛盾科技旗下防摔手機殼及其他產品 。（犀牛盾官網）

手機 iPhone 社群

上一則

婦道之事

延伸閱讀

藝術家作品穿上身…融合古今 藝術衍生品流行南加

藝術家作品穿上身…融合古今 藝術衍生品流行南加
六年級美術課用「大衛像」遭投訴 佛州校長丟飯碗

六年級美術課用「大衛像」遭投訴 佛州校長丟飯碗
給學生看「大衛像」遭家長投訴色情 佛州校長丟飯碗

給學生看「大衛像」遭家長投訴色情 佛州校長丟飯碗
3月25日美華文藝講座 世報讀者免費參加

3月25日美華文藝講座 世報讀者免費參加

熱門新聞

黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02
黛安∕圖

真心換絕情（下）

2023-03-28 02:02
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00

回憶美好卻讓人悲傷

2023-03-26 02:00

芙蓉蛋

2023-03-26 02:00

想逃離過去的悲劇

2023-03-30 02:01

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她

別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體
李顯龍：世界上只有一個中國 台灣問題是中國的內政

李顯龍：世界上只有一個中國 台灣問題是中國的內政