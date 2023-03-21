融入台灣青草藥 台灣手工「阿原肥皂」 大數據助陣

阿原肥皂創辦人江榮原。（記者蘇健忠／攝影）

一顆顆洋溢著藥草香氣的阿原肥皂，賣的不只是清潔，更是販賣台灣的小農農業、在地的台灣傳統工藝。阿原肥皂融入台灣青草藥、手工美學，除了知名的「清潔系列」之外，近年拓展保養系列以及家用與頭皮理療，甚至有寵物洗沐。阿原立足台灣市場，也跨國經營遍布中國大陸、日本、香港等地，已是手工皂第一品牌。

創立於2005年，以手工皂起家的阿原肥皂，從萬里漁村發跡，因原本的空間不敷使用，後來搬至金山，成立金山工作室，邀請新北市金山鄉親一起做肥皂，也讓阿原肥皂成為社區總體營造的品牌。

打造綠色生態鏈

現在阿原肥皂使用的青草藥，都來自於2006年起在陽明山國家公園內開墾的阿原農場，採取人工除草收穫、人工堆肥之外，還養成天然生態，吸引各式野生動物和保育動物來此覓食出沒，農場種植20多種藥草，包括艾草、月桃、魚腥草、金銀草、苦瓜等。

阿原農場採用綠色保育計畫，是兼顧生產與生物棲息的空間。協助水土復育及樹木養護，建構生物多樣性生態與經濟並重的和諧環境，耕作原則是不施用化學合成農藥、化學肥料、除草劑或有害環境、傷害保護物種的資材，也因此2020年獲得慈心有機農業發展基金會認證的「綠色保育產品證書」，證書的審核標準是將整個環境生態都囊括其中。

該證書的保育標的為「多樣化棲地」，即代表此證書的評鑑標準為「整個生態環境均衡、純淨、動植物的多樣化」，這也是自然農場最高認證。

阿原肥皂創辦人江榮原透露，阿原農場在施行KKF（來自泰國的「米之神基金會」（Khao-Kwan Foundation，簡稱KKF）農法。「我們從山裡面挖掘腐植土，從法鼓山載回果皮、瓜囊等素廚餘，再從全家便利商店收集咖啡 渣，培養菌水，混合一起後等待發酵，我們自己做天然有機堆肥，用在農地上，養蚯蚓減少病蟲害發生，轉化成為青草藥植物可以吸收的養分。」

2019年江榮原宣布，斥資6億元於新北市石門購置建地近5,000坪的基地，打造名為「北海明珠」創生園區，整合農作、勞動、文創、產業等，預計今年夏天啟用，可創造將近200個就業 機會，不但要作為阿原品牌安身立命的地方，更是手工肥皂的創舉。

2021年阿原再有創舉，就是找來ESG（環境保護Environmental、社會責任Social以及公司治理Governance的縮寫）精算師。「我們不是因為ESG的風潮，而是因為阿原最早做地方創生，而阿原屬於企業，我們希望能做高標準的『B型企業』。」

推動B型企業的是2006年設立於美國賓夕法尼亞州的非營利組織「B型實驗室(B Lab」，使「人們的商業活動發揮對社會及環境的正面影響力」，拿到B型企業認證並不容易，因為需評估企業的公司治理、員工照顧、環境友善、社區發展（供應鏈）和客戶影響力等。

江榮原表示，阿原肥皂有三件事沒做量化，所以希望未來量化成數據。第一是淨灘，阿原肥皂連續十年自發淨灘，因阿原在萬里金山地區草創成長，以北海岸為家鄉，因此每年自發號召員工前往北海岸。第二件事是定期社會公益支出。每年阿原官網自營商場都會將收入3%，拿出做社會公益，無論是響應世界愛滋日、幫助弱勢或流浪動物；第三件事是無私公開製作手工皂配方，2010年發生八八風災，阿原配合世界展望會規畫，帶著油品、精油、青草植物前往「新美部落」，教授受災部落學習製作手工皂，協助部落習得一技之長。

他說，舉例來說，阿原淨灘十幾年，到底撿了多少噸的回收塑膠、瓶子、破的魚繩等，做ESG是幫阿原量化，進而產出公司治理的企業報告書。

2022年，阿原與致理科技大學產學合作，技術轉移授權，提供手工製皂Data Base（數據），研製製皂AI手臂。

江榮原說，台灣手工肥皂的品牌密度和成熟度是全球之冠，希望能研發系統，透過程式設計，透過阿原每年幾十萬顆的肥皂，去解密配方和製程，這需要有大量數據去設計簡單機器設備，目的是將阿原肥皂做技術解密。

他認為，運用大數據判斷，要放何種藥草材料、何種溫度時間，做技術解密，讓材料變成肥皂，相信跟手工會有落差。

江榮原願景 創四個共好

企業成立的目的是為了賺錢，但是有些企業只專注獲利，卻不管員工福利，製造商品時更產生有害環境的汙染。由美國發起的「B型企業認證」，希望推動一個理念：企業不但要獲利好，更能對員工好、對環境好，甚至對社區好的經營模式，這也是阿原肥皂目前正努力獲得的認證。

阿原肥皂創辦人江榮原說，阿原的企業精神和作為接近社會企業（同時具備社會關懷與公司獲利能力），像是形式上，阿原願意多用小農的東西，並聘用二度就業或是就業不易的人，且給予勞保健保，這具備社會企業精神。

未來位於石門的「北海明珠」園區，也要做B型企業，避免與社區總體營造混淆。「社區總體營造是地方的文史，或是近代史值得被保留，偏向『一鄉一特色』，阿原就正在做這件事，我用金山就近的原料和人力滾動社區營造，未來希望擴展成為區域的特色，甚至最後走到全世界。」

江榮原舉例，就像南美洲賣咖啡豆，最後可以賣成具代表性的咖啡文化，「我希望藉由做手工肥皂，對於人力培訓和地方發展，未來能符合ISO認證，走到全世界。」

疫情 前，阿原肥皂的營收約3-6億元，走過疫情，問江榮原未來是否有IPO（上市櫃）計畫，他表示：「IPO確實是有意義、有價值的事，也務必讓很多東西需變透明，還要有獲利能力、締造公司價值，但悲觀來看，會被更多人管，管理成本會更高。」

他認為，若要IPO擴大影響力，讓券商、銀行或外資看到阿原，希望能先成為B型企業再走IPO這條路，阿原會更有全球性的價值，「我有企圖心。」

打造地方創生基地

阿原肥皂創辦人江榮原在2019年宣布，要回到北海鄉村闢地建廠，斥資6億元，在石門打造「北海明珠」創生園區，今年夏天將會進駐啟用，目前正等待政府機關的使用執照，一旦啟用，將是當地僅次核能發電廠的第二大企業，也是具有自然通風、遮陽、採光的綠建築。

不過，阿原肥皂不選擇在工資低廉、人力豐沛的中國大陸建廠，而是到台灣鄉下闢地建廠，阿原從5坪大的工作室，到千坪以上的廠房的想法為何？

阿原肥皂起家在萬里，後來搬至到金山，並邀集金山在地鄉親一起做肥皂，江榮原說，這讓金山鄉親具有創造力，有職業尊嚴，更是台灣發展「田邊經濟」的典範，只是2016年曾經歷在農地作皂的工廠登記風波，讓阿原肥皂再成為許多人討論的焦點。

江榮原決定，不但不離開金山據點，還要將他跌倒的地方-「金山」，當作肥皂的養分，專注規劃成青草藥加工曝曬與儲存的地方。

「既然金山不能製作肥皂了，我就想，那是否可以再找一個地方建立肥皂基地？」他說，金山的鄉親都不想搬到工業區，也想保住工作機會，「鄉親與我因此激發出『戰鬥意識』，大家幫我打聽哪裡有土地可用，花了很多時間，發現在石門有幾萬坪的土地，幾十年沒被開發，原始地目是『丁建地』，可以做輕型工廠。

江榮原說，選擇靠海的石門，早期是台灣重要的紅茶產區，後來茶的事業因為苗栗南投一帶興起，因此被冷落，所以未來阿原將在此地推出茶葉的延伸品，陽明山的阿原有機農場則以艾草、月桃、魚腥草等青草藥為主，並在2018年展開白茶葉種的復育種植。

為了在地化，就連建構這近5,000坪基地，江榮原也堅持使用地方資源，「無論是砂石、水電、木作、泥作等一定要用在地的，材料都必須跟當地五金行和水電行購買，營造廠都很支持我們。」

他表示，北海明珠共有三層樓，二和三樓將打造為創生基地，三樓將會有當地社區發展協會、小農、青農等，先從金山和萬里等區域來做，「有了聚落，大家都可申請進駐，一起來做地方創生。」

文化創意翻轉手工經濟

阿原肥皂因實踐土地倫理、勞動力美學，獲獎不斷。農場採用綠色保育計畫，是兼顧生產與生物棲息的空間。協助水土復育及樹木養護，建構生物多樣性生態與經濟並重的和諧環境。這不但讓阿原2018年獲國家企業永續經營獎，2020年阿原農場獲慈心有機農業發展基金會認證之「綠色保育產品證書」；2022年阿原農場青草藥植物更獲慈心有機驗證「有機農產品驗證證書」。

位於陽明山國家公園內的阿原農場，強調土地自然環境的關懷，採行結合自然農法、秀明自然農法及有機農法三種方式交叉進行藥草的種植耕作。2021年加入陽明山國家公園管理處友善農業輔導專案，並取得慈心基金會綠色保育標章，2022年更通過慈心有機驗證，讓愛惜人身與善待環境理念更加彰顯。

此外，2018年阿原肥皂也拿下「國家永續發展獎」。因阿原自2006年開始在陽明山國家公園內開墾青草藥，打造阿原農場，實踐土地倫理、勞動力美學，並推動社區總體營造，帶動鄉鎮居民集體勞動，創造良善永續經營環境，擴大地方創生經濟共享價值。

以優異的文化創意，成功將手工經濟轉化為優良商業模式，更從台灣流行到國際，經國家評選為企業類標竿楷模，因此獲得國家永續發展獎。