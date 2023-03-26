蔣勳「大疫繁花」畫展 抒發疫期感悟

作家暨畫家蔣勳繪人間繁花，在台中中央書局舉行「大疫繁花此時眾生」畫展。（圖：中央書局提供）

大疫之後，萬象春暖花開，台灣作家暨畫家蔣勳繪人間繁花，在台中中央書局舉行「大疫繁花此時眾生」畫展 ，提醒眾生留意自然給予的禮物與美，珍惜歲月的饋贈，以畫慶祝疫情 減緩。

這是蔣勳繼2021年「還至本處」畫展、2022年「龍仔尾-貓」之後，再次於具中台灣人文地標意義的台中中央書局辦展，以繁花為題，抒發大疫期間於自然中獲得的感悟。

疫情改變生活 唯24節氣照常推移

蔣勳說，三年大疫改變許多人的生活，唯有二十四節氣仍不急不徐、照常推移：立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨，過了立夏，小滿、芒種，也都延續著春天的喜悅，在人們為疫情惶惶不安的三年中，繁花兀自美麗，沒有錯過節氣、沒有錯過該綻放的時間。

此次展出五件作品，包括水墨的《冰雪盈懷抱》，以及油彩《鳳凰花》、《孤挺花》、《木棉花》、《百合》，各色花兼具桀驁與優雅的姿態。

蔣勳說，他在疫情期間蟄居於池上畫畫，突然發現《鳳凰花》、《孤挺花》、《木棉花》是他少見的色彩濃烈之作，又聽說這幾年因缺水，植物有危機感，因而更努力綻放色彩，這讓他看到植物面對危機的生命力，在焦慮不安的三年裡，因花的綻放方式獲得療癒，「看一季又一季的花開，我不該如此害怕疫情。」

蔣勳畫作《鳳凰花》。（圖：谷公館提供）

蔣勳畫作《孤挺花》。 （圖：谷公館提供）

蔣勳畫作《木棉花》。 （圖：谷公館提供）

花是自然裡最柔弱也最堅毅力量

蔣勳說，花是自然裡最柔弱也最堅毅的力量，常以高彩度的紅讓自己的姿態被看見，吸引蝶鳥進而達成傳播的使命，在民間的傳統記憶裡，習俗也深受大自然的花紅影響，廟裡的大紅燈籠、過年時滿眼的喜氣紅，紅得理直氣壯。

在疫情之前，蔣勳常畫水墨，這次展出的《冰雪盈懷抱》畫梅，純淨的白色與濃烈的紅是對照，此畫引自書法家臺靜農「為憐冰雪盈懷抱，來寫荒山絕世姿」，也是一種對困境、危機的泰然態度，正如白色是不干擾的美，在空間裡、在自然裡，卓然靜好。

蔣勳在台中中央局展出畫作《百合》。（圖：谷公館提供）

春暖花開蔬食料理餐點 呼應畫展

除了畫展，蔣勳也延續第二、三季作家料理「五行九宮蔬食料理」、「蘋婆炊飯蔬食料理」，這一季的「春暖花開蔬食料理」餐點，呼應畫展，首度於作家料理中引花入菜。

以花入菜，靈感源於蔣勳大學時論文口試，那一天結束後，指導老師、永明寺住持曉雲法師邀請所有口試委員用素齋，端出來的竟是一整套以花入菜的素齋。想到這件往事，又因21日是春分，正是春暖花開時，蔣勳給中央書店 主廚Max開了這道題。

呼應畫展首度於作家料理中引花入菜，推出「春暖花開蔬食料理」。（圖：中央書局提供）

Max四處尋找有機、無毒、小農食用花與蔬果，晚香玉筍、大里菩薩寺的豆皮等等，最後推出一整套花餐，將季節食用花結合米飯與豆包，搭配綠色汆燙時蔬，堆疊出豐富層次的風味，再以甜點花凍收束味覺。美味之外，也在餐盤上體現蔣勳的美學，如同以料理做畫，可見盛開的繁花。

蔣勳說，這場展覽，是在大疫結束時刻，與此時的眾生，一起珍惜歲月，「借花獻佛，祝願眾生平安。」

信誼基金會董事長張杏如。（圖：中央書局提供）

信誼基金會董事長張杏如還記得第一次踏進台中中央書局的感覺，滿眼的滄桑破敗讓她不捨，但只幾年工夫，如今的中央書局有讀書會、有畫展、有音樂演奏、有作家料理，一切走向書，成為台中最美麗的風景。

張杏如說：「很高興來台中有個很舒心的地方，可以看書、喝咖啡，與朋友談文論書。」這是中央書局重生後的現在，與她初見時的破敗不可同日而語，改變的推手是信誼基金會與上善人文基金會為這個有歷史的書店，從硬體到軟體、內容的翻新。

中區有自己味道和文化底蘊

在她看來，台中七期的美，是大都市必有的景像，反而是中區有自己的味道和文化底蘊，也因各種機緣的聚合，這裡有歷史故事、人文淵源，還有美麗的建築，才能成為張杏如說的：「台中最美的風景。」

張杏如說，周三讀書會匯集了各種領讀人，又因為開通線上收聽，已跨越台中一個地區，將閱讀擴散出去，連她也大開眼界，跟著許多熟悉或耳聞過的作家深入書的世界，有時全家一起收聽，也是一種閱讀運動。

有讀書會，也有青年音樂家來演奏，蔣勳連著幾年來開畫展，張杏如笑說：「蔣老師的畫與這裡的環境很搭，好像就該掛在這裡。」

「人們來到這裡，為懷舊而來、為文化而來、或者指明吃哪一位作家的料理。」張杏如說：「不管哪一個切入點，最後都會走向書前面。我們很高興營造了這樣一個地方。」這便是中央書局復興的成就。