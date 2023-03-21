史哲拚文化禮金、大河劇常態化

文化部長史哲說，文化部工作是「調和大眾與分眾」、說服國家支持文化界。(記者林伯東／攝影)

文化部長史哲隨身攜帶藍芽喇叭，不久前他為一位日本訪客播放宇多田光的「First Love」，對方淚流滿面。「每個人生命中都有一首有畫面的歌。」史哲認為，音樂、電影 和戲劇都是「典型的國民記憶庫」，如果能主流化、國際化，「台灣的文化能不能像台灣的半導體，在世界擁有一席之地？」打通影視音產業的「任督二脈」，將是史哲重要任務。

史哲國中念音樂班，曾擔任製片拍電影，之後進入政府體系20年。他接受本報系聯合報專訪時說，文化部工作是「調和大眾與分眾」、說服國家支持文化界。他上任即用「以文化彌補逝去的青春」的概念，說服行政院將文化成年禮擴大到21歲、預算 從2億變10億。

史哲準備集合文化部旗下博物館 ，訂下「搶文化禮金」KPI。過去博物館常用「人次」評估績效，而文化禮金可透過透明的金流，更精準了解博物館吸引年輕世代的能力。史哲相信，只要第一年做得好，文化成年禮將成常態、年齡還能往下擴展。

接下只剩一年任期的文化部長，史哲形容自己的工作是「一棒接一棒」，但也可能在最後一棒出現重大突破。史哲最期待的「重大突破」也在影視界，他甫上任就就開了好幾次影視會報，希望文策院和影視局、影視司不再各行其是、進行更多整合。他認為，文策院有如早年張忠謀帶領的工研院，有機會帶領台灣文化成為另個半導體。

「台灣能不能恢復大河劇製作？」史哲說，一部史詩級的大型影視製作可推動整個影視產業，如果能讓「大河劇」常態化，便能持續推動整體影視產業。而影視作品的投資須用「一籃子股票」的概念，讓大、中、小規模的製作都能持續常態化製作。

至於預計在空總舉辦的台灣文博會，將是史哲上任後首次主辦的大型文化盛會。他笑說，上屆文博會在高雄舉辦、當時他的身分是總策展人，因此這屆文博會將是「史哲考史哲」，他期許這屆類型須更多元，和台灣設計展做出區隔；場地也不只空總，須擴展到其他空間。

史哲有一組秘密的LINE貼圖，記錄他的口頭禪「偉大化」、「起手式？」、「脈絡很重要」，還有充滿鄉土味的「大起來了喔」。史哲笑說，他曾請一位圖文作家當秘書，沒想到秘書暗中將他畫成貼圖、上網銷售，但只有認識的人才知道畫的是史哲。而這組貼圖也成了史哲和工作夥伴的「暗號」。

談到中正紀念堂轉型，史哲認為，透過民間競圖的過程，讓中正紀念堂可以被民眾想像與討論。「有形的改變不如人意，無形的改變卻有長足的進步」，他認為，朝野對「去個人化與偉人化」與「功過並陳」逐漸形成共識，只要無形的共識形成，便能促成有形的改變。

史哲生於台北，是外省第三代，六歲到十歲來美當小留學生；返台念建中時因失戀沒考上台大。史哲形容自己是「負氣」去台中讀東海大學，之後又到了高雄服務多年、與五湖四海的人打交道，閩南語因此練得比本省人還「輪轉」。如今他感謝這樣的機遇，讓他看到「不是台北的台灣」。

史哲回憶1980年代，電影「悲情城市」上映那年他念大二，跟一群朋友合開西餐廳，名字就叫「悲情城市」。再隔一年發生野百合運動，餐廳也倒了。如今這批曾一起露宿中正紀念堂的人，未來也要一起決定中正紀念堂的下一步。

史哲感慨，不久前去看重新上映的「悲情城市」，發現拍電影時的侯孝賢比現在的史哲還年輕，「我卻沒有他當年的勇氣」。重新回到台北的史哲，會不會找回當年的勇氣，勇敢改變台灣文化的困境？