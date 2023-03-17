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老師也是過動兒 廖香玲助特殊生發光

記者董俞佳／台北即時報導
幼教老師廖香玲直到年過45歲，才意外就醫診斷出有成人過動症。(圖／廖香玲提供)
幼教老師廖香玲直到年過45歲，才意外就醫診斷出有成人過動症。(圖／廖香玲提供)

老師也是過動兒。幼教老師廖香玲在數十年教學過程，遇過無數特殊需求的幼兒，直到年過45歲，才在就醫診斷時意外發現自己有成人過動症。她常遇到許多無助的家長不知如何面對孩子的特殊，她用自身經驗分享，只要正確引領及陪伴，特殊生也能表現出色的自己。

桃園市立龜山幼兒園園長廖香玲，接觸許多過動症等的特殊需求幼生。她回憶第一年擔任幼教老師，就遇到自閉症孩子把全班同學的鞋子統統丟到外面，教室內玩具也到處亂撒。早年因缺乏特教資源支持，初任教師的她常不知道如何引導這些孩子，只能牽著他們的手陪伴安撫。

隨著特教相關資訊變豐富，廖香玲說，如今專業治療師、巡迴輔導特教老師都會定期到幼兒園，給予專業協助與建議。針對還未進行特教評估的疑似幼生，廖香玲也會請特教專業團隊協助觀察，再提出教養建議給家長。

而廖香玲自己邁入人生下半場，也曾因注意力不集中、容易健忘、甚至燒水煮飯忘記關火影響生活，在朋友建議下，她填寫注意力缺陷過動症量表後，就醫確診為成人過動症，這才發現原來自己也是特殊需求的一員。

廖香玲三歲就開始學舞蹈，常被說活潑、有個性、以及「好像過動兒」，但小時候僅覺得是調侃，從不覺得有異。如今回想可能是從小專注於一項運動，在動態狀態下同時訓練專注力，即使未就醫狀況下，仍能穩定生活及學習。

廖香玲分享自身經驗，家長若因孩子有注意力缺陷、過動症而困擾，建議可帶孩子專注培養一項運動，及早評估、治療，特殊需求的孩子也會有讓人驚喜的成長。

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