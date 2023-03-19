從遠流到華山 王榮文為興趣做事 打造創意江湖

王榮文創辦遠流出版社，影響眾多不同世代的讀者。(攝影／沈昱嘉)

「我受黃春明一個句子影響很深，他曾說『吃草是羊的工作、羊的娛樂、羊的生活』。如果出版是一個人的工作、娛樂和生活，那這個做出版的人就不會覺得他是替王榮文工作。」

遠流出版社創辦人、華山文創園區董事長，王榮文一路走來，擘劃影響不同世代的創意江湖，站在露台上、眺望著人潮的他卻僅是笑笑，「我其實沒什麼特長啦，我幸運是在貴人很多。」引他入出版業的文化人鄧維楨、被他譽為「百年難得一見通才」的PChome董事長詹宏志，良師益友吳靜吉、黃春明等，都是他口中的貴人。

謙稱沒有特長，但習於放低身段、不帶成見地走進眾聲喧嘩裡，汲取洞見、廣納人才的特質，卻是王榮文能在文化界裡屹立近一甲子，留下淵遠影響力的主因。

「我很習慣問人家你最想做的事情是什麼？」王榮文笑說自己很幸運，大四就確立了想做出版的志向，但非每個人都能在這年紀就如此篤定，「所以一個人最重要的就是找到自己最大的興趣，當你的個人特質和興趣之間有Ｍatch，這件事情就一定會成功，而且那成功的定義是你自己定的。」

愛混租書店 的男孩

一身襯衫與球鞋，王榮文隻身走進華山，坐定在辦公室的書櫃之前，他言無不盡，不時瞇起眼睛咯咯笑。他不太談回憶裡的苦，多是放大美好，正經的話題每說個段落，就以幾句幽默的點評或自嘲作結，他享受地看著周遭人從嚴肅以對到跟著笑起來的模樣，別說排場，距離感三字在他身上亦不成立。

如此，似乎可以想像他口中那個斜背著書包、倚著書攤看漫畫的男孩身影，赤子之心不曾從他身上消失。

出身嘉義縣義竹鄉，王榮文回憶當時只有一間租書店，「給老闆五毛錢，愛看什麼書隨便你看到飽。」那是他人生數一數二的快樂回憶，陳定國的古典女俠、劉興欽的系列漫畫、諸葛四郎，填滿他的童年。初中時他開始接觸文學小說 ，下課後趁著火車還沒到站，快速在租書店翻著書，看到名言佳句就抄下來，變成他的習慣。

王榮文說話幽默、個性正面，也懂得廣納人才。(攝影／沈昱嘉)

文藝青年考上了南二中，當了青年期刊編輯，只是高中的他不只讀書，也參加救國團的玉山登峰隊，甚至在還沒有公路的年代就和同學徒步環島去了。

青春期的男孩興趣多元，想探索未知，他交筆友，因救國團活動開始辦雜誌、約稿，讓同學有個聯誼交流的地方，考上政大教育系後，高中經歷讓他很自然地再成了《杏壇雜誌》的總編輯，出版之路似乎是這樣順水推舟地就開了頭。

想當記者的編輯

但比起編輯，王榮文坦言年輕時更想當的其實是記者，「就很想去採訪那些比自己更聰明的人，挖挖他們腦袋有什麼可以學的。」他的第一志願原是新聞系，差了三分沒考上，本來打算轉系，但班上男生僅十多個，「陰盛陽衰」之下，同班好友不放人，他留下來了，可是想做記者的熱情沒有熄滅，反映在他編雜誌的主題上。

那還是戒嚴時代，發表逆風意見常常是危險的，王榮文卻就自己所見教育系的不足發起調查研究報告，「我做杏壇總編輯第一個任務就是『檢討本系』，想看看系上到底有沒有好的教授跟學生、教育的目的又是什麼？但其實心有定見，就是覺得有不滿。」他笑稱自己當時是個「憤怒少年」，文章出刊前本該先給系上審查，但王榮文不想因此被阻撓，跳過了這環節，果不其然出刊後被叫去了主任辦公室。

「我們當時的系主任叫胡秉正，口音很重，講的話我其實都聽不太懂，但他人很好，非常愛護學生，本來我以為自己要被記過還是退學了，但他只是告訴我：『你年紀輕，剛讀不到兩年，對整個系還不太理解。』意思是寫得不太客觀，下次改進就好。」相較後來做了類似事情的學弟被開除，王榮文很感念胡秉正當時對自己的寬厚，讓他得以繼續在編輯之路上發揮。

引入出版界的貴人

在政大有滋有味地做著總編輯，王榮文心底還是想當記者，於是大二時他跑去應徵了教育部 「海外學人月刊」，「考試說要寫50字的自傳，我看錯了，寫了500字，沒想到錄取了，就開始當學生記者。」彼時的總編輯鄧維楨畢業於台大心理系，大王榮文十歲，相當欣賞這個小老弟，「不知道為什麼，他對我特別好，是我真正的貴人，是他把我帶進出版界的。」

鄧維楨的編輯功力和眼光讓王榮文五體投地，「有時候只是被他改幾個字，整篇文章就變得很像樣。」但做了記者後，王榮文才發現有多難，記者夢慢慢淡去，「所以當大四時鄧維楨問我畢業以後要幹嘛，我沒什麼思考就說要做出版，那時候沒經驗，也不知道出版是要做書店、雜誌或出版社。」

但直覺式的回答被鄧維楨記住了，退伍前半年，王榮文收到了鄧維楨的信：「我記得你說要做出版，我現在準備好了，一起來做吧！」王榮文笑說，鄧維楨是個高超的煽動家，「他說我們先從辦雜誌開始，這個雜誌要像《TIME》那樣有影響力，只要我們說夏天應該穿短褲，全台灣人都會跟著我們穿短褲！我聽了信以為真，帶著他煽動我的理念就去找錢了。」

當時還沒有群眾募資概念，王榮文卻開始了眾籌，「我在系上人緣不錯，班上同學很多在當老師，每人投資個5000、1萬，跟鄧維楨和他弟弟一起募到了67萬多元的資本，一塊創了《太平洋雜誌》。」

只是，在警備總部密切掌控的世界裡，辦雜誌並不容易，第二期談及台大學生運動的文章，還在印刷廠時就已被警備總部全數審查，加上首期銷量不如預期，現實讓兩人決定停損，「結果鄧維楨馬上又來跟我說：『雜誌不能辦，那我們來做出版社，第一本書我選好了，《開放的婚姻》，一定暢銷！」

看著鄧維楨，王榮文直率地說：「鄧先生，你做編輯我毫不懷疑，但是你不會賣書啊！我也不會，我沒有經驗。」鄧維楨笑笑：「沒問題，我已經找到一個會賣書的人。」他口中的人就是沈登恩，那是1974年，三人於是每人出15萬，成立了「遠景出版社」。

1994年金庸（中）訪台，王榮文與詹宏志（左）一塊合影。(圖：王榮文提供)

從遠景到遠流盛世

果不其然，鄧維楨眼光精準，加之沈登恩的業務長才，《開放的婚姻》大暢銷，讓「遠景」成立第一年就賺了18萬，王榮文也從沈登恩身上學到了行銷技巧，「沈登恩不只會賣書，還是個愛好文學的人，他發現當時所有台大學生都在讀黃春明的小說，就跑去找黃春明很有誠意地爭取，成功出了《鑼》跟《莎喲娜啦．再見》。」

書一出來，包好先送幾本到當時生意最好的幾間書局試水溫，很快就知道書能不能賣。「其實出版的本質不會變，一直到現在，產銷一體都是我們這行業的思考核心，比如現在的編輯要理解群眾募資，什麼東西可以送上這些平台？那是一種市場調查或說品牌行銷的最有力工具，所以每個時代都不一樣，而那個時代，我從沈登恩身上學到的就是怎麼去理解當時的市場，算是跟鄧維楨學做編輯、跟沈登恩學做業務。」

但產值和價值的判斷多少會出現分歧，當時身為遠景總編輯的鄧維楨看上了吳祥輝的《拒絕聯考的小子》，卻被擔任總經理的沈登恩打回票，「所以後來詹宏志才引用我的話說：『每一個新出版社的發生，都是有一個被拒絕的書。』」為了出版此書，鄧維楨再次遊說起王榮文：「既然我們有賺錢，不如來成立一個新出版社『遠流』，給你管理，順便出這本書。」

王榮文自承不太會堅持己見，是三個人當中最具彈性的一位，「我支持誰，那個決定通常就會成。」1975年，遠流出版社成立，《拒絕聯考的小子》大獲成功，他們再為當時聯合報副刊相當火紅的薇薇夫人出了同樣暢銷的《情感與人生》、讓甫出獄的李敖擔任《中國歷史演義全集》主編、邀三毛翻譯漫畫，甚至是後來的柏楊、金庸等，都為遠流創下一個又一個里程碑。

「尤其李敖那次，賺來的錢多到要用麻布袋才能裝。」王榮文回憶李敖甫出獄時，因急需用錢，主動上門推銷《中國歷史演義全集》，沒想到接連被拒絕，「我當時是第三個被問的，想了不久就說好，但前提是要『李敖主編』，他說不行，加這四個字要加60萬，我算了一下還是給，因為那時候已經從吳靜吉的《遠流英漢字典》賺了兩百萬，買了第一棟房子，我想萬一這案子失敗，最多就賣掉房子，不至於破產，那我的信心來源就是李敖在媒體上的影響力、文字功力還有他名字出來的廣告效果。」

王榮文沒算錯，《中國歷史演義全集》一砲而紅，「確切賣多少我已經忘記，總之是個傳奇，一套賣3300多塊，最後倒數幾天每天兩、三百萬元現金到郵局，那還是郵撥的時代，不能轉帳，我就開著車去金門街郵局，現金領出來三個麻布袋，一個個丟到貨車裡，吹著口哨回家。」憶起這接近賭注式的決定，王榮文仍忘不了當時的心情。

而後他再網羅結識多年的詹宏志到了遠流，「遠流歷史上最優秀的人才大概就是他了。」兩人從外包開始合作，由吳靜吉策劃、詹宏志總編的「大眾心理學全集」打出「每次解決一個你所關心、面臨的心理問題」，大受歡迎；與遠景合約到期的金庸系列，也在詹宏志的編輯和行銷策略下，成功對抗當時猖獗的盜印版，為遠流帶來長遠而巨大的收益，「他是一個會做生意的讀書人，很少有人有那麼全面的能力。」

華山再起事業高峰

「所以我說我真的沒有什麼特別的專長，我依賴我周圍的朋友或謀士，我只做選擇。」王榮文笑說自己解決人生難題的方式就是帶著紙筆，去請教每一個見到的人，此舉讓他挖掘到不少人才，也讓他在2007年標下華山文創園區時，得到許多靈感。

「華山跟出版不一樣在於出版最重要的是編輯人，華山最重要的則是策展人。」當時他和眾多大型財團參與華山園區競標，最終以文化人的經歷和見解，以及在資金上足夠的膽識奪標，拿下標案後，他親自拜訪各行業的專家，請教意見，慢慢找到屬於華山該有的方向。

王榮文2007年標下華山文創園區，熬了五年才轉虧為盈。(攝影／沈昱嘉)

「華山是台灣第一個文創產業園區，開始時我們定位就很清楚，叫『文創產業的旗艦基地』，但重點是我怎麼在政府合約提供的空隙裡去做想做的事，用不同方法跟政府和大眾溝通。」王榮文回憶華山初期賠了五年，「我賠錢時所有人都叫好，說華山很文化，但等到賺錢時，這裡又被評價成過度商業。」

但他認為這是必然的，雅俗之間要取得平衡本就不容易，透過多年實驗，從拜託人來辦活動，到現在一年有兩千多件企劃案送上門，「我們要求店家必須『店中有展、展中有店』，所以兩千場活動裡一部分是會展演活動辦的，一部分就是店家辦的。」他舉例Legacy雖是一間常設店家，但每周都舉辦不同表演，「會展演店」於是成為華山獨特的經營模式與獲利來源。

在收益平衡裡試著實現理想，王榮文笑說「劫富濟文」也是一個方法，「像某些國際大廠商喜歡華山的空間，我們打折就比較少，給藝文活動打折就多一點，廠商們也知道他們的預算會幫助到這些藝術家跟活動，表面上他們跟文創沒有直接關係，但實際上是形成良性循環。」

下半生的理想

望著牆上那幅金庸2007年為剛拿下案子的自己所寫下的字帖「華山今論劍，創意起擂台」，王榮文說，這就是他心中屬於華山的場所精神，「15年來我始終沒有忘記我是讀教育的，我希望下一個十年的華山不只是一座創意擂台，還能是一所學校，成為文化明星匯聚之地、文化觀光熱點，也能成功化身創投基金尋找標的之處。」

同時間，他將眼光放向各城市的閒置空間、待活化的古蹟等，深入到地方創生領域，「我想用華山這15年來蓄積的經驗和人脈幫助不同的縣市。」如正在家鄉推動建構的「義竹兵乓鄉」，不僅活化地方，某部分也為長照問題努力，「乒乓球是很適合老人的運動，台灣老人從臥床到死亡要7年，怎麼讓多一點人健康迎接死亡，我年紀也到了，這件事情我是當使命來想。」

入古稀之年的王榮文定期運動、做重訓，對延緩老化很有想法，樂觀更是他的養生之道，就如今年新春他為自己寫下的對聯「兔子吃得飽飽飽，日子過得好好好」、橫批「簡簡單單是生活」，王榮文認為，一個人一生最大功課就是了解自己，「我們看到很多人迷失，你變成大作家會迷失、變成名人會迷失，覺得舉手投足都有人在看，反而失去自由自在的能力，這沒必要。」

踩著階梯，王榮文笑咪咪地帶眾人登上他在華山裡的秘密基地，風吹得葉子颯颯響，他舉起手機喊著要幫大夥拍照，笑聲和著陽光落入空間裡。走過大半輩子，成就無數，但成名總不必在我，面對每個與人交會的瞬間，王榮文始終真誠，那是他藏於創意江湖裡的心法，平凡，卻不容易。