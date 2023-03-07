林庭箴挑戰框架外的事 台灣數據顧問「把資料變現」

愛酷科技執行長林庭箴。（記者潘俊宏／攝影）

對零售消費產業來說，當前對客戶的行銷模式，已經從過去購物關係，變成品牌形象溝通與建立關係，企業將巨量資料利用科技分析、精準打入顧客心理，結合科技的行銷模式改變了傳統銷售關係，行銷科技（MarTech）也是軟體業者發展方向。

2018年成立的台灣「愛酷智能科技」以數據顧問服務和分析技術，協助企業將自有數據資產「資料變現」，更強化顧客資料平台（CDP），為企業客戶找到更多潛在客戶。

愛酷智能科技執行長林庭箴原本在房仲業工作，但他積極想要讓房地產 服務「數位化」。影響他的，是2016年美國作家凱文·凱利的《必然》。

林庭箴說，這本書預測12種將在未來30年改變人類的技術，他看到的則是「雲端 」及「數據」兩大趨勢。將來所有的生意都將「流動（Flowing）」，所有生意都與數據有關，如何以好的技術去分析數據流動的方向和趨勢，他深信是未來的重點。

經營房地產業務時，他負責行銷與數位廣告投放，並且要檢視預算轉換的成果，他開始關注到數位隱私 興起的趨勢，當消費者對自己的數據更加保護，或更難取得時，利用技術分析數據，經營會員與忠實顧客才能帶來更好的成效。

配合房地產重視數位隱私開發、他也正好在當時的公司協助建置行銷系統的經驗，在公司系統中設計了聊天機器人的服務，幫助買屋者去找房地產的訊息，堪稱是業界第一項創舉，推動效果不錯，也讓他看見新商機。

林庭箴發現，自己所做所想的，可能不僅是針對房地產產業的方案，而是想要解決產業普遍遇到的問題，雖然在公司上班很穩定，但他逐漸感受到上班是「解決已知的專業問題」，但創業是挑戰未知、是人生的一個機會，而且這一個梯隊沒跟上，好像下一個梯隊就要好多年後了。

征戰賽事 提高知名度

因此他也跟上「中年創業」，和當時公司裡約十人的團隊一起成立愛酷智能科技，以行銷科技作為創業領域。

新創事業要累積知名度，加上營運方向是做B2B的行銷科技，要讓企業願意試用方案很重要。因此他到處參加比賽，包括獲得LINE第一屆黑客松冠軍、拿到去日本比賽的機會，或是工業局創新創業的競賽亞軍。

創業初期挑戰很多，林庭箴坦承，當初的想像是「大家都要投廣告、都想整合數據，技術好應該就有機會」，但實際上是行銷科技競爭激烈，大企業品牌大，卻未必想要馬上釋出足夠預算，反而讓愛酷智能「做白工」。他也因此體認「技術要好」讓客戶黏著，才有競爭的機會。

現在市場上的行銷科技多半喊出分析數據方向，林庭箴說，愛酷的核心是協助企業將「數位資產走向創造價值」，當前的行銷方式中，愈來愈難取得第三方數據，加上投放廣告增本增加、效率降低，企業收集的「第一方數據」是行銷關鍵。有別於其他 MarTech新創公司是集中解決企業某個商業痛點，愛酷一開始就投入一半以上的人力做技術研發（約50-60人），同時推動數據顧問的服務，協助企業掌握自有數據，發揮數據的價值。

愛酷主要產品以Social CRM（社群顧客關係管理）及CDP（顧客資料平台）為主，包括AccuNIX（Social CRM）從社群通路出發，布局LINE、Facebook、Instagram，標籤系統分群分眾掌握自有數據；及AccuCDP，以AccuID 專利技術，協助企業將多源數據整合歸戶，搭配自動化行銷可更智慧地運用數據。

緊抓專利 築起護城河

與其他MarTech業者不同的另一點，是愛酷特別在意技術專利，目前申請七項專利技術。

林庭箴說，專利是企業城牆，即使不打專利戰，也希望技術不受剽竊，具獨特性。

愛酷因廣納各方高手加入數據顧問的服務，在台灣市場開發上百家客戶，中大型品牌占比超過五成，橫跨資訊服務、零售、不動產、餐飲、汽車、金融保險、酒類等，近期愛酷智能也開始前往海外其他地點，包括因為日本重視隱私，不收集會員數據，但需要精準行銷服務，將評估透過合作夥伴進入市場，近期也計劃進軍東南亞，因新加坡為亞洲金融中心，將在當地成立總部，作為前進東南亞市場的基礎。

林庭箴順應熱情 挑戰框架外的事

愛酷智能科技執行長林庭箴走上創業之路，自認個性是喜歡「挑戰框架外的事」。他在大學主修的是景觀設計，學的是電子遊戲設計，但畢業後卻進入房地產業工作；在看似傳統服務的行業內，他負責的部門卻是資訊系統，為傳統產業做數位轉型。從工作到創業的過程中，他認為，「順應熱情，挑戰框架外的事」很重要。

林庭箴認為，每一天自己對工作的投入都是建立自己的能力。他引述高瓴資本創始人兼首席執行官張磊曾說過的話，「你需要不斷地去想，你的護城河在哪裡。你每天早上起來多做一天的工作，是在增加你的護城河，還是在消耗你的護城河，這是你每天都需要問自己的問題。」林庭箴自認往資訊和數據方向發展，確實能掌握改變，也能帶來業績，「護城河」蓋好，他也決定自行創業。

林庭箴認為自己創業過程中「貴人」相當多。例如他在台灣房屋工作時的總裁彭培業，不但授權讓他推動內部系統的數位化，同時在他要創業、正在摸索的時期，彭培業也讓他繼續在台灣房屋工作，等於內部創業，也得以有基本的收入，讓他暫無後顧之憂，後來更成為愛酷的客戶，並給予他實質的營運建議。

此外，林庭箴在創業初期的比賽認識了PWC的導師，幫助他建立企業架構；透過初期創業的股東，他也順利找到財務長、來自廣告業的數位行銷高手。一路上不少強者的加入，讓愛酷除了找到不錯的客戶，也找到好的股東。

創業與在企業工作的文化截然不同，林庭箴坦言，創業初期人少，交流密切，但也有不少摩擦，他甚至在第一次募資時，因為自覺有些計畫還沒準備好，乾脆叫停，結果與財務長大吵一架。「財務長說，你不能說不做就不做」。讓林庭箴意識到，開公司不再是一個人的想法，而是要考慮所有條件。在公司一路成長的過程，隨著人數增加，也要開始學習管理50人、100人或更多人的方式，可說是做了老闆、學到教訓才去注意。

也因為人力增加，林庭箴希望聽到更多想法，愛酷的企業文化強調「勇於決定」與「誠實溝通」，鼓勵夥伴自發地訂定目標，並大膽嘗試，在嘗試過程中未必每次都能成功，他鼓勵全力以赴，公司承擔試錯成本，也希望員工勇於提出優化組織流程或工作項目的建議，誠實和夥伴們溝通。同時也注重「群體智慧」，相信公司由不同背景、能力的夥伴組成，彼此的想法獨特也互相融合，形塑追求卓越的企業文化，驅動公司不斷成長。

整合分析 打造精準受眾包

愛酷智能科技的核心目標是協助企業將數位資產用以創造價值。過去隱私權觀念不發達時，透過cookies收集用戶第三方數據很容易，店家行銷簡單，但隨著第三方cookies數據被放棄，企業要想辦法收集用戶的「第一方數據」，行銷需要能對數據更精確地收集、分類、貼標等，企業自有的數據資料庫更重要。

愛酷先前的產品就以Social CRM（社群顧客關係管理）及CDP（顧客資料平台）為主，發展第一方數據，現在則開始注重第二方數據，發展新產品。

所謂第二方數據，是指由第一方數據擁有者開放給第二家機構使用的數據。例如當前Google、Meta收集平台用戶行為，經過整理與去識別化，以及符合各國相關法規後，可由需要銷售產品的企業購買使用。例如行銷人員想要擴展新品項、新通路用戶行為，資料庫需要擴大以吸引新的潛在客戶時就會購買第二方數據。

愛酷執行長林庭箴表示，在兩大產品線後，愛酷已經開始新的產品方向，未來將發展DMP（多源資料管理平台），整合第二方數據，加上短網址與追蹤技術，透過資料交換與受眾放大，讓企業掌握更精準且多元的受眾包。

例如最近自然語言處理（NLP）、生成式AI正夯，愛酷是微軟AI技術夥伴以及微軟新創加速器成員，因此與微軟合作，透過Open AI所提供的技術，開始做行銷內容的文字探勘、內容優化、數據分類，將是今年很重要的板塊，微軟提供給新創的資源，開發的速度與獲得技術資源成為愛酷的優勢之一。

透過發展更完整的數據分析工具，愛酷接著也將推動三項整合性顧問服務。第一是品牌營運，包含顧客體驗策略規劃、數據應用顧問服務。以技術研發為核心量能，整合品牌行銷思維、創意策略，及數據驅動的市場與消費者洞察，產出創新的MarTech應用，能為企業帶來專屬的消費者體驗。第二是雲端規劃，強調資訊安全及整合應用加值，結合雲端架構應用及顧問服務，協助企業運用雲端的優勢整合跨渠道數據，用更高效、彈性的方式掌握自有數據。

找到市場痛點 助攻企業轉型

新光創投副總經理李光斌引薦陽明交大產業加速器（IAPS）投資愛酷智能科技，他看好企業數位轉型的需求與商機，也建議企業及早布局數據與行銷科技的投資，因此相當看好愛酷智能科技的成長。李光斌指出，零售業等業態從過去的買賣關係，在資訊時代已經升級為會員經濟、粉絲經濟，透過技術協助企業精準行銷、傳達訊息、完成交易與建立關係是新的趨勢。

但當前許多企業想要轉型，也苦於找不到人力與資源不足。他指出，愛酷的主要營運模式包括CDP、SaaS（軟體即服務），就是看見市場上潛在企業客戶的痛點，每個企業都建置自己的資訊部門人力其實不經濟也未必有效率，愛酷以平台提供各種工具，讓企業或產業用相對較低的成本切入，在科技時代快速布建，吸引包括恆隆行、杏一、NEC等企業客戶。

他也指出，SaaS模式的服務要面對多種樣態的客戶，勢必要做調整，前期為客戶做客製化、導入營運系統，愛酷這類SaaS業者先行投資為客戶進行開發後再導入，將出現成本與人力的負擔；以正夯的CDP業務來看，可能會有競爭對手以較便宜的服務方式殺價競爭；要導入客戶端時，可能也面臨客戶端是否能順利接手等問題；但愛酷的優勢正在於CDP技術好，客戶願意付費使用能帶來效益的產品，如果能更簡化系統讓客戶「無痛接手」，將更能穩固商機。

李光斌指出，當前行銷科技競爭的就是如何讓資料和數據變現，對客戶來說，省成本、降低人力、快速上手、累積會員，將是採用行銷科技產品的重要考量，愛酷在此四方面都有不錯表現，看好未來的成長性。