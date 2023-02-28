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矢志當歷史說書人 江仲淵才大三已寫7本書

記者王駿杰／新竹報導
江仲淵就讀清華大學科管院學士班大三，才20來歲就已出版7本書。（圖：江仲淵提供）
江仲淵就讀清華大學科管院學士班大三，才20來歲就已出版7本書。（圖：江仲淵提供）

台灣清華大學大三學生江仲淵熟讀歷史也熱愛寫作，高中時期即設立臉書粉絲專頁分享歷史人物故事；17歲出版第一本書的他，立志當名暢談歷史的說書人，迄今已有7本歷史著作。

江仲淵第一本書專講教科書沒寫過的汪精衛故事。他表示，出版後有7、80歲外省老伯伯寫信給他，說自己是汪精衛政府下長大的孩子，看到這段少有人碰觸的歷史，覺得很欣慰。這樣的讀者反饋讓他很感動，也更有動力筆耕。

憑藉豐富的觀點，江仲淵在歷史研究領域闖出名堂，曾幫不少學者、著名作家寫過推薦序，也在多家網路媒體擔任專欄作家，還經營「歷史說書人 History Storyteller」粉專分享歷史軼事，吸引5.6萬粉絲追蹤。沒見過他的人，常以為他是位老學究，得知他還在念大學，忍不住嘖嘖稱奇。

江仲淵離開高中投入歷史研究與寫作，最後又重返校園進入大學。他表示，雖然寫書很有成就感，但思索未來出路仍然感徬徨，才回校園尋找新的可能。

江仲淵著手的第8本著作，談美國法制史。他說，進入清大科管院學士班後接觸到法律，而法律沿革與歷史發展息息相關，且台灣研究法制史的人很少，引發他投入鑽研的興趣，希望透過自己的爬梳歸納，寫出一本大家都能讀出興味的法制史書。

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