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老園丁窯烤麵包 張文瑲退休田園找到第二春

記者黃于凡／雲林即時報導
張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)
張文瑲（圖右）多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

62歲張文瑲在台中賣茶30多年，接連虧損也厭倦都市擁擠，2013年毅然決然收起店鋪，與五名好友到雲林合買1.8甲地，獨自帶著帳篷、睡袋開墾荒地，種花、種樹到搭土窯、蓋土屋；妻子楊玲琴被他熱情打動後也加入行列，同心協力將荒地打造為老園丁窯烤麵包莊園，賣天然健康麵包，開創人生第二春。

張文瑲說，到雲林過退休生活從不在他的人生清單中，靠的全是滿腔熱血與毅力，種樹「把樹種下去就對了」，鼓勵大家有夢想就勇敢實踐，身邊的人受感動一定會支持。

張文瑲回憶，當時每個周末都從台中帶帳篷去紮營，整理枯木雜草，他與妻子栽種10多棵落羽松，將園區內荒廢涼亭煥然一新，徒手蓋土屋、爬上屋頂檢查每處接縫，田園生活的夢想藍圖逐漸成形。

張文瑲說，想像中田園生活就是充滿花草、有個窯能夠烤食物分享，於是看影片自學，用紅磚搭窯，朋友也傳授做麵包技術，並約好每月「抽查」成果，本以為開玩笑，沒想到下個月如期而至，結果麵包烤到焦掉，朋友捧場地把燒焦的部分剝掉就吃了，稱讚可以開店。

為烤出完美麵包，張文瑲積極研究配方、烤法，最後決定回歸健康、自然，採用天然麵粉、堅果，不添加酥油、防腐劑等，也用可分解塑膠包裝；園區還設健身房，能與朋友相聚、健身。

張文瑲多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(...
張文瑲多年前結束賣茶事業，與妻子楊玲琴將雲林的荒地，打造為老園丁窯烤麵包莊園。(記者黃于凡／攝影)

健身 退休

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