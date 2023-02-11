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首創遙控飛機社團 飛行王子鄭宏吏帶孩子玩科學

記者林佩均／專訪
台中首間科技中心成立在富春國小，於2017年成立，由鄭宏吏擔任主任，與跨領域教授、老師研習交流，帶領其他七所國中科技中心。(記者林佩均／攝影)
台中首間科技中心成立在富春國小，於2017年成立，由鄭宏吏擔任主任，與跨領域教授、老師研習交流，帶領其他七所國中科技中心。(記者林佩均／攝影)

登上台中市豐原區富春國小四樓，「科技中心」教室傳出機械聲響，迴力鏢飛機翱翔空中、格鬥機器人在桌上戰鬥，全出自「飛行王子」鄭宏吏與團隊的研發心血。澎湖出生的他，對飛行充滿興趣，在校創辦飛行社團，帶著學生四處參加科展，未來想挑戰綠能科技。

從小愛動手做，「澎湖每天看著飛機起降，我就想著，長大後要做出自己的飛機升空！」53歲的鄭宏吏，大學到本島就讀新竹師院美勞教育系，廣納金、木、土工與編織課程，敲敲打打是日常。

畢業分發到豐原區富春國小任教，一教就是卅年，校園成了他飛機夢想的研究基地，2003年創辦全台國小首個遙控飛機社團，教孩子組裝飛機、玩力學、動力學、拋物線；2015年規畫一至六年級的特色飛機課程，課本上的知識運用到一架架升空飛機，孩子從玩樂中學習。

2017年，台中首間科技中心成立就選在富春國小，由鄭宏吏擔任主任，與跨領域教授、老師研習交流，帶領其他七所國中科技中心。雖然「亞歷山大(意指，壓力很大)」，但鄭宏吏說，自己熱愛教學，分享、教學就是最棒的事。

鄭宏吏還規畫跨域課程，與國小生一起摸索「積木程式」，運用3D技術列印太空人，以吸塵器打造出太空人升空，震撼科展。

「如果能給孩子一點啟發與刺激，就值得了！」鄭宏吏認為，多給孩子知識、啟發興趣，想知道答案，孩子就會去追尋，這就是自己希望帶給孩子的學習刺激。現已開始研究綠能科技，盼拓展孩子眼界，接軌國際。

太空人 綠能 教育

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王永貴（上）

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