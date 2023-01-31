退休後也要活出精采 作家朱全斌：努力追求快樂

朱全斌現在生活的唯一標準就是今天過得是否開心。(記者王聰賢／攝影)

退休 三年，只為自己設定一個目標：每天都要自由自在的樂活著。

朱全斌直言，「我的退休夢想並沒有清單，因為放下了執著心，反而成了善變的人，對阻礙不再抱怨，只追求快樂與開心。」

人生經歷過很多角色的朱全斌，曾經是電視製作人、紀錄片導演 、編劇、作家、廣播主持人等，三年前卸下國立台灣藝術大學傳播學院院長一職，從職場退休，展開退休新人生。

剛開始思考「退休」這件事，朱全斌也曾就教於其他退休的前輩，「多數人會選擇留在學校兼課，當時心想，我有這麼喜歡教書嗎？希望留校嗎？如果不留校能做什麼？」最後，他選擇裸退。

退休前一年，他進行一場「退休暖身」，安排很多趟的旅行，也更堅定退休計畫。「世界如此開闊，過一種不同的人生也沒這麼可怕。」他決定給自己更多的可能，於是，依然寫作、主持廣播，和學生學做Podcast，日子過得自在又充實。

歷經喪妻之痛 開始書寫活出精采

朱全斌退休前5年面臨喪妻之痛，妻子是知名美食家韓良露，33年相依相偎的神仙眷侶，瞬間成了一人單飛，朱全斌從此開始書寫，身分轉換與社交圈的拓展，讓他不致太孤單。「很多人把生活切割得太清楚」，朱全斌與韓良露膝下無子，自稱「非一般的生活模式」，「我和妻子每個寒暑假都在旅行，我們關注在自己的興趣，把錢花在自己身上，不會等到退休才捨得。」這也讓朱全斌很早就過得像自由的退休族。

當他也成了退休前輩，常有朋友提問「自己該不該退休？」朱全斌發現，很多人期待退休，只是想要改變，但又說不出想做什麼，因此，常聽聞有人一退休就生病、甚至離世，都是因為失去慣性生活帶來的安全感、自覺沒有了價值，「那麼，活著的價值是什麼？」他說，若沒想好、不知自己要做什麼，那就再想想、想清楚再退。

朱全斌認為，我們常說要愛自己，但這話說得空泛，其實是要懂得照顧自己的需要、找到與自己相處的樂趣。

朱全斌曾是電視製作人、紀錄片導演、編劇、作家、廣播主持人等，3年前卸下教職退休。(記者王聰賢／攝影)

給退休族的建議 學習和自己相處

「學習和自己相處」是朱全斌建議擬退休或已退休的人，最需要的生活技能。高齡離婚率逐年攀升，很多案例是男人退休後「被離婚」，「在我這一代，還有許多男性不操持家務，甚至生活無法自理，當另一半去旅行就會恐慌，太大男人又不會做人，退休後少了朋友總是寡居在家，還無法獨立生活，這是很可怕的。」

朱全斌認為，退休不但要發展自己的興趣，而且還要以「非功利」的角度去學習，例如他學法文，只因為法語的音調讓自己覺得開心，學習沒有功利目的，過程自然是處在愉悅的狀態，「我們一生都在被量化，退休了，就得學會放下。」

「一定要先拋掉制式的想法」，不要自我設限、我適合或不適合什麼，千萬別自怨自艾，「想想，退休後沒有牽掛、衣食無缺，只要顧好健康、自由自在的樂活著，是多美好的一件事？」

生活唯一標準 今天過得是否開心

三年疫情，打亂了朱全斌的旅行計畫，但他反而完成了更多的事：花兩個月的時間整理房子，寫完一本書，運動健身 學習新東西⋯「當既定計畫碰到阻礙，有些人選擇抱怨，我不想快樂被決定，於是放下執著心，做一直想做卻總被耽擱的事。」