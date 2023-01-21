談旅行 林凱洛：探索是人生很重要的一個歷程

旅遊規畫達人林凱洛。(記者王聰賢／攝影)

安藤忠雄曾說過，「人最重要的，就是保持好奇心。」旅遊規畫達人、現任小島裡文化品牌總監的林凱洛認為「探索」是人生很重要的一個歷程，所有人都必須要去接觸不同的文化、生活方式，才可能打開自己更多的感官；到其他國家旅行時，人也會投入一個「非日常」的環境，讓自己重新校正、適應不同生活的軌道。

東京有許多風格咖啡店。(本報資料照片)

身為「夾心世代」的一份子，林凱洛認為夾心世代旅行會區分成「已成家立業的人」與「快樂的單身族」兩大族群，考量重點完全不一樣。前者會思考如何帶小孩、父母出遊，至於自己屬於單身旅行者，想去哪裡就去哪裡。不過相比從前，林凱洛認為進入夾心世代之後，想法也有很大的變化。

「以前覺得好多民宿、老房子好可愛、好想住，現在完全不行！」過去的自己，追求住宿CP值，但是現在已經無法遷就所謂的青年旅館 、airbnb。林凱洛表示，夾心世代的工作條件已稍微好一點，已有自己的生活模式與習慣，所以會改選擇管理好一點的飯店；以前出國可能會買名牌，但現在會調整旅費比例，改去吃頓好一點的大餐。好好照顧、療癒自己，讓自己過得好一點－「努力工作賺錢，再把錢變成喜歡的模樣」，這個會是夾心世代很重要的旅遊重點。

夾心世代的工作條件稍佳，可以改選擇管理好一點的飯店。(圖：虹夕諾雅谷關提供)

林凱洛也提醒，夾心世代承受很多來自工作、家庭的各方壓力，要適當的找到出口，而且一定需要「離線時間」，可以短暫抽離後再回來，才會產生新的想法。若在生活中被困住、沒有新的刺激，真的要先停止一切、往外走走，把連結重新打開。若有經濟考量的人，林凱洛也建議在有限的條件裡面，去找到真正想要去旅行的地方。因為有些地方現在不去，下次去，就不再是現在的模樣。

規畫旅遊的訣竅

林凱洛建議最簡單的就是透過「Casa BRUTUS」、「Discovery Japan」等日本 雜誌蒐集資訊，並會利用Kindle unlimited大量閱讀。另一個關鍵，就是在「instagram」以當地語言搜尋情報，例如自己常使用「東京カフェ」為關鍵字，尋找東京的咖啡 店，獲得有興趣的資訊後，還會透過google map儲存地標，作為未來的旅遊目標。

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