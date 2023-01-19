談運動 阿泰與呆呆：長距離的步行感受台灣細微之美

由夫妻檔阿泰與呆呆共同經營的社群平台「TaiTai LIVE WILD」，是目前人氣山系KOL之一。(圖：TaiTai LIVE WILD提供)

足跡遍布全球，走過長達4000公里的太平洋屋脊步道 （PCT），但卻也懂得品味離家不遠的路徑，因為對「夾心世代」的阿泰與呆呆而言，走路早是生命裡最自然不過的一件事，也透過步行，釐清了自己的人生課題。

從日日加班的上班族，到成為「生活在步道上的人」，過去近十年的轉變，阿泰與呆呆其實也沒想過。兩人在結識前對於山的認識不多，卻各自都被嘉明湖所吸引，因此走入山林，且在2013年相識結婚後，就一起開始爬山與健行至今。之所以會去走PCT步道，呆呆透露除了家裡一些變故之外，當時剛新婚不久，從台北搬到台中，不管是生活上還是工作，都面臨了很大的變化。過去解決問題的方法，已經不管用了，所以才會想去走一條很長的路，讓自己處在另一個空間裡，看是否能把一些事情釐清楚、整理好。

「樟之細路」主要位於中部，豐富多元，比較多公路。(圖：TaiTai LIVE WILD提供) 在山海圳的時候，阿泰與呆呆接觸到鄒族部落，透過走路認識了他們，也走入他們的生活。(圖：TaiTai LIVE WILD提供)

完成PCT旅途，也成為阿泰與呆呆在健行跟登山的分水嶺，阿泰說：「我們意識到喜歡的不是爬山而是走路」，於是開始了看看別人走路的文化、風景，對戶外活動有更多想像。後來便聚焦在台灣的路線，認為在地還是有很多值得發掘的樂趣，這也是他們一直持續做這件事情的原因。呆呆就分享經過傳統客家族群聚落的「樟之細路」時，甚至覺得「走在客家鄉的小路上，就很像走在國外一樣」，即使是生活在同一個島上，對於彼此的認識，好像不如想像那樣深刻，這也是走路樂趣。「即使去過的地方，用慢一點的速度去走，一定會有不同的看法。」所以藉由長距離步道去認識過去台灣鄉里中很細微的事物，都是阿泰與呆呆覺得很迷人的部分。

呆呆最期待路上遇到的「柑仔店(雜貨店)」。(圖：TaiTai LIVE WILD提供)

但身為「夾心世代」的呆呆也不諱言，女性過了特定歲數後，體能衰退程度比男性快，過去某些步道的強度，對現在的她來說，變得更為辛苦。所以，先前在疫情 期間，不方便外出時，阿泰與呆呆選擇在網路上找尋適合的課程，或是透過手機的各項應用程式，在家裡簡單徒手運動，減緩體能退化，她說「唯有這樣才可

給健行入門者的路線建議

(難易度取決於個人的體能，以及需要的時間)

「淡蘭古道」：主要位於北部，交通方便，分成北中南三段，各有特色與內涵，可依照自己的位置跟喜好去挑選。

「樟之細路」：主要位於中部，縱向路線，主要路途約220公里，加上副線大約300多公里。豐富多元，也比較多公路，可以挑交通方便的路徑去體驗。

「山海圳」：主要位於南部，分成四個路段，推薦原鄉之路，會經過鄒族部落，氣氛悠閒、恬靜，可用舒服的步調去感受。

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