談美食 徐銘志：專注當下，好好吃飯

美食旅遊作家徐銘志，生活得有滋有味。(記者王聰賢／攝影)

美食 旅遊作家徐銘志（Eric），是個十分講究生活風格的人，除了將自己的生活經營得有滋有味，他的飲食品味跟家宴更在美食圈中聞名遐邇。

曾經在高壓的媒體業連續工作15年，夾心世代的生活樣態，徐銘志都親身經歷：「現代人的生活步調非常快速，而且會有很多來自於環境的干擾；你的身體在家，但你的腦子卻在別的地方，身體和精神呈現出一種『分離』的狀態。」

「在這樣的情況下，你可能會習慣性地變得『食不知味』，吃飯好像變成只是為了維持生存、補充能量的一種手段。」徐銘志分享：「所以用餐的『儀式感』這件事情，還是需要的。」

所謂「儀式感」並不是指要把餐桌布置得多麼華麗，或者是花大錢去買一整套昂貴的進口餐具：「『儀式感』並不是一個純粹視覺的事情，而是你可以刻意透過一些用餐前的準備工作，讓自己可以慢慢慢慢地靜下心來，專注在好好享受接下來的這頓飯。」

徐銘志讓自己靜下心來的方法，就從用餐前的食器挑選與餐具擺放開始。「我會先把周邊的干擾關掉，好比把電視先關掉，然後把餐桌上的東西清乾淨，接著把等一下吃飯要用的餐具跟碗筷，一個、一個擺上去，再把杯子擺上來。」「你要專注地而心無旁騖地來做這些事情，讓自己的心情過渡到可以靜下心來好好用餐的狀態。」

徐銘志表示：「我去過日本的京都許多次，京都的許多餐廳，都有類似用意的安排。就是進入餐廳前，你經常會先經過一個蜿蜒而狹長的步道 ，步道是用石頭鋪設的，餐廳會先把水潑到石頭上，作為迎賓的意思；但是你在走這個步道的過程當中，也等於是讓自己從擾攘的大馬路，進入一個寧靜優美的日式庭園，做為用餐前的轉換。」

「做菜對我來說是一件很舒壓的事，因為做菜我必須很專心地去備料、觀察菜的狀態等，在這樣的過程中，我是心無旁騖地專注著。」談到做菜的料理風格，徐銘志說自己其實並沒有只喜歡某一種特定風格的料理或食物，所以做菜往往是Mix & Match。

這種精神，也反映在徐銘志的食器搭配上。他從一趟又一趟的旅行中，扛回來各式各樣的杯盤，從樣式、長相、材質都截然互異，卻在他的好品味之下，不論搭配日料、歐陸料理、亞洲料理或者中菜，都絲毫沒有違和感。

不過徐銘志強調，雖然他的料理風格多元，但在風味方面的最高指導原則，依舊和他過日子的方式一樣，追求的是簡單而純粹。「我會要求食材的品質是好的，在調味跟烹煮方式上，不會太複雜、也不會有過多的添加，要展現的是食材本身的美好風味。」

想要好好過生活，不妨就從專注當下，好好吃飯開始吧。

創意料理 清燉牛肉牛雜三吃

首先將本土牛的牛筋、蜂巢肚和螺絲肉（沙朗的外殼部分）三種部位的牛肉牛雜，先以冷水加熱汆燙，再以清水沖洗乾淨。另取一鍋水，將牛肚與牛筋放入，加入牛肉滷包，與紅蘿蔔、洋蔥、蔥段、薑片等同煮。煮沸後加入米酒或料理酒，待酒精蒸發後，加蓋改以文火慢燉一個半小時。

慢燉完成後，先不開蓋，在鍋裡燜個40分鐘，讓牛筋軟化。之後才將汆燙過後的螺絲肉放進去，加入海鹽調味，燉煮約40分鐘到1小時。好了一樣不開蓋，燜一下。「這個時候若加入中式麵條，就成了清燉牛肉牛雜麵。」

徐銘志的義大利 式吃法，是將三樣放冷後切成適口大小，擠上檸檬汁，撒上海鹽、黑胡椒，再淋上特級初榨橄欖油，拌點芝麻葉進去，就成了義大利菜。

第三種日式吃法，是取其湯汁加入兩年熟成紅味噌、一點咖哩粉、辣醬或辣油、少許清酒。煮開後，將洗淨的蒟蒻、切條的牛肚、牛筋放進去加蓋煨煮約15分鐘，再將螺絲肉放進去。待涼之後，擺進冰箱一晚，隔天再加熱一次，吃的時候撒上蒜苗和香菜，就成了日式味增牛肉牛雜。

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