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謝奇享研發MIT排汗衫 「小丑魚」進軍國際

記者／蔡容喬
謝奇享創立「小丑魚」服飾品牌，研發出適合台灣氣候的吸濕排汗布料，堅持品牌根留台灣。（記者蔡容喬／攝影）
謝奇享創立「小丑魚」服飾品牌，研發出適合台灣氣候的吸濕排汗布料，堅持品牌根留台灣。（記者蔡容喬／攝影）

白手起家的佳侑製衣負責人謝奇享是喜歡研發布料的職人，早年研發適合台灣氣候的吸濕排汗衫在業界聲名大噪，自創「小丑魚」品牌，在台灣有口碑，更長年外銷美國、澳洲東南亞，展現台灣成衣研發軟實力。

屏東出生的謝奇享幼年家貧，十幾歲就到北部知名成衣代工廠討生活，從洗布料、染整學起，苦學成為裁剪師。1984年到高雄發展，兩年後創業開設小成衣廠，國外品牌找上門合作代工。

謝奇享說，幫國外廠代工一件衣服才賺台幣150元（約5美元），在國外定價卻1200元起跳，讓他萌生自創品牌。熱愛潛水的他，以「小丑魚」名稱註冊，展開MIT品牌之路。

1990年代美國已研發出吸濕排汗布料，也就是聚脂纖維材質，在成衣市場風靡一時；供應商拿布料找謝奇享合作，但他一眼看出這種布料在台灣會「水土不服」。

他解釋，聚脂纖維講白了就是塑膠材質，台灣氣候濕熱，排汗效果會有多好？他把精梳棉混紡到布料中才兼具吸汗效果，多次失敗後做出內層精梳棉、外層聚脂纖維的吸濕排汗布料，讓愛運動及戶外工作者成了主顧。

謝奇享指出，台灣有高品質紡織技術，下游染整、成衣廠卻急速萎縮，未來只能走向委託國外廠加工，但「腦袋」不能跟著出走，要讓布料技術根留台灣。

東南亞 澳洲 MIT

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