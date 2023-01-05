曾訪問「紅色高棉」領袖波布 傳奇記者塞爾辭世

傳奇自由撰稿記者塞爾（Nate Thayer）3日逝世，享壽62歲。（Getty Images）

傳奇自由撰稿記者塞爾（Nate Thayer）昨天逝世，享壽62歲。他曾親自採訪柬埔寨「紅色高棉」種族滅絕事件領袖波布（Pol Pot）而聲名大噪。其父為前美國在台協會（AIT ）處長宋賀德。

塞爾的兄弟羅布（Rob Thayer）昨天在塞爾位於麻薩諸塞州法茅斯（Falmouth）的家中發現塞爾身亡。

羅布告訴法新社：「他病痛不斷，已經病重好幾個月。」

塞爾用多年時間報導柬埔寨政治和社會情形，包括紅色高棉（Khmer Rouge），這個殘暴的共產主義政權在1975到1979年間造成超過100萬人喪命。

塞爾1989年起效力美聯社，後來又為「金邊郵報」（Phnom Penh Post）和「遠東經濟評論」（Far Eastern Economic Review）等刊物工作，在泰國 和柬埔寨邊境 地帶危險的叢林裡建立聯繫。

塞爾剃著光頭、嘴裡叼著菸草、用槍靈巧。他踏上瘋狂的冒險，像是與武裝精良的軍事雜誌Soldier of Fortune報導團隊一同深入柬埔寨東部，尋找一種稱為柬埔寨野牛（kouprey）、可能已經絕種的森林牛。

1989年，他在泰柬蠻荒西部前線和游擊隊一起騎馬時奮勇上前火拼，遭地雷嚴重炸傷。

塞爾的努力在1997年獲得回報。當時他向「遠東經濟評論」編輯強德（Nayan Chanda）傳送密報，表示自己將採訪20年來沒有任何記者曾親自會見過的「伯父」波布。

塞爾從泰國溜進波布位於安龍汶（Anlong Veng）的叢林堡壘，搶先當時已抵達邊境附近、以為能見到波布的「紐約時報」採訪團隊。

幾天後，塞爾在「遠東經濟評論」上披露採訪波布的報導。被控揹負超過100萬條人命的波布告訴塞爾：「我是個野蠻人嗎？我問心無愧。」

據「華盛頓郵報」報導，塞爾出生於1960年4月21日，是前美國駐新加坡大使宋賀德（Harry E.T. Thayer）之子，職涯多半聚焦亞洲，報導緬甸邊境等地戰鬥情形，同時調查北韓。塞爾家族與東南亞淵源深厚，宋賀德曾任美國在台協會（AIT）台北辦事處處長，也曾派駐香港等地，後來返回美國，在國務院任職，2017年辭世。

他曾獲頒數個新聞獎項，包括國際調查記者聯盟（ICIJ）傑出國際調查報導獎，並以身為自由撰稿記者自豪，呼籲給予非全職雇用的記者更多尊重及更好的薪資待遇。

塞爾受累於長期病痛，有些可追溯至當年因地雷爆炸所受的傷。過去10年間，塞爾從華盛頓和麻州透過網路報導右翼極端主義。

雖然健康惡化，塞爾人生最後幾個月都在為他「最好的夥伴」，也就是他的愛犬賴蒙特（Lamont）寫詩。