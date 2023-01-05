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最年輕的校長陳永森 愛屏東打造生態校園

記者劉星君／專訪
屏東大學校長陳永森，推動生態校園環境，也與在地連結，「屏東事就是屏東大學的事」。（記者劉星君／攝影）
屏東大學校長陳永森，推動生態校園環境，也與在地連結，「屏東事就是屏東大學的事」。（記者劉星君／攝影）

52歲的國立屏東大學校長陳永森，是全台47所國立大學校長中，最年輕的校長。

回想當年國中畢業，陳永森僅差一分，和當年的屏東師範專科學校失之交臂，到台南一中就讀，但他告訴自己「屏東囝仔要回到屏東幫忙」，如今成為屏東大學新任校長，他秉持「屏東事就是屏東大學的事」，強化與在地連結。

陳永森說，小時候長輩希望自己當老師，沒想到師專卻差一分錄取，才去念台南一中，如今成為屏大校長，「人生真的很奇妙」。他觀察屏東欠缺環境整體發展規畫，因此大學念台大地理系，研究所念都市計畫，博士班念台大地理環境資源研究所，以專業協助屏東。

由於有外地求學經驗，陳永森在屏東大學擔任總務長、主秘期間，致力推行宿舍改建，現代化設計，飯店式風格，還曾被票選為全台十大學生宿舍之一，另也致力打造生態校園環境，包括減少干擾、不噴藥，友善動物，校園內有綠頭鴨、貓頭鷹、綠繡眼、翠鳥等生物。

「大學不是職業訓練所，是培養完整人格」陳永森說，大學階段是人生學習最豐富、學習力最強的時候，鼓勵學生們跨系跨院學習第二專長，結交不同朋友。

大武山是屏東聖山，屏東縣府14年來舉辦大武山成年禮，陳永森是首屆工作人員，每年更參與其中。他形容，對屏東人來說，大武山代表「家到了」。大武山成年禮中，山神會賜給學員名字，陳永森被山神賜名「Pana」（排灣族語河流、溪流），當時他念博士班，研究主題是屏東水資源，溪流是水資源最上游，冥冥中似有巧合。

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