本事空間製作所翻轉詹記顛覆刻板 為建築嵌入時代感

洪和培(左)和謝欣曄共同經營「本事空間製作所」多年，完成不少討論度極高的空間設計。（攝影／沈昱嘉）

電梯門開，麻辣鍋底香飄入，瞄了一眼梯面警示標誌：「負重999」，似有那麼回事，只是回頭望，怎麼還是同一層？一座偽裝成電梯的玄關，成了「詹記麻辣火鍋」的標誌，也為老式火鍋店注入輕盈的惡趣味。

轉向台中，另一台穩穩停進老舊民宅裡的「末日方舟」，像從電影「瘋狂麥斯」裡開出的戰車般，寄生在老宅裡卻也為空間輸送電力和養分，若非招牌「OUTDOOR MAN」，大概不會知道它是間戶外用品店。

「趣味很重要啊！」洪和培、謝欣曄，並肩坐著的兩人有志一同。隱身在聯手經營的「本事空間製作所」品牌背後，他們痛苦卻享受地為每一個空間從零到有，繪出超越想像的可能性。每張設計圖涵蓋的除了建築本身的歷史脈絡、與店主彼此激盪的想法，更重要的是切中生活的幽默感。

就如被整還能會心一笑，透過空間細節，用第一眼的驚喜成就回味無窮的體驗，且僅此一次不再重複。「我們不想被說是什麼台式美學專門設計，像『詹記』也只是重現那個年代的美感。有些東西特別就在於它只有一間、只出現過一次，這種創新也是『本事』最重要的價值。」

洪和培(左)和謝欣曄各自擅長的風格不同，時常互相討論想法。（攝影／沈昱嘉）

謝欣曄個性熱情直率，面對設計圖卻細心龜毛。（攝影／沈昱嘉）

互補的學長學弟

一個平靜說著天馬行空的創意，偶爾迸出冷幽默；一個自然率性不時談到滿腔熱血，洪和培和謝欣曄相識於東海建築系教授曾瑋的事務所，兩人個性互補、惺惺相惜，謝欣曄總稱大自己四歲的洪和培為「學長」，「我常覺得我很多地方追不上學長啊！他在工地現場的經驗比我豐富，我每次工地遇到問題或溝通不順就是直接把電話轉給他。」

穩重內斂的洪和培則對謝欣曄善於結交朋友、跳脫框架思考空間的能力相當欣羨。「小又（謝欣曄）就像箭頭，常會帶進新的想法，『本事』很多方向都是跟他的脈動在走，我能做的就是用策略跟經驗在後面支撐。」就如訪問當下正熱的世足賽，擔綱前鋒的謝欣曄在場上衝鋒陷陣、找機會射門，洪和培則守住中後場，適時助攻回防。

兩人一個駐點台中、一個長居台南，保留各自的接案自由，偶爾再聯手出擊。創業多年來，不曾有過巨大爭吵，個性雖相差甚遠，目標卻相近：「我們都不喜歡用個人名義出頭，而希望大家是用空間作品來認識『本事』。」

從在台南打出名號後又在台中展店的戶外用品店「OUTDOOR MAN」、濾掛咖啡 店「Remedy by SiP」、酒吧「Moonrock」到在台北形成某種現象的「詹記麻辣火鍋」等，皆成打卡熱點，遍及全台的幾個商業空間各有特色，「創新」是二人一致的共識，但想法再新，仍會延著歷史脈絡去創。他們操刀的空間，多能在新意裡窺見建築本身的脈絡和紋理，這或許和兩人雖都念建築，卻非傳統科班訓練路線有關。

在台南引發話題的老宅餐廳「十平」中，謝欣曄以建築本身的年代歷史做出細節。（圖：本事空間製作所提供）

洪和培退伍時為了解工地第一線進營造業工作，從零到有蓋出住宅大樓。（圖：本事空間製作所提供）

在台南引發話題的老宅餐廳「十平」中，謝欣曄以建築本身的年代歷史做出細節。（圖：本事空間製作所提供）

兜兜轉轉進建築

念逢甲建築系出身，洪和培畢業後沒先進事務所，而是先從營造業做起。他笑說自己聯考填志願時是用刪去法，「其實我當時根本不知道建築在幹嘛，單純對數學物理化學都沒興趣，就都先刪掉，結果刪到最後剩土木跟建築，想想土木好像太大了，建築跟生活比較有關係，就一連十個志願都填建築系。」

退伍後因想了解製作第一線，他先到了工地當監工，從零到有實際蓋出住宅大樓，了解各工種的工作方式，也學會和工班師傅的溝通眉角，這三年經驗讓他在設計前有了更多底氣和基礎，能在不悖離施作極限裡創新，同時兼顧施工預算 。

謝欣曄則相反，他自嘲自己高中時什麼都沒在想，單純因理工成績好，大學科系就全數填化學物理數學，最終上了輔大化學系，但大二那年參觀未來工作場所時卻被嚇到，「小時候想說以後可能會是發明家嘛，結果去參觀那些洗髮精工廠、SGS檢驗廠，才發現跟我想像的不一樣，那時候就覺得哇！好像該認真想一下未來了。」

正巧大學時交了個應用美術系的女朋友，還是學生時沒太多閒錢，約會時多去誠品翻書看，「我從小就喜歡畫畫，那時就不自覺翻了很多建築相關的書。」女友見他對建築有點興趣，建議他去申請應用美術系的室內設計組，也就在那裡，他開始學習畫透視圖、認識色彩學、上室內設計課。

但讓他堅定到改考東海學士後建築研究所的更大原因卻是「投入就有回報」的感受，他回憶還在念化學系時，「考前念再久，只要一個算錯，就算前面算式對也是零分。但在應用美術系畫畫時，只要有畫，畫不好也有70分，你高不高分是看你專注投入多少，我就覺得這比較是我想學的東西。」

「本事」近期完成設計的「文鼎留聲博物館」。（圖：本事空間製作所提供）

洪和培以不同思維設計台灣特產店「來好嶼聲」，店雖已因疫情歇業，仍是他相當深刻的經驗。（圖：本事空間製作所提供）

各展長才做出經典

兩條平行線，因東海建築系教授曾瑋接起，「他是很有魅力的老師，我受他影響很深，我以前不懂設計，是他開啟那扇門，讓我知道原來設計可以這樣做。」洪和培回憶念書時多只念理論，或是一些抽象虛幻的概念，「但曾瑋老師很會敘述，他會帶你具體想像出那個空間能怎麼做。」

在營造業待了兩、三年，順利蓋出大樓，洪和培最想做的還是設計，便到了曾瑋的事務所工作，遇見當時剛要做畢業設計的謝欣曄，兩人沒馬上合作，直到台南的「St.1 Cafe'」輾轉找上洪和培才開啟了契機，「我剛離開事務所時沒什麼案源，大部分做親友的修繕案，為了活下去，基本上有案子就接，『St.1 Cafe'』本來也是找老師做，他沒空接才轉手到我這裡。」

「St.1 Cafe'」是洪和培設計的首間小型咖啡店，已經畢業的謝欣曄當時受雇於建築事務所，鎮日熬夜競圖、畫圖，因在台南，就抽空幫忙洪和培做測量工作，熬了三年半從事務所離職後，才正式和洪和培一塊做「OUTDOOR MAN」一店，也是兩人生涯第一間大型商業空間案。謝欣曄笑說那時的自己開始比較會交朋友了，「正好有人問我要不要設計看看戶外用品店，我雖然愛爬山，但完全沒做過，建築和設計其實跨距滿遠，我就跟學長說我不會，要不要一起做？那次開始算正式合作。」

擅長從概念、策略發想設計的洪和培於是擔負起和業主溝通的工作，「在這之前我做住宅修繕比較多，算是第一次接觸做生意的人，而不是要住這個空間的人。商空的切入點很多，我可以跟你從行業的本質去討論延伸，不只空間概念，包括營運方針跟品牌定位都可以參與。」

那是六、七年前，戶外生活風潮方興未艾，正好「OUTDOOR MAN」業主想在台南做旗艦店，但當時的戶外用品店品項多且雜，常常整間店塞滿商品，連走道都難以通過，洪和培就想：「有沒有可能改做選品，把十萬件商品精選到三、四萬件，拉大每排間距，讓人在遠處就能看清楚商品，犧牲商品數量去取得空間，也去改變戶外用品店的消費型態。」

但商品減量多少會影響收益，他認為業主想法至關重要，所幸業主全力支持，兩人放膽做，把收銀台從門邊移到最後頭，讓消費者在逛的同時不會有被監視的感受，也多了更多空間可運用。面對緊鄰外環道路的大片玻璃櫥窗，洪和培想著要在其中做出「舞台效果」，讓人遠遠就能見到層疊山巒的景深，包括展架也都做成山型。喧囂裡見群山，質感出來了，品牌的宣言也變得清晰。

「詹記麻辣火鍋」是「本事」打進主流媒體的設計案。（圖：本事空間製作所提供）

謝欣曄在「詹記麻辣火鍋」的設計裡結合復古和趣味。（圖：本事空間製作所提供）

詹記與酒吧

談起「OUTDOOR MAN」，兩人坐直身子、滔滔不絕，只因這個首度合作的案子從起點到終點都讓他們滿足。「從營運端到空間本身的突破、材料的選擇跟結構性，是個很完整的設計概念。」天馬行空的同時，不忘顧及預算，謝欣曄回憶當時因要經濟實惠，山的形狀被材料限制，卻因此做出特色，「每座山的高矮胖瘦都是被材料決定，自然也產生出比較理性的設計。」

完成「OUTDOOR MAN」一店後，駐點台南的謝欣曄再設計出了「Paripari apt.」，大受歡迎，他開始與洪和培共同經營「本事空間製作所」，「其實學長一開始有問我為什麼不自己做，藉這個機會創立自己的品牌，我就回他：『不要啊一個人做很累，兩人不會那麼累啊，而且天塌下來還有你擋在上面。』」洪和培於他就像根柱子，永遠為自己撐著天，讓他能安心衝刺。

相比洪和培喜歡從概念源頭發想，謝欣曄偏好四處拍照、採集城市痕跡建立資料庫，他歸功這是設計「詹記」時養成的習慣，因支撐「詹記」的是某個年代的台灣美學，但當時的他對這塊不熟，就跟著「詹記二代」詹巽智到西門町四處閒晃拍照，「看看東一排骨、獅子林大樓啊，也去看松江自助火鍋城，認識那個年代的餐廳風格跟背後的文化歷史脈絡，因為詹巽智自己懂，我就順著他給的東西去想辦法畫出設計圖。」

謝欣曄回憶早年念書時，每做一個題目，老師都會提醒自己多去拍照、觀察都市紋理跟裡面的人，「那時候沒有聽進去，只想畫很炫的造型、想很酷的概念，是工作後才學會去採集這些線索，應該說是『詹記』讓我學會了這件事情。」但他也直言自己不太會處理寬鬆的大型空間，「所以我特別喜歡做酒吧或小店，可以把圖畫得密密麻麻或把座位都塞滿，一張圖我常常要畫到80%才覺得完成了。」

他以同樣在台南開幕後引發熱潮、同時獲選2022亞洲50大酒吧的「Moonrock」為例，「我當時畫的圖也是偏繁複，很多形式操作語彙，但阿廖（廖乙哲）很清楚他要的設計密度到哪就好，他想慢慢放，不要一次到位，我整個設計圖畫到90%，最後被他砍到剩60%。」投入設計前，他不忘研究老宅本身的歷史和建築師背景，在空間裡放入該年代的語言，透過一次次溝通，結合店主喜好，終做出雙方都滿意的作品。

在OUTDOOR MAN一店裡，洪和培與謝欣曄一塊突破了許多戶外用品店的設計可能。（圖：本事空間製作所提供）

不願被定義

對於「本事」設計的空間總能得到鎂光燈青睞，成為某種當代新的建築代表，兩人搔搔頭對望一眼，最終歸功於社群媒體 的推波助瀾，「可能我們商業空間做比較多吧，大家吃飯或逛街時看到，覺得好看或有趣就拍照打卡，我們就賺到這連結啦！」相比用個人名義被認識，兩人還是喜歡像這樣隱身在「本事」的品牌之後，以作品說話。

「如果真的要定義『本事』，我會希望是『創新』吧。」這個創新不一定得前所未見，也可能是在現有脈絡下找到新的說故事方法，「希望我們可以一直丟出新的空間型態，甚至是引發大家對某個行業的新定義。」至於外人安上的「台式美學」或「復古懷舊」等符號，兩人一致認為那只是剛好符合這年代的潮流，或兩人因經驗而生的能力也好、喜好也罷，「一切都是很自然地表現，也不希望那就變成我們的標誌。」

比起被定義，他們更在意怎麼讓品牌延續下去。「我有時候睡覺想一想，都很怕明天醒來我就不會做設計了。」謝欣曄悠悠地說：「哪天聊天聊不出有趣的哏，這都是有可能的。」他認為，建築設計牽涉到很多人，有負責畫施工圖的、一起討論設計的、負責看工地的。「『本事』絕對不是光靠我們兩個就能成立，我希望它可以存續很久，如果有下一代的人出來，做出不同的風格，那也很好。」

很多東西，定義了就過去了，留下來的，只有創作出的那個當下，那難以被複製也無法再複製，對兩人來說，這或許正是他們想透過「本事」在這萬變時代裡寫下的意義：不需要多偉大，但一定得與眾不同。