81歲魏斯伍德逝世：龐克時尚教母的「人間反叛」倡議

英國「龐克時尚教母」薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood）12月29日於在倫敦家中安詳離世，享壽81歲。（路透）

「我或許很叛逆，但我絕不當局外人。」 I may be a rebel, but I am not an outsider.

英國 「龐克時尚 教母」薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood）12月29日於在倫敦家中安詳離世，享壽81歲。消息傳出後引發外界譁然，大量追隨者湧入社群平台表達悼念。作風前衛大膽的薇薇安·魏斯伍德最為人印象深刻的是她獨特的亮橙色頭髮，反映了她叛逆頑強的精神，她除了在時尚界擁有巨大影響力，更用自己反叛的性格與創意才華，用自己的一生倡議環境保育和人權。

薇薇安·魏斯伍德1941年4月8日出生於英國德比郡（Derbyshire）廷特威斯爾村（Tintwistle），父親為香腸工廠工人、母親則是果菜小販。 魏斯伍德並非自年輕即走入時裝產業，17歲的那年她到倫敦的哈羅藝術學校（Harrow Art School，即西敏大學前身）修銀器工藝學程。然而，她早年卻是對藝術世界感到恐懼、認為出身工人階級的年輕女孩在藝術世界難以生存，因此休學後轉去擔任小學教師。

魏斯伍德在擔任教師期間搬到位於倫敦南部的合租房屋，自己設計、縫製衣服，獨自照顧與前夫生下的兒子。直到1971年、魏斯伍德30歲時結識了龐克樂團性感手槍（Sex Pistols）經理人及視覺藝術家馬康．麥拉林（Malcolm McLaren）。麥拉林看見了魏斯伍德的藝術天分和潛力，並在多重鼓勵之下與她創立了精品服飾店、販售及展示設計服飾作品。

這間精品服飾店位於倫敦國王路（King's Road）430號，起初命名為「Let It Rock」，之後為了配合推出的系列作品，開始不斷更改店名，例如「活得太快，死得又太早（Too Young To Die, To Fast To Live）、1974年的「性」（Sex）、1977年的「叛亂份子」（Seditionaries）及後來的「世界末日」（World's End）。

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1981年，魏斯伍德與麥拉林的系列作品「海盜」（Pirate）於倫敦時裝周正式亮相，這場秀對魏斯伍德是關鍵的時刻，即使後來她與麥拉林分道揚鑣，然而這場秀奠定了她在時尚界的基礎，她「古怪」卻又「獨特」的形象也自此秀開始脫穎而出、受到高度關注．並真正跨足高級時裝界。她的名字逐漸與亞曼尼（Giorgio Armani）、卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）及伊夫·聖羅蘭（Yves Saint Laurent）等並列大師級設計師。原先於倫敦國王路上的一間小小服飾店，到了1990年代後期便已化身為全球最大規模的時尚品牌之一。

龐克精神 新詮釋古典

魏斯伍德擅長把「龐克搖滾」叛逆及放肆、以及對當權反抗的精神融入作品中，除了風格誇張的髮型及妝容外，還加入綁帶、刀片、鎖鏈等等龐克的指標性元素。除此之外，魏斯伍德也在設計中融合古典——如蘇格蘭格紋布，或16世紀的裁縫技巧等——以龐克精神重新詮釋古典，魏斯伍德也自稱是龐克文化的救世主。

魏斯伍德的作品也出現於影視作品，如電影 版《慾望城市》（Sex and the City）中，女主角凱莉成為《VOGUE》雜誌系列婚紗專題的模特兒，穿上王薇薇（Vera Wang）、浪凡（Lanvin）、克里斯汀・迪奧（Dior）及奧斯卡・德拉倫塔（Oscar de la Renta）等品牌的婚紗禮服，但最終她自己選中的，就是魏斯伍德為電影量身打造的作品。凱利在電影中如此形容這件婚紗：「這件婚紗特別到就算是最不相信婚姻的女人，看到也會感動流淚。」（A dress so special, it could bring a wedding tear to even the most unbelieving of women.）

電影版《慾望城市中》，女主角凱莉（右二）身穿薇薇安·魏斯伍德為電影親手打造的婚紗。 （取材自IMDb）

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魏斯伍德不只是一位時裝設計師，她也致力於全球暖化、各項政治及社會倡議，她曾經說過「我覺得我們的世界，因為資本主義而迷失了」，她深信地球並非任何人的財產，且生態保育及資源分配需要互相兼容。為了以身作則，魏斯伍德督促自己必須在製作作品過程，達到充分回收分類、不浪費布料、使用再生能源及有機材料等。此外，她也嚴選材料供應商，唯有理念相近的廠商——拒絕使用皮草、皮革及塑膠製品——才能成為她的工作夥伴。

為了環保 減作品產量

此外，魏斯伍德也是第一位為了「環保」而宣布減少作品產量的時裝設計師。在某次時裝秀上魏斯伍德被問，「您標榜龐克精神這麼久，會不會覺得累了？」她回答：

「環保的本質就是『龐克』精神，因為龐克的宗旨就是要打敗政權。」

「男性設計師都想讓女人看起來像女神一樣，但我卻想讓女人穿得像英雄一般。」魏斯伍德作品也融入打破性別框架的精神，如2015年秋冬系列「中性」（Unisex）時裝秀中女性模特兒身穿西服、男性模特兒穿裙裝及馬甲服飾，並於臉塗上大膽鮮豔的塗鴉。作品結合了英式傳統精神、加入人字形及威爾士格紋，此外也結合再生牛仔布、有機絲綢，及黏膠纖維等環保材質，風格展現叛逆的戰士風格，也再一次開創了進步及包容性的時尚概念。

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魏斯伍德認為，人們現在處於一個追求量大的時代，這是因為我們不懂得珍惜資源。2014年接受英國《衛報》採訪時，她表明倡議「氣候變遷」和全球議題已越過時尚的重要性，也是她最大的任務。

因此她也更大規模地於作品中放入全球暖化、人權、言論自由、性別平權概念和訊息，也透過大型倡議呼籲民眾正視北極冰原危機、及鼓勵人們幫助非洲女性及弱勢族族群。魏斯伍德更與兒子及孫女近年創立非營利組織「The Vivienne Foundation」，除了旨在延續她的精神及設計，更將投入資源關注全球氣候變遷、戰爭及人權議題。魏斯伍德這位深受全球各界推崇的英國設計師在時尚圈及社會做出許多歷史性貢獻，她於1992年獲得大英帝國官佐勳章（OBE）、並於2006年被晉封為女爵士（Dame）頭銜。

魏斯伍德一生抱著一顆反骨之心，也曾留下許多名言語錄。除了談時尚、談性感、談魅力，她分享自己在生活消費的選擇，也凸顯了「重質不重量」的生活態度，以及對全球議題的重視：

「你們買太多衣服了！極簡的概念是買得少、選得好，這才重要。」 「我或許很叛逆，但我絕不當局外人。」 「世界應該要能永續存在、讓人有意義的活著，而非等死。」

一位勞工階級家庭出身、曾對自己身分和才華自我懷疑的小女孩，卻在跨越30歲的人生轉捩點後，帶著骨子裡的反叛性格，在往後50年中為世界帶來創新及影響力。魏斯伍德如傳奇般的一生，也可以她的一句話來作最後的呼應：

「我們可以不投資時尚，但是我們要投資對這個世界好的一切事物。」