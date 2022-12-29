沈書緯創犀動智能 客房服務一口搞定

犀動智能執行長沈書緯一頭栽進創業計畫，忙碌更甚從前。(記者曾學仁／攝影)

住在飯店，旅客總有需要服務的時候，但往往只知道撥總機，現在透過科技也能有智慧助理隨房協助。本土新創自然語言處理與AI 語音新創犀動智能（Aiello）2019年成立，旗下智慧音箱產品「AI智能語音助理小美犀」已導入台灣8000間飯店房間，並打入日本、泰國等市場，從高檔五星級飯店到精實的商務型飯店，住宿旅客「出張嘴」，用說的就能讓飯店人員解決許多基本住宿問題。

犀動智能執行長沈書緯在科技業的工作經驗完整，橫跨上游半導體晶片到下游硬體產品，特別在Google 多個部門歷練，包括經歷電視、家庭、無線網路等服務，他在Google負責智慧音箱產品Google Nest系列的開發，再轉去語音助理團隊，深入接觸到自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）的技術。

NLP與語音助理技術從Amazon、Google、Apple、Meta都在做，過去的自然語言處理主要以關鍵字為主，效果不夠好，但現在科技進步，機器學習改進學習成果，NLP的相關技術和成效都大幅成長。不過，因為全球語系多元化，就連NLP技術提供的開源模型項目BERT、GPT3也是高價的開發平台，NLP技術也成為高投資的研發領域。

大數據分析 挖掘旅客需求

沈書緯指出，NLP可以導入不同商業情境，大廠主力在發展普及各個家庭、個人使用的通用型產品，，反而是能對企業的場景多過對消費者的應用，大廠覺得規模較小的企業市場，是小新創可以開發的領域。他設計Aiello NLU（自然語意理解， Natural Language Understanding）技術，分析用戶的對話，引進在服務業中，讓企業透過簡單、可彈性擴充的操作中心，實現人機自然對話，以挖掘需求、增加場景互動、使用者體驗、提高業務效率。

沈書緯選定飯店旅宿業，主要著眼飯店業是勞力密集的產業，需要科技工具進行有效率的管理，他舉例，到飯店住宿，進入房間任何服務都需要打電話叫房務人員處理，但可能不知道找哪個單位，現在透過小美犀即可詢問房務需求、附近景點等資訊，成為入住期間的貼心AI管家，並整合客戶管理系統，達到自動化與數位化的需求。

小美犀推出至今，平均為飯店節省30％櫃檯人力、省下300小時的人工時間，更帶動網友高度討論，為飯店在社群媒體增加十倍曝光度，提高直流客比例與飯店入住客的忠誠度。同時，透過小美犀收集訊息，整合飯店內客戶管理系統，將旅客在住宿期間的各樣需求與使用行為透過數據分析呈現，助攻旅宿業者數位轉型。

犀動智能推出產品同時，正好也遇到新冠疫情 衝擊，但沈書緯指出，飯店比想像中願意接受數位轉型，今年的簽約房間數估計將較去年增加2.5倍，也與多個飯店集團簽署合約，更成為台灣四星級以上飯店的標準配備。

衝刺市占率 瞄準亞洲市場

海外疫情趨緩的半年中，他馬不停蹄到處飛、打開市場，順利在日本，泰國，馬來西亞、新加坡打入多個國際級集團飯店，隨著全球解封、民眾開始與疫情共存，犀動智能看好泰國、日本兩大市場在旅遊觀光產業的龐大機會，力拚未來三、五年內囊括東南亞、東北亞市場四星級以上飯店逾30％市占率。

近期，犀動智能剛完成Pre A+輪的資金，至今已經取得逾2億元資本，沈書緯表示，目前犀動智能每月解析100萬筆中、英、日文語音與文字數據，訓練系統更加成熟。

下一步，將打造企業用的NLP SaaS服務，將多意圖的語意理解技術導入各項商業場域，助企業加速數位轉型，並優化營運、帶動新的商業模式。

犀動智能創辦人暨執行長沈書緯一路走來工作運順利，履歷攤開，高通、Google、恩智浦等工作經驗亮眼，他笑說，主管都警告過「創業風險大」，但他五度進出Google，還是想創業，朋友說：「你人生不會因為創業失敗就變乞丐，你也不會跳樓，既然不會毀了人生， 你就試試看吧！」

犀動智能執行長沈書緯認為，只要能為企業省下八成的時間，足以讓企業願意採用，就有潛在商機。(記者曾學仁／攝影)

五年前他40歲，深知「再不創業，我永遠不會被滿足」， 機會到了，他一頭栽進創業計畫，忙碌更甚從前。

工作經歷很深，但創業資歷很淺，沈書緯坦言剛成立一年，就差點把創業搞成失業。他創業初期主要靠自己工作多年和投資資金，以及朋友、親友募資約1,000萬元，創業團隊技術很好，但卻是沒有財務長的新創，毫不猶豫把資金用來採購很好的語音軟體引擎，埋頭開發產品。

結果2019年底、成立剛滿一年，第一批小量生產的音箱也即將上市，但此時，原先說好的一筆資金卻沒到位，消耗到彈盡援絕，「差點變成要籌資遣費」。大家一腔熱血，已經兩個月沒拿薪水也不放棄，沈書緯又去銀行貸款了幾百萬，想撐到產品出貨。所幸後來犀動智能的技術和產品吸引另一名天使投資人，在最後一刻拿到「救命錢」，2020年資金到位，度過創業以來最大危機。

沈書緯一面衝刺，一面踩煞車，抓出工作節奏。他說，一開始以為短期就會有成果，剛成立的前三年「每天都當最後一天做」， 下班都是半夜，假日都在想各種策略方向，後來才感受到創業是長久戰，不能天天高強度作戰。

他給創業者的忠告，「創業需要效率，但不是馬上就要看到產品和營收，也不要每天揪著自己，沒辦法正常生活，壓力就會把創業者壓垮。」

成立兩年後開始有營收進帳，確定經營方向正確。沈書緯說，台灣新創邁向成功，確實要十年磨一劍，在創業路上，他可以辛苦面對壓力和挑戰，不過也確實從急性子的短期衝刺，開始逐步調整時間去開發新產品，要將創業變成事業，是長期工程。

新冠疫情期間衍生出混合辦公以及線上會議等等工作新常態，但也因此累積出龐大的語音資料庫，要分析解構、以最有效率的方式為企業帶來價值。犀動智能（Aiello）最近正設計第二檔產品「AI語音協作平台」，則主打各種語音資料理解、辨識的情境，掌握商機。

犀動智能執行長沈書緯表示，現在要做產業垂直深化的語音辨識，整合到企業系統內，「小美犀」已經有了初步的成果，但整個自然語音處理、語音理解的技術還在不斷翻新，美國許多新創已開始搶語音協作的市場。

犀動智能以大型語言（LLM's）AI模型GPT-3與BLOOM為基礎，開發出全新的「語音協作」平台（Intelligence Collaboration Platform），重點是快速將多個會議音檔轉為文字，再由機器學習模型提供逐字內容，最後重新寫成精準的摘要。

這項產品目前還在內部試驗的階段，一開始就主打國際企業市場，支援中文、英文、日文三種語言。使用者更可以直接搜尋關鍵字、編輯、註解、修改與分享，如同「語音版的Google Docs」。

沈書緯表示， 現在的線上語音或視訊數量爆發性成長，這些非結構化資料占了所有數據資料逾90%，但這些非結構化的資料，卻是大多數用戶珍貴的數據，現在的翻譯多半是一篇文章字面翻譯，但要進一步加入情緒去理解文意更重要。