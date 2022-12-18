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跳傘意外奇蹟生還 秦良丰重返部隊：未來還要跳傘

記者洪哲政、王慧瑛／連線即時報導
國軍陸軍特戰指揮部下士秦良丰日前重返部隊歡度30歲生日，他說，「我以身為傘兵為榮，希望有一天能再次跳傘」，展現永不放棄意志。（記者劉學聖／攝影）
國軍陸軍特戰指揮部下士秦良丰日前重返部隊歡度30歲生日，他說，「我以身為傘兵為榮，希望有一天能再次跳傘」，展現永不放棄意志。（記者劉學聖／攝影）

四年多前，國軍陸軍航特部下士秦良丰在漢光演習跳傘訓練出意外，從400公尺高空墜地，他奇蹟生還，一路咬牙復健，展現鋼鐵般意志力。秦日前重返部隊過30歲生日，他陽光正向地說「我以身為傘兵為榮，希望有一天能再次跳傘」，展現永不放棄態度。

秦良丰家住高雄楠梓區，為了日復一日復健功課，他以國軍高雄總醫院為家，軍方也安排一名看護照顧他。

父親秦天人昨天陪兒子回旗山部隊，良丰著帥氣軍服，踏進熟悉環境，心情激動。陸軍特指部近百名官兵齊聚鼓掌歡迎秦良丰「回家」，還安排寢室、桌椅、書櫃等，傘具也還保留著，讓良丰感動不已。

秦天人說，復健過程很磨人，良丰相當堅強樂觀，不在家人面前落淚，情緒低落時，他會獨處沉澱心情。

秦良丰給自己目標是「未來還想再跳傘，絕對不能被擊敗」，秦天人說，良丰復元情況已超乎預期，兒子期待有一天還能跳傘，他支持兒子勇往直前，這個目標也成為他復健動能。

特指部指揮官邱之峯少將說，秦良丰永遠是特戰一分子，特戰部隊對袍澤不離不棄，邀秦回營慶生，以「三十而立，永不放棄」為主題，良丰展現鋼鐵傘兵勇往直前態度，是不折不扣的生命鬥士。良丰受傷期間，同袍不斷集氣祈禱，希望他早日痊癒，「良丰以傘兵為榮，傘兵也以他為傲」。

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