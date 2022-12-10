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三度叩關傳藝金曲獎 閩南人陳芝后以客家劇奪最佳演員

記者范榮達／苗栗即時報導
陳芝后（右二）勇奪傳藝金曲獎最佳演員獎，苗栗縣長徐耀昌（左二）日前頒獎表揚。(記者范榮達／攝影)
陳芝后（右二）勇奪傳藝金曲獎最佳演員獎，苗栗縣長徐耀昌（左二）日前頒獎表揚。(記者范榮達／攝影)

新竹市閩南人陳芝后三度入圍傳藝金曲獎，今年以榮興客家採茶劇團客家大戲「花囤女」勇奪最佳演員獎，縣長徐耀昌今天頒獎表揚，並期勉她持續深耕客家戲曲，傳承發揚客家傳統藝術文化。

榮興客家採茶劇團今年以「天上．人間．桃花源」、「花囤女」入圍第33屆傳藝金曲獎4項大獎，其中，「花囤女」女主角陳芝后勇奪最佳演員獎。

陳芝后10歲就進入復興劇校就讀京劇科，主修花旦、刀馬旦，2003年加入榮興客家採茶劇團，逐字對稿苦練客家話，加上扮相端莊秀麗、嗓音甜美、表演真摯、做工細膩，兩年就擔任主角。

她曾以客家大戲「背叛」的亦襄角色入圍第26屆傳藝金曲獎最佳表演新秀獎，2018年以「駝背漢與花姑娘」的「花妹」角色，入圍第29屆傳藝金曲獎年度最佳演員獎，今年再度入圍最佳演員獎，終於奪下后冠。

榮興劇團總監鄭榮興陪同陳芝后日前至縣府接受徐耀昌表揚，徐耀昌頒贈「客戲名伶」獎牌，並致贈紅包及嬰兒毯，恭賀喜獲麟兒，徐耀昌指出，台上1分鐘，台下10年功，陳芝后歷經多年的艱辛、苦練，才能奠定深厚的戲曲基礎，也終於在眾多競爭者中脫穎而出，勇奪后冠，期勉持續深耕客家戲曲，傳承發揚客家傳統文化。

入圍 戲曲 京劇

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