我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打破迷思 調查：遠距上班其實讓員工更積極

洛杉磯華女為夫辦綠卡 「反覆」下場慘

百歲香蕉絲編織工藝師 朱阿菊辭世獲頒旌揚狀

記者王思慧／花蓮即時報導
朱阿菊致力保留噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝，曾在部落社團擔任編織講師推廣。(圖：潘朝成提供)
朱阿菊致力保留噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝，曾在部落社團擔任編織講師推廣。(圖：潘朝成提供)

花蓮豐濱鄉新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝保存者朱阿菊日前辭世，享嵩壽102歲，家屬舉辦公祭，花蓮縣長徐榛蔚前往致哀，頒發縣府褒揚狀，文化部文化資產局頒發旌揚狀，感謝朱阿菊為原住民族文化及技藝的貢獻。

香蕉絲編織是重要的民族工藝，在台灣僅有噶瑪蘭族從事傳統保存與發展工作，是台灣非常重要的文化資產；噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝曾經沒落、失傳，1990年族人推動復名運動，發現部落有特殊的傳統織作技藝，耆老憑藉著記憶摸索，成功重現香蕉絲編織工藝，其中朱阿菊是先鋒之一。

朱阿菊除了將工藝傳承給女兒，也在部落社團擔任編織講師，推廣香蕉絲編織工藝；7年前登錄縣府文化資產「噶瑪蘭香蕉絲編織工藝」保存者。晚年身體老化無力教學，日前於家中離世。

朱阿菊家屬低調舉辦公祭，縣長徐榛蔚到場致哀表示，新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝是目前唯一保留、使用此特殊材料與編織方式的族群，朱阿菊致力保留傳統技藝，感念她為文化及技藝傳承的奉獻，為原住民文化增添多元與豐富的一頁。

另外，噶瑪蘭族發展協會2005年成立香蕉絲工坊，教導部落的族人香蕉絲編織工藝，將傳統與現代結合，開發出許多文創商品，今年遠赴韓國參賽並獲獎項，希望發揚噶瑪蘭族的獨特傳統技藝。

噶瑪蘭族年紀最大香蕉絲織布師傅朱阿菊（中），展示香蕉絲織布的絕活。(記者張柏東／...
噶瑪蘭族年紀最大香蕉絲織布師傅朱阿菊（中），展示香蕉絲織布的絕活。(記者張柏東／攝影)

原住民

上一則

秋吃珍寶蟹

延伸閱讀

李家超、林鄭 赴江澤民靈堂致哀 近7000市民赴中聯辦悼念

李家超、林鄭 赴江澤民靈堂致哀 近7000市民赴中聯辦悼念
收藏家必買 路易威登Tambour紀念典藏書 展現製表工藝

收藏家必買 路易威登Tambour紀念典藏書 展現製表工藝
花蓮╱徐榛蔚蟬聯得票減 台東╱民進黨愈選票愈少

花蓮╱徐榛蔚蟬聯得票減 台東╱民進黨愈選票愈少
台九合一選舉 日本學者小笠原欣幸1個月前預測神準

台九合一選舉 日本學者小笠原欣幸1個月前預測神準

熱門新聞

1886年斯卡拉歌劇院演出第一幕末的插圖。（取自維基共享資源）

最偉大的情人

2022-12-04 02:02
巴勒摩美麗的海灣風光。（李丁．圖片提供）

落寞貴婦巴勒摩

2022-12-02 02:02

發飆的家屬

2022-12-03 02:01

出門旅遊要小心

2022-11-30 02:00

上帝的預謀

2022-12-05 02:01

掐不死的溫柔

2022-12-06 02:01

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物
給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛