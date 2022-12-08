百歲香蕉絲編織工藝師 朱阿菊辭世獲頒旌揚狀

朱阿菊致力保留噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝，曾在部落社團擔任編織講師推廣。(圖：潘朝成提供)

花蓮豐濱鄉新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝保存者朱阿菊日前辭世，享嵩壽102歲，家屬舉辦公祭，花蓮縣長徐榛蔚前往致哀，頒發縣府褒揚狀，文化部文化資產局頒發旌揚狀，感謝朱阿菊為原住民 族文化及技藝的貢獻。

香蕉絲編織是重要的民族工藝，在台灣僅有噶瑪蘭族從事傳統保存與發展工作，是台灣非常重要的文化資產；噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝曾經沒落、失傳，1990年族人推動復名運動，發現部落有特殊的傳統織作技藝，耆老憑藉著記憶摸索，成功重現香蕉絲編織工藝，其中朱阿菊是先鋒之一。

朱阿菊除了將工藝傳承給女兒，也在部落社團擔任編織講師，推廣香蕉絲編織工藝；7年前登錄縣府文化資產「噶瑪蘭香蕉絲編織工藝」保存者。晚年身體老化無力教學，日前於家中離世。

朱阿菊家屬低調舉辦公祭，縣長徐榛蔚到場致哀表示，新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝是目前唯一保留、使用此特殊材料與編織方式的族群，朱阿菊致力保留傳統技藝，感念她為文化及技藝傳承的奉獻，為原住民文化增添多元與豐富的一頁。