我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

百歲人瑞愛畫畫 黃舜姿繪出多彩人生

記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里籃城長青不老繪畫班黃舜姿阿嬤，今年以「樹與鳥」勇奪農委會水保局「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽第一名。(記者賴香珊／攝影)
南投埔里籃城長青不老繪畫班黃舜姿阿嬤，今年以「樹與鳥」勇奪農委會水保局「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽第一名。(記者賴香珊／攝影)

南投縣埔里鎮籃城社區百歲人瑞黃舜姿老阿嬤，沒讀過書，自小到大罕有機會執筆畫圖，近九旬才第一次接觸畫筆，在這10多年間，她慢慢畫出自我特色，甚至屢屢獲獎，不只活躍老化，更為自己的銀髮生活上色，繪出亮麗人生。

1922年出生的黃舜姿，其父是漢醫，叔叔是西醫，相較於傳統務農家庭，家境頗優渥，但身為家中長女的她，卻因為是女孩子，長輩沒讓她去念書，從小就將她留在家打理家務。

25歲那年，她嫁給在郵局工作的丈夫，兩人育有兩女一男，還成了「柑仔店」老闆娘。她的「柑仔店」是方圓百哩內唯一的一家，出身自醫生世家，還得幫村民的小病痛抓配常備藥，幾乎全年無休，丈夫捨不得她太累，近五旬時頂讓店家。

黃舜姿60歲退休後，與丈夫遊山玩水，未料丈夫不到70歲就病逝，在親友和鄰居陪伴下走出喪夫之痛，更因籃城社區發展協會成立，她的人生重心有所轉移。

「我算是元老級人物！」籃城社區發展協會在1993年成立，舜姿阿嬤都去當志工幫忙，與年齡差不多的同學一起學習、互動，更意外發現她的繪畫天賦。

黃舜姿在將近九旬時，第一次拿起畫筆，並在老師的指導下，畫出自我特色，近年屢在農委會水保局的「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽獲獎，今年更以「樹與鳥」勇奪閃亮組第一名。

常備藥 退休

上一則

老陳失蹤了四十年

延伸閱讀

九合一勝選 國民黨美西直一分部慶功

九合一勝選 國民黨美西直一分部慶功
美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽揭曉 糖城2畫室參賽

美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽揭曉 糖城2畫室參賽
家庭小廚師繪畫賽 暖心吸睛

家庭小廚師繪畫賽 暖心吸睛
美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽 獲獎名單揭曉

美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽 獲獎名單揭曉

熱門新聞

1886年斯卡拉歌劇院演出第一幕末的插圖。（取自維基共享資源）

最偉大的情人

2022-12-04 02:02

爸爸不見了

2022-12-09 02:01
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17

回味似水年華

2022-12-08 02:01

上帝的預謀

2022-12-05 02:01

掐不死的溫柔

2022-12-06 02:01

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起