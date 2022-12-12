百歲人瑞愛畫畫 黃舜姿繪出多彩人生

南投埔里籃城長青不老繪畫班黃舜姿阿嬤，今年以「樹與鳥」勇奪農委會水保局「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽第一名。(記者賴香珊／攝影)

南投縣埔里鎮籃城社區百歲人瑞黃舜姿老阿嬤，沒讀過書，自小到大罕有機會執筆畫圖，近九旬才第一次接觸畫筆，在這10多年間，她慢慢畫出自我特色，甚至屢屢獲獎，不只活躍老化，更為自己的銀髮生活上色，繪出亮麗人生。

1922年出生的黃舜姿，其父是漢醫，叔叔是西醫，相較於傳統務農家庭，家境頗優渥，但身為家中長女的她，卻因為是女孩子，長輩沒讓她去念書，從小就將她留在家打理家務。

25歲那年，她嫁給在郵局工作的丈夫，兩人育有兩女一男，還成了「柑仔店」老闆娘。她的「柑仔店」是方圓百哩內唯一的一家，出身自醫生世家，還得幫村民的小病痛抓配常備藥 ，幾乎全年無休，丈夫捨不得她太累，近五旬時頂讓店家。

黃舜姿60歲退休 後，與丈夫遊山玩水，未料丈夫不到70歲就病逝，在親友和鄰居陪伴下走出喪夫之痛，更因籃城社區發展協會成立，她的人生重心有所轉移。

「我算是元老級人物！」籃城社區發展協會在1993年成立，舜姿阿嬤都去當志工幫忙，與年齡差不多的同學一起學習、互動，更意外發現她的繪畫天賦。

黃舜姿在將近九旬時，第一次拿起畫筆，並在老師的指導下，畫出自我特色，近年屢在農委會水保局的「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽獲獎，今年更以「樹與鳥」勇奪閃亮組第一名。