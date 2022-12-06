粧佛保存者丁宗華 廢材雕成神像藝術

丁宗華每日與木為伍，積極創作，獲獎、參展無數。(記者陳苡葳／攝影)

靠神像雕刻生活的丁宗華有雙把玩木頭的巧手，也把職業變成藝術創作，作品栩栩如生，不僅能賣錢，也讓他多次走進國家藝術殿堂，寫下精采雕刻人生。

丁宗華是雲林台西農家子弟，1979年北上拜師，三年四個月拜師學藝過程至今難忘。他說，每天戰戰兢兢地學習，白天工作、觀摩師父手藝，晚上就自己鑽研、不懂就問，總算熬出頭，返回雲林四湖開設木雕工作室。

入行超過40年的丁宗華，天天埋首木頭堆裡，自詡是「木頭人」，神像雕刻手法更是精湛，其中，粉線、漆線雕等技巧無師自通，經常受邀講課，推廣工藝。

一般木雕師認為工作就是養家餬口，做到退休 就完美了，不會想嘗試藝術創作。丁宗華有滿腦子想法，20多年前，某次觀察地方老文物漸漸消失覺得可惜，嘗試透過木雕為時代留下記憶，這一轉念竟變成他創作起點。

正如他最近創作的木雕作品是某天經過老房瞥見被丟在路邊的廢木材，他拾起端詳許久，發現是紋路別致的台灣檜木，他在完整區塊雕刻修行者在高山雲霧中修煉意象，為廢木賦予新生命。

丁宗華的藝術創作很少在市場上販售，雲林縣政府去年以「粧佛保存者」之名，把丁宗華登錄為無形文化資產。他說，木雕工藝已在學院傳承，但粉線雕、漆線雕等單項技藝只有少數藝師會，盼政府重視，從教育 體系發展技藝，保存可貴文資。