台「順澤宮神帽」鐵人伊登：相信自己就有超能力

挪威三鐵冠軍好手伊登。（歐新社）

頭戴順澤宮「神帽」衝線拿世界冠軍的挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）表示，每個人都有與身俱來的超能力，「你只需要相信你自己，有時候再加上一點點的幸運物，來激發出潛力」，幸運物可以是帽子，手環，或任何東西。

26歲的伊登與同樣來自挪威的師兄布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）近日受贊助商邀約赴台。第二度訪台的伊登行程滿檔，他2日表示，希望以自身的故事來激發每個人與身俱來的超能力，「只要相信自己，你就可以做到。」

挪威三鐵冠軍好手伊登和順澤宮帽在各大賽場，形影不離。（取材自Instagram）

伊登是在日本路邊發現這頂來自彰化埔鹽鄉順澤宮的帽子，並戴著它於2019年法國尼斯（Nice）鐵人三項世界錦標賽（Ironman 70.3 World Championship）拿下冠軍，不僅讓這頂帽子及順澤宮登上國際媒體版面，他也在台灣爆紅，該年受邀參加彰化田中馬拉松，也到順澤宮還願，還成為彰化縣榮譽縣民。

順澤宮神帽也開啟他的連勝之路。

至今伊登戴這頂幸運帽參賽已取得10連勝，最近一次是今年10月於夏威夷 舉行的鐵人三項世界錦標賽，他以7小時40分24秒的成績打破大會紀錄，拿下冠軍。

被問到在台灣受到的熱情接待，伊登表示這一切都太瘋狂。雖然已是戰功彪炳的鐵人好手，他表示，其實在挪威沒什麼人認識他，在台灣則完全相反。

人氣高 在台灣比挪威紅

挪威三鐵冠軍好手伊登。（歐新社）

他舉例說，在台灣搭計程車時，同行的人跟司機介紹伊登，司機表示不知道他是誰。但當司機被告知伊登就是戴順澤宮帽贏得鐵人三項的選手，司機立刻興奮地說： 「我知道你是誰！」

伊登所到之處都有許多粉絲，對此他十分開心驚訝：「我在台灣比在挪威紅！」

1996年出生於挪威的伊登，一開始是個喜歡跑步的自行車選手，而且喜歡的程度讓他沒辦法完全投入自行車比賽所需要的訓練。於是，他乾脆再學習游泳 ，直到一頭栽進鐵人三項運動，成為他的生活重心。

伊登2019年在法國尼斯一戰成名，以23歲的年紀成為史上最年輕的鐵人三項世界錦標賽世界冠軍，2021年成功衛冕寶座冠軍。同年，他首次參加奧運 ，拿下前10名的好成績。但真正讓他嘗到大紅大紫的滋味，只有在台灣。

除了在台灣爆紅，伊登戴著順澤宮神帽比賽的景象也在鐵人界傳開。他說，今年10月在夏威夷比賽時，看到很多參賽者或觀眾戴同樣帽子。

伊登表示，很開心他的故事彷彿能連結人心，成為一個跨越國界的象徵。

挪威三鐵選手伊登日前參加2022PTO鐵人三項加拿大公開賽奪得金牌，這已是他第7度戴上順澤宮帽後拿下冠軍。（取材自Instagram）

在法國參賽時還沒有獲得廠商贊助的伊登，也因為順澤宮神帽的牽線，而選擇與世界知名的台灣單車品牌捷安特合作，2019年和捷安特簽了三年約。

他表示，當他知道頭上這頂帽子來自台灣後，就覺得跟台灣的廠商簽約合作，再自然不過了。這三年來的合作也讓雙方都有很顯著的成長與進步。

同樣的，多虧了伊登，順澤宮帽也獲得「冠軍帽」稱號，吸引不少人來求帽沾沾好運氣。順澤宮主委魏信顧3日表示，伊登2019年奪冠後，廟方至今已經發出將近37萬頂帽子。

自信+幸運物 就能激發潛力

被問到順澤宮帽因為他而變得極為搶手，伊登說，其實他並不真的相信超自然力量的存在。「雖然戴這頂帽子都還沒輸過這件事真的很瘋狂，但我覺得，真正的超能力來自相信自己，」他說。

伊登說，每個人其實都有與身俱來的超能力，「你只需要相信你自己，有時候再加上一點點的幸運物，來激發出潛力」，而幸運物可以是帽子，或是手環，或是任何東西，「我希望我的帽子可以幫助所有人發揮出自身擁有的超能力。」

此行除與贊助商續約5年，伊登與布魯門菲特4日也將在屏東大鵬灣的鐵人賽以接力方式參加比賽，4日下午則要前往順澤宮還願，5日離台。

和上次拜訪彰化的炫風行程不同，伊登這次也抽空在台北、台中逛逛，並特地前往夜市品嚐台灣在地美食，雖然覺得夜市很酷、很新奇，他透露他對臭豆腐舉手投降：「我真的不行」。

此行伊登也有機會在台灣騎騎單車。他表示，台灣的好山好水很適合訓練鐵人選手，唯一的缺點是夏天太熱，「訓練需要把握每分每秒，少了大中午可以訓練的時段挺可惜的。」

訪談最後，伊登表示，他要感謝台灣人對他們展現的熱情，並保證以後會固定赴台，希望下次到去東台灣走一圈，看看那邊的好山好水。