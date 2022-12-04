5年前越南移工死於非命 詹皓中掌鏡紀錄片榮獲金馬獎

明道大學文傳系教授詹皓中攝影的「九槍」得到第59屆金馬獎最佳紀錄片。(圖：明道大學提供)

5年前一名越籍移工阮國非遭檢舉意圖偷車，被警方開9槍致死，一群電影 文化工作者拍攝紀錄片「九槍」，獲得今年第59屆金馬獎最佳紀錄片及原創電影歌曲。紀錄片掌鏡的是台灣明道大學中華文化與傳播學系教授詹皓中，他表示，拍片前不必想太多，認真朝著初衷去做，就會做出想要結果或還不錯成果。

詹皓中表示，這部紀錄片費時兩年拍攝和一年半後製，拍攝期間時值疫情嚴峻不能群聚，增加團隊在一起工作的難度，也因阮國非過世多年，所以導演 希望拍攝上透過鏡頭，用阮國非靈魂視角看自己的生長環境、台灣的工作地方、不平等待遇，為此攝影團隊到越南及台灣各地取景，深入台北看守所訪問移工的獄友，透過警方提供密錄器資料，感受事件當下開九槍的震撼及痛苦過程。

詹皓中說，剪接時考慮到開九槍畫面可能對觀眾太衝擊，因此分段安排在影片中出現；移工對台灣的建設助益良多，台灣雖倡導多元文化但對移工確有歧視 ，他和希望透過影片讓大家思考這個問題，紀錄片導演蔡崇隆也希望提醒執法的限制，及東南亞移工的勞動條件與歧視問題，喚醒思考多元文化的定義。

詹皓中指出，拍片最重要兩件事是技術和觀察，平常透過師徒制的帶領讓學生有效提升專業能力，無論何種議題都必須是本身有興趣或覺得很重要，就像這次拍片前沒想太多，就是去拍，讓大家知道和理解，期待學生多拍多看增加視野開拓性及對事物的敏感度，成為一個有用的傳播，並成為會說故事的人。