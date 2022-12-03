劉清山善心堅持15年 生日義賣臭豆腐捐助家扶

「劉家臭豆腐」老闆劉清山每年11月14日生日都會義賣，今年是第15年，捐款家扶累計超過49萬元，幫助不少弱勢小朋友。(圖：基隆家扶中心提供)

台灣基隆火車站旁港西街「劉家臭豆腐」，老闆劉清山每年11月14日生日時，都會動員全家辦一日義賣，再將義賣所得捐贈給家扶中心，為弱勢家庭兒童送愛，今年已經是第15年，他的善心捐款累計超過49萬元台幣，幫助不少弱勢小朋友。

劉清山今年生日，他一如往常，天沒亮就起來備料準備義賣，他回想起15年前生日那天，以往店面是公休一天，全家出遊慶生，但當時他看見經濟不景氣，失業嚴重，不少勞工 放無薪假，家庭頓時失去經濟支柱，因此發願做好事來回饋社會。

劉清山說，年幼時便與父親在陽明海運騎樓下擺攤，販賣臭豆腐、魷魚羹，長大後靠著小吃攤成家立業，第二代長子與次子鑒於父親年歲增長，也投入自家店面，全家人齊心協力一起經營。

「賣臭豆腐能助人，是我生日最好的禮物，也很有意義。」劉清山說，這是每年他都一定要做的事，用這種方式慶生，自己會也很快樂，能盡一點小小的力量幫忙家扶小朋友 。他並說，他的臭豆腐很香，歡迎大家來品嘗。