劉清山善心堅持15年 生日義賣臭豆腐捐助家扶
台灣基隆火車站旁港西街「劉家臭豆腐」，老闆劉清山每年11月14日生日時，都會動員全家辦一日義賣，再將義賣所得捐贈給家扶中心，為弱勢家庭兒童送愛，今年已經是第15年，他的善心捐款累計超過49萬元台幣，幫助不少弱勢小朋友。
劉清山今年生日，他一如往常，天沒亮就起來備料準備義賣，他回想起15年前生日那天，以往店面是公休一天，全家出遊慶生，但當時他看見經濟不景氣，失業嚴重，不少勞工放無薪假，家庭頓時失去經濟支柱，因此發願做好事來回饋社會。
劉清山說，年幼時便與父親在陽明海運騎樓下擺攤，販賣臭豆腐、魷魚羹，長大後靠著小吃攤成家立業，第二代長子與次子鑒於父親年歲增長，也投入自家店面，全家人齊心協力一起經營。
「賣臭豆腐能助人，是我生日最好的禮物，也很有意義。」劉清山說，這是每年他都一定要做的事，用這種方式慶生，自己會也很快樂，能盡一點小小的力量幫忙家扶小朋友 。他並說，他的臭豆腐很香，歡迎大家來品嘗。
基隆家扶中心準備生日蛋糕一同歡唱生日快樂歌，感謝劉清山15年來的支持與熱忱，義賣款項將運用在基隆家扶的扶幼捐款。當天很多民眾一起唱生日快樂歌，對劉家臭豆腐義賣能堅持15年都很感動。
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