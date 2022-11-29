浪漫想像理性策展 羅健毓隱身「宜東文化」敞藝術之門

談起策展過程，羅健毓總難掩興奮和熱情，浪漫體質裡帶著理性思維成了她最大特色。(攝影／沈昱嘉)

基隆隆港邊，微鹹的海水味撲鼻而來，站在大海之前，羅健毓深受感動，猛地就喊出了：「我要創造一個不是在陸地上的藝術節！」那個被同事笑罵「神經病」的瞬間，卻成就了連續四年獲得好評的基隆「潮藝術」。創立「宜東文化」將邁入十年，談起策展過程，羅健毓的語氣依舊急促、眼眶仍會激動到濕潤。

「從成立宜東以來我就有個想法，那就是要做面對群眾的事。」除了地方藝術季，羅健毓也投入吃力不討好的博物館 展示設計，從台灣文學館的「文學力」、鐵道部、鶯歌陶瓷博物館到景美人權園區等常設展，試著將生硬主題說得柔軟，讓各年齡層的人都能跨入藝術大門。

在「策展」二字已成顯學的今日，她選擇將自己縮到最小，退到作品之後，「展覽是集眾人之力完成的，我希望是『宜東』這個品牌被大家記憶，而不是我這個人，畢竟潮流是一時的，作品才是長久的。」

宜蘭來的東東

羅健毓出生時因奶奶一句話而有了小名「東東」。(圖：羅健毓提供)

說起話來直爽率性，笑聲充滿渲染力，羅健毓在藝術圈裡長年被暱稱為「東東」。「我名字筆畫很多又很陽剛，所以從念書開始就都是用『東東』這個小名闖蕩。」可愛的小名出自奶奶，剛出生時奶奶那一句：「這是什麼小東西！」讓她自此成了「東東」。出身宜蘭的她不諱言家中環境算好，父母雖都任教職，思想卻相當開放，身為獨生女的她，30多年前就曾被送到森林小學讀書，媽媽還曾行李一拎就帶著她到南韓過農曆年，「在那個年代，這些都是前所未見、很時髦的作為。」

「宜蘭來的東東」於是長成了「宜東文化」的創辦人。踏入藝術圈前，剛從大傳系畢業的她其實熱愛攝影 ，為了學會使用大型棚拍攝影機，一畢業她就跑到婚紗店當攝助，成了當時中山北路少見的女攝影助理，扛著笨重器材上山下海，好不容易升為副攝影師，卻累到生了一場大病。她轉到公關公司摸索，對這「可以穿得漂漂亮亮的工作」開始有了憧憬，決定到英國 愛丁堡深耕進修，卻在那裡，遇見了更為她心動的方向。

「其實我最初到英國念的也是PR，後來發現他們多是研究英國本地的公關案例，但我知道我終究要回台灣的，就決定去別的系旁聽看看。」當時她就讀的愛丁堡大學最有名的科系實是「Festival Producing」，教的是怎麼組織出一個藝術節慶、對外宣傳、危機管理等，羅健毓愈上愈有興趣，聽了幾堂就決定轉系。

彼時台灣還沒有「策展」概念，念完回來要做些什麼，羅健毓沒多想，直到畢業前她有個機會到了愛丁堡藝術季實習，才確立了「我想做這個。」她回憶位於蘇格蘭的愛丁堡，冬天接近酷寒，宛如死城，但到了春夏，天氣明朗起來，隨處可見花開，「你會看到這個城市怎麼透過藝術季，在最美的這三個月裡讓整個城市沸騰。」她觀察一個成功的藝術季不僅靠內容，還包括城市治理、交通整合、連結公部門資源和人才等方方面面，「我才發現原來我滿喜歡做這種整合性的工作。」

除了策展本身，羅健毓(左)還特別喜歡研究經營管理，將不同人才安放在適合的位置上。(攝影／沈昱嘉)

一戰成名的潮藝術

學成歸國，卻沒太多相關的工作機會，因緣際會下她先到了骨董店工作，養出精準的眼力和品味。兩年後她轉進畫廊體系，首開先例辦了幾場成功的飯店藝術博覽會YOUNG ART TAIPEI，為彼時的當代藝術圈開啟了全新的思維和風潮。但當代藝術圈待久了，鎮日面對的盡是畫廊與藏家，對羅健毓來說，似乎少了點滋味，她想遇見更多人，為藝術除去年紀、身分、財富等門檻，做出一道所有人都能進出的大門。「宜東文化」的起點於焉誕生。

談起讓宜東文化被看見的「潮藝術」，羅健毓語調裡漾起興奮，彷彿基隆港邊的海水又出現在眼前。2019年她接到基隆市政府邀約，便想著要做出個藝術季典範，先是頭兩年突破限制，租了老舊大型遠洋漁船，將不同的藝術展覽放入其中，打造出經典的「海上美術館」，今年又再籌辦「海味食堂」，讓來參加的人能隨時進到食堂品嘗基隆小吃，展示視覺藝術之餘，還延伸出了味覺記憶。

羅健毓與團隊在「潮藝術」第四年時籌畫了「海味食堂」，讓藝術季從視覺延伸到味覺記憶。(圖：宜東文化提供)

但地方文化，當然不只美好一面，「剛開始做時就一直被提醒：在岸邊要小心外籍漁工。但其實台灣漁業很大一塊都是靠他們，不是台灣人，因為漁船上的生活太辛苦了。」不繞開總被視為陰暗危險的外籍漁工文化，而是透過和藝術家激盪，重新讓外地人認識這塊藏著夢想的角落。

2020那年她邀來和愛馬仕合作多年的藝術家于安如，透過外籍漁工的訪談，在大型遠洋漁船上創作出作品「海龍宮之夢」。「于安如用Disco舞廳的閃閃球、珍珠、粉紅絨布等等，在船長室布置出一個充滿想像的『海龍宮』。抵達這裡前，你會先走過漁工們狹小的生活空間，看到他們怎麼用灶煮飯、睡在小木櫃裡，體驗他們的生活日常。」

當走進最後的海龍宮時，就如在殘酷現實裡見到海市蜃樓，極糟的生活環境裡裝載著漁工們忍受這一切的意義，那便是「逐夢」。「很多外籍漁工離鄉背井來這工作，不外乎是為了追求更好的生活、更好的夢，可是船上生活這麼困難，這個夢最終會不會變成像是海龍宮一樣的泡影？」展覽一出，引發熱議，也讓外籍漁工議題得到更廣泛的討論。

不讓藝術季淪為期間限定的打卡潮流，潮去便散，而是在其中安放更多值得咀嚼的文化意涵，在離開之後，仍能思考持續存在於地方裡的各種議題。她理想中的藝術樣貌，大抵是如此。

博物館面向群眾

就如博物館展示設計，亦是她打造大眾藝術之夢的方式之一。「很多小朋友是被阿公阿嬤帶去博物館吹冷氣順便看展，台灣的博物館很便宜，有的甚至免費，對我來說是很好的起點。」

做過畫廊裡的高端藝術、經手過要價不斐的骨董買賣，讓羅健毓更心動的反而是影響一個人看待藝術的起點，「做博物館比做藝術季辛苦很多，一般策展人很少會來做這塊，因為它有學術門檻，你事前要做非常大量的內容研究，而且在博物館裡做展覽的設計師或團隊都得隱姓埋名。」看向辦公室裡正努力為「工研院50週年-文物史料館常設展」埋頭苦幹的同事們，羅健毓直言：「如果對展覽沒有愛，很難做下去。」

而常設展因長期開放給一般大眾，如何把生硬冗長的歷史或內容轉化成各年齡層都能吸收的程度，更是一大考驗。她以近年宜東在台灣文學館獨立完成的「文學力」展覽為例，不讓著作躺在充滿距離感的櫥櫃裡、或讓作家生平成為枯燥的年表，而是將作家們化為天空裡的星斗，伸手一點，就能延展出關於他們的一切，可能是有趣的軼事、象徵他們性格的收藏品，也可能是他們的好友或仇人，若有興趣，再連結到書庫，便能借書來看。

「為什麼要做文學展？不就是想跟大家分享文字的力量？面對一個單純對文學有興趣的人，怎麼讓他輕易就跨入文學的世界？這才是我們想做的。」

帶著愛繼續上路

談起展覽，耗盡全力，如同每次做完常設展都像死過一回。「常常做完時都會想，好累喔！乾脆公司關起來休息好了！」羅健毓笑起來，但誰都知道她不可能停下腳步的。「確實工作久了都會疲乏倦怠，可是也只有做展覽可以一直接觸到最新的議題，很像你離開學校之後，卻還有機會一直持續Input。」

但邁入第十年，她坦言自己有很深的焦慮，包括下一個十年要走到什麼位置，除了現正做的泛文化展覽或藝術季，羅健毓還想著未來是否可能透過業界聯盟的方式進入品牌展、商展、會展領域，「一間公司活不活得下去，有時候跟你的才華沒關係，更多時候是你能不能做個好的經營者。」