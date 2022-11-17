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返鄉務農收入「掛蛋」不放棄 林玉鳳開啟無毒事業

記者簡慧珍／即時報導
彰化縣芳苑鄉農民林玉鳳認為玉米和玉米筍，有農產品可採收，玉米莖打碎是很好的綠肥。(記者簡慧珍／攝影)
彰化縣芳苑鄉農民林玉鳳認為玉米和玉米筍，有農產品可採收，玉米莖打碎是很好的綠肥。(記者簡慧珍／攝影)

47歲的林玉鳳七年前返回台灣彰化家鄉務農，忙完第一年竟「收支平衡」，結餘款掛零，她全面檢討找出問題癥結，決定不噴農藥和施用有機肥料，雖然農作物常被野鳥和昆蟲吃下肚，或被野草打敗湮沒，但無毒農產品 很受歡迎，開創步入輕橘世代的事業第二春。

林玉鳳國立科大電子科畢業後，到台中市當電子科技公司OL。工作快20年，腰痠背痛等職業病陸續出現，她決定回芳苑鄉幫父母種菜，先沿用慣型農法，也就是噴藥施放化肥，採收後交給大盤商，沒想到扣除支出居然沒盈餘，第二年用先前工作積蓄買種籽，開始思考「哪裡出了問題？」

她請教農業前輩，又到二林社區大學上有機無毒種植課程，認為這種方式才是她的出路，於是說服父母讓她租地種玉米 、玉米筍 ，深秋芳苑鄉東北季風強勁，則改種紅蘿蔔、地瓜等低矮農作物。

無毒農業讓她完全體會國中課本教的「物競天擇」，人類喜歡吃的，野鳥、昆蟲也愛吃，她種甜玉米，不但野鳥來吃種子，昆蟲先後吃葉子與玉米，雜草還和玉米競速生長，出租農地的老農氣呼呼地告訴林玉鳳父母，「如果再放著長草，不租你們家女兒。」

為了和野鳥、昆蟲共存，林玉鳳「多元種植」白玉米、紫玉米、糯玉米及紅鬚玉米筍，並摘食比對各種玉米口感差異，發現水果玉米、甜玉米和其它品種玉米「小時候」最佳採收期約七天，黃金賞味期從第一天起算，約四天後開始褪甜，因此各種玉米「長大後」甜度比「小時候」濃郁，正宗玉米筍的紅鬚玉米筍採收後14天內甜味都在，反而「長大後」像飼料玉米硬澀難吃。

林玉鳳經常參加農業活動擺攤，推廣無毒有機農業理念，生動解說農業知識，例如玉米屬於澱粉類主食，玉米筍是蔬菜。經過多年推廣，認同的消費者逐漸增加，常有揪團網購；她說，露天無毒有機農業要適時而種，不保證辛苦耕耘必有收穫，但她希望顧客和自己一樣吃得天然健康，仍會堅持理念做下去。

彰化縣芳苑鄉農民林玉鳳選擇種植大眾化食物玉米和玉米筍當作主力農產品。(記者簡慧珍...
彰化縣芳苑鄉農民林玉鳳選擇種植大眾化食物玉米和玉米筍當作主力農產品。(記者簡慧珍／攝影)

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