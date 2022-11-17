返鄉務農收入「掛蛋」不放棄 林玉鳳開啟無毒事業

彰化縣芳苑鄉農民林玉鳳認為玉米和玉米筍，有農產品可採收，玉米莖打碎是很好的綠肥。(記者簡慧珍／攝影)

47歲的林玉鳳七年前返回台灣彰化家鄉務農，忙完第一年竟「收支平衡」，結餘款掛零，她全面檢討找出問題癥結，決定不噴農藥和施用有機肥料，雖然農作物常被野鳥和昆蟲吃下肚，或被野草打敗湮沒，但無毒農產品 很受歡迎，開創步入輕橘世代的事業第二春。

林玉鳳國立科大電子科畢業後，到台中市當電子科技公司OL。工作快20年，腰痠背痛等職業病陸續出現，她決定回芳苑鄉幫父母種菜，先沿用慣型農法，也就是噴藥施放化肥，採收後交給大盤商，沒想到扣除支出居然沒盈餘，第二年用先前工作積蓄買種籽，開始思考「哪裡出了問題？」

她請教農業前輩，又到二林社區大學上有機無毒種植課程，認為這種方式才是她的出路，於是說服父母讓她租地種玉米 、玉米筍 ，深秋芳苑鄉東北季風強勁，則改種紅蘿蔔、地瓜等低矮農作物。

無毒農業讓她完全體會國中課本教的「物競天擇」，人類喜歡吃的，野鳥、昆蟲也愛吃，她種甜玉米，不但野鳥來吃種子，昆蟲先後吃葉子與玉米，雜草還和玉米競速生長，出租農地的老農氣呼呼地告訴林玉鳳父母，「如果再放著長草，不租你們家女兒。」

為了和野鳥、昆蟲共存，林玉鳳「多元種植」白玉米、紫玉米、糯玉米及紅鬚玉米筍，並摘食比對各種玉米口感差異，發現水果玉米、甜玉米和其它品種玉米「小時候」最佳採收期約七天，黃金賞味期從第一天起算，約四天後開始褪甜，因此各種玉米「長大後」甜度比「小時候」濃郁，正宗玉米筍的紅鬚玉米筍採收後14天內甜味都在，反而「長大後」像飼料玉米硬澀難吃。