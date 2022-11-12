王明堂18般手藝 月琴燒畫成藝術

王明堂將燒畫結合月琴，成為具收藏的藝術品。(記者潘欣中／攝影)

在台灣屏東恆春老街經營木屐店的王明堂是典型的手作工藝職人，金工、手工雕刻、植物染、書畫及燒畫等工藝樣樣行，高中肄業的他靠天分和勤學，成為屏南社區大學工藝講師，帶著學生把在地生態、文化特色，融入各類藝術創作，月琴就在他手上結合燒畫，翻轉傳統印象，成為被收藏的藝術品。

58歲王明堂在滿州農村家庭長大，小學就展現繪畫天分，報名台灣南部七縣市國小繪畫賽，小五就獲優等獎。

國中畢業後帶500元台幣隻身搭火車到台北闖天下，他高一念完就休學，投入學國畫、書法 ，兩年後成為畫師，當兵三年退伍後再回台北，攢下人生第一桶金，後因兩岸開放探親，國畫市場被中國大陸打亂，轉行金飾雕刻。

21年前王明堂帶著妻兒回屏東定居，晚上到墾丁大街夜市擺攤賣客製化木屐，大受歡迎，於是開起木屐店。

屏東縣府10年前在恆春民謠季舉辦千人傳唱，傳藝師吳登榮接下月琴製作任務，找到王明堂合作，為月琴注入生命，他將人像和詩詞書法燒烙其上，成為獨一無二的藝術收藏品和紀念品。

獲選文化部「人間國寶」恆春民謠重要保存者朱丁順（已歿）、張日貴和陳英的月琴上，都有王明堂栩栩生如生的工筆人像燒畫，也是縣府和恆春鎮公所給重要賓客驚喜禮物。