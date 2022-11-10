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匠師梁瑤望全年無休 傳統工法起厝上百間

記者蔡家蓁／金門即時報導
今年82歲的梁瑤望是金門著名的土水匠師，也是第五屆金門文化獎的得主，他到現在還是每天準時上班工作，敬業精神，讓他的後輩都很佩服。(圖：金門縣文化局提供)
今年82歲的梁瑤望是金門著名的土水匠師，也是第五屆金門文化獎的得主，他到現在還是每天準時上班工作，敬業精神，讓他的後輩都很佩服。(圖：金門縣文化局提供)

82歲梁瑤望是台灣金門著名的土水匠師，也是第五屆金門文化獎得主，他20歲拜金門小徑工派張振華為師，學習傳統建築土水作技藝，以不滲漏水著稱；與匠師莊西勢、蔡能建師出同門的他，是維護傳統建築重要推手，也是文化部列冊的金門傳統建築匠師，迄今仍每天八點準時抵達工地，全年無休。

「我起的厝，不管是新式還是舊式，都有百餘間以上。」梁瑤望說，一甲子工藝歲月裡，代表作有官澳楊氏家廟、青嶼張氏宗祠、官澳龍鳳宮。

梁瑤望19歲結婚，20歲跟著張振華學習，從搬磚、抬紅料做起，除了跟師傅、師兄工作，還得為他們做飯、煮茶、洗衣物，直到有了師弟後，打雜的活才交棒。

個性憨厚的梁瑤望感念師傅，學藝完成後不和師傅搶生意，一同承做傳統建築營造工程，等師傅退休、28歲出師才自立門戶。

梁瑤望說，他蓋的房子都是遵從師父教導的技法與規矩按部就班，從地基、牆壁到屋頂，再到內部門窗、雕飾。他在收規合脊、鋪瓦、砌石牆等屋面關鍵技術，做得頗有心得。

「每一間厝的寬度、深度、高度都有一定的標準。」梁瑤望說，修造建築有一定規範，尤其是傳統閩式建築；其中排水很重要，設計施工時就得考量，整地時預留水路、暗井，屋頂的斜度既要好排水又要能站人，一併處理防水、隔熱。

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