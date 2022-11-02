四川若爾蓋大草原深處 藏族父子守護河曲馬

在四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮，河曲馬群往遠牧點走去。新華社

深秋的清晨，若爾蓋大草原籠罩在一片晨霧中，枯黃的草葉和草梗上結滿了白霜。

倏然間，「噠、噠、噠」的馬蹄聲急促傳來，上百匹精壯的馬兒穿透濃濃晨霧，奔騰而來，伴隨著牧人響亮的吆喝聲，馬兒的陣陣嘶鳴此起彼伏。這些是河曲馬，被譽為「草原上的舞者」。它們體型高大、姿態優美，尤以耐力強勁著稱，特別適應寒冷的高原環境，是當地藏族群眾生活中的親密伙伴。

河曲馬與內蒙古三河馬、新疆伊犁馬被譽為中國三大名馬。四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣地處長江、黃河上游，該縣唐克鎮盛產河曲馬。

唐克鎮嘎爾瑪村的牧場上有203匹河曲馬。這個時節，懷孕的母馬、成長中的小馬都穿上了禦寒的馬衣。當地村民告訴記者，一直以來，唐克鎮的牧民群眾像對待自己親人般珍視這種品質寶貴的馬。

談話間，一人一騎疾馳如風，轉眼來到記者眼前。這個名叫萬瑪王青的藏族小伙子瘦而結實，在馬背上神采奕奕。他是一名25歲的賽馬騎手，曾在四川若爾蓋、甘肅 瑪曲等地舉辦的賽馬活動中奪得冠軍。參加賽馬比賽，他最喜歡騎的是河曲馬。他說：「河曲馬不畏寒、力氣大，哪怕幾天幾夜不吃東西，也能夠堅持。」

萬瑪王青告訴記者，這些日子，他每天都在馬群中尋找適合賽馬的苗子，同時也在嚴格控制體重，為來年開春後的賽馬比賽做準備。他說：「選好適合的賽馬後，就該訓馬了。」

不遠處，一位皮膚黝黑、身強體壯的藏族漢子向記者走來。他說：「我才這麼高的時候，就騎著河曲馬在大草原上放牧了。」他伸出一隻手在胸口處比高度。來者名叫東周，是萬瑪王青的父親。

近半個世紀的馬背生涯，最讓東周難忘的是一匹名為「龍噶」的血統純正的河曲馬。「龍噶」幼年時的毛髮是青色的，年長後就變成了白色，和東周是生死相依的伙伴。

2006年夏天，東周騎著「龍噶」前往夏季牧場。在翻一個雪山埡口時，它突然駐足不動，十分不安地扭頭想往回走。東周敏銳地意識到前方可能有情況，果斷調轉馬頭返回。「才往回走了大概兩百米，回頭時就看見幾匹狼從埡口隱蔽處慢慢走出來，眼睛直勾勾地盯著我和龍噶。」東周嚇出一身冷汗。

「河曲馬的鼻子相當靈，不僅能嗅出前方的危險，還能在過沼澤地時聞出哪裡有坑不能走，哪裡沒坑可以走。」東周說，這是高原上的牧人和河曲馬成為親密可靠伙伴的原因之一。

令東周擔憂的是，現在許多年輕牧民喜歡買摩托車、汽車 ，對馬匹的需求逐漸降低。為了保護河曲馬，東周在2017年帶頭成立了若爾蓋縣唐克一灣種馬繁育農民專業合作社，集體養殖河曲馬，並對河曲馬進行改良、調訓，保護河曲馬原種。如今，若爾蓋大草原上純正的河曲馬數量明顯增多。

藏族群眾愛護河曲馬，河曲馬也為藏族群眾的增收致富發揮重要作用。東周告訴記者，一匹純種河曲馬的種馬市場價在12至13萬元（約1.6萬到1.7萬美元），2至3歲的小馬也能賣兩三萬元，而一匹純種賽馬最高市場價可達30萬元（約4萬美元）。

另外，若爾蓋大草原的優美風光每年都會吸引大批遊客前來觀光 。很多村民都開了藏家樂、民宿等，吃上了旅遊飯。而騎馬是遊客青睞的特色服務項目之一。「一個旅遊季下來，平均每匹馬能給主人掙上萬元的收入。」東周說。