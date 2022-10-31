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黃瑞仁18年改造醫療沙漠 在雲林找到行醫價值

記者鄒尚謙、李樹人╱專訪
台大雲林分院於2004年11月15日成立心臟血管中心，黃瑞仁(右一)隨即執行心導管檢查，隔天就安排兩台心臟手術。(圖：黃瑞仁提供)
台大雲林分院於2004年11月15日成立心臟血管中心，黃瑞仁(右一)隨即執行心導管檢查，隔天就安排兩台心臟手術。(圖：黃瑞仁提供)

今年7月底，黃瑞仁在台大醫院雲林分院的院長任期屆滿，返回總院。18年前，黃瑞仁以曾是台大醫學院最年輕內科副教授之姿，「下放」台灣雲林，出任雲林分院副院長。那時他才44歲。副院長六年、院長六年，黃瑞仁將生命中最燦爛的歲月貢獻給了中南部鄉親，將雲林這片醫療沙漠灌溉成青翠良田，在雲林分院走出一條獨特且成功的路。

當年分院難留醫師

雲林分院就是以前的衛生署立雲林醫院。署立醫院時期，因為缺乏醫療資源、醫師不斷流失，台大醫院接手之初，為緩解雲林分院的醫師荒，台大總院那時對升等主治醫師的資格有必須「輪調雲林分院、支援兩年」的規定，但很多年輕醫師熬滿期限後，「十個有九個跑回台北」。

黃瑞仁是台灣心血管疾病介入性治療及研究先驅，早在1995年遠赴日本北九州市小倉記念病院，跟隨國際心導管權威延吉正清教授學習「循環器科介入性心臟學」。半年後回台，在時任內科部主任李源德教授的指導下，設立緊急心導管治療團隊，成為台灣醫界急性心肌梗塞治療的先鋒，拯救眾多急性心肌梗塞、冠狀動脈心臟病等急重症患者。

急性心梗治療先鋒

署立雲林醫院2004年改制為台大雲林分院，總院院長林芳郁邀專精心臟內科的黃瑞仁去當副院長，當時他正值行醫的黃金階段，在與妻子討論後，取得「去」雲林分院貢獻一己之力的共識。

黃瑞仁2004年10月到任前，雲林分院已有一台最新型的心導管儀器。一到任就開門診，11月15日開始心導管檢查，隔天就安排兩台心臟手術。12月1日執行第一例急性心肌梗塞緊急心導管治療，從此全年無休，直到現在。

用幸福感留住人才

包括黃瑞仁在內，雲林分院心臟醫療團隊有19位醫師，分別為心臟內科13名、心臟外科4名、小兒心臟科專科2名，浩大的陣容反映了黃瑞仁在「人才」上的努力，他有育才、愛才、留才的「三才」理論。

台大接手雲林分院初期，部分醫師藉兩年輪調期攻讀博士班，周五回台北上課，增添醫院管理上更多難題，院方被迫祭出「禁博令」：凡雲林分院醫師不可讀博士班，考上了也必須休學，但無助於「留才」。2016年黃瑞仁任院長後，取消禁博令，鼓勵醫師攻讀博士班，考取後可留職留薪兩年到台北進修，毋須值班，只需每周在雲林看一節門診，維持臨床敏感度。

「價值感、幸福感、榮譽感」是黃瑞仁的管理宗旨，全力營造良好的醫療環境，讓醫師能夠在雲林分院找到行醫的價值、找到家庭生活的幸福感，以及榮譽感。雲林分院因此積極發展特色醫療，相繼成立外傷中心、婦幼醫學中心、國際醫療中心、遠距醫療中心、急重症醫學中心、神經醫學中心、罕見疾病中心、胸腔醫學中心、精準醫學中心，水準相當於醫學中心等級，成為中台灣排名首位的區域醫院。

黃瑞仁重視團隊合作，強調醫療團隊在進行任何處置前，必須放棄本位主義，以病人為中心，而不是以醫師為中心。要站在病人的角度，思考什麼治療對病人最有利。

首創先開刀再找床

在雲林深耕十多年，黃瑞仁最引以為傲的是首創「先開刀再找床」措施。黃瑞仁說，雲林分院為雲林唯一重度急救責任醫院，加護病房每天滿床。嚴重外傷病人必須立即送開刀房，此時便面臨「加護病房沒床、外科醫師不敢開刀」等困境。急重症病患被迫轉院，有些在轉院途中或後送途中不幸死亡。

黃瑞仁與馬惠明醫師（現接任雲林分院院長）討論後，研擬「先開刀再找床」。方法是每天傍晚盤點加護病房內病情穩定、可轉至一般病房的病人，若當晚收治急重病患必須緊急開刀，就將病情相對穩定的ICU病人移至恢復室，以空出床位。此制度2016年上路，至2021年底，送來雲林分院急診的重大外傷病人共計開立185床次，締造「零轉出」紀錄。

雲林分院改變了雲林，黃瑞仁看見雲林也改變了台大人。他以「花若盛開，蝴蝶自來」期勉所有醫師，歡迎他們來到台大醫院雲林分院，不僅是為了工作謀生，而是找到人生的意義。

「在雲林這十幾年，讓我找到行醫價值。」對於獲得醫療奉獻獎，黃瑞仁說，這是無數同仁的無私奉獻，他僅只是代表領獎，「一個人可以走得很快，但一群人可以走得很遠。」

黃瑞仁小檔案

年齡：62歲

出生地：嘉義市

學歷：

台大醫學系

台大醫學院臨床醫學研究所博士

現職：

台大醫院內科部主治醫師

台大醫學院內科教授

重症醫學會理事長

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心副主任

經歷：

台大醫院雲林分院院長、金山分院院長、台灣大學雲林分部籌備小組召集人、心臟學會理事長、台灣介入性心臟血管醫學會理事長

主要事蹟：

成立台大雲林分院心臟血管醫學中心，完成雲林首例心導管治療

創「先開刀再找床」制度

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁。(記者陳正興／攝影)
台大醫院雲林分院院長黃瑞仁。(記者陳正興／攝影)

醫學 手術 心臟病

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