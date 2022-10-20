卸教職繼續貢獻 71歲林銀解籤 為迷途人打氣

林銀(左)教職退休後，到五甲龍成宮服務幫解籤，她說能夠貢獻所學，拉徬徨的人一把就是福氣。(記者林巧璉／攝影)

當老師30多年，71歲林銀從陸軍官校教授退休後，仍不忘「師者，所以傳道、授業、解惑」，8年前至五甲龍成宮（五甲廟）當志工，經培訓、自學，替人解籤排憂解煩。她說，「這把年紀看盡人生，能夠用自身經歷拉徬徨的人一把，就是一種福氣。」

林銀愛看書、讀報，年輕時想出國留學，因此習得流利英語、日語。平時只要發現解籤可用得上的故事，她就會隨手放進筆記。替民眾解籤時，總帶著自製的剪報資料、筆記，「希望能讓低潮的人知道，世上不如意的事很多，但保持正面就有轉機。」

教學挫折 曾抽到下下籤

「會到廟裡的人通常都處於人生低潮，沒有方向時，你會希望神明拉你一把，解籤師就是替神明鼓勵人的角色。」林銀說，人生無法一帆風順，她20多歲時擔任高職教師，高中生血氣方剛，她又屬雞婆性格，為了學生好教導較嚴格，師生關係轉為緊張，一度遭學生逼退。

林銀坦言，那是人生中的重大挫折，「我那麼認真為何學生卻如此討厭我？真心為孩子好，他們卻希望把我趕出校門。」

教學壓力讓林銀累出一身病，39歲那年不斷生病，看了無數醫師仍無解。「身體不好人就很難快樂，我走進家附近的五甲廟，希望媽祖能給我一點方向。」林銀說，當時胡亂抽籤，抽中一支下下籤，經廟方人員解說抽籤程序，重抽後仍是同一支籤。「解籤師說這支籤很差，身體會出狀況。」林銀到醫院進行全身檢查，意外發現罹患子宮頸癌，因發現得早，摘除子宮後順利復原。

大病之後 想幫助更多人

「被媽祖救過一次，退休後也想貢獻所學，幫助更多人。」林銀說，每個人都能對社會付出，絕對不要小看自己的存在，「我都告訴自己，要讓世界因我而更好。」林銀常勉勵人，人生有很多事是安排好的，但不用悲觀，願意到廟裡代表想改變，改變要從自己、從心態做起。

回憶這幾年解籤經歷，「每個人都會覺得，為什麼這種事會發生在自己身上，但事實上，人生本來就不公平。」林銀曾遇到一位母親，來求女兒和女婿破鏡重圓，夫妻倆都是醫師，但一場車禍 中女兒受重傷，養傷期間，女婿竟外遇，連房子都賣了。林銀當時告訴這位母親說，要求的不是他們的婚姻，而是女兒能好好養病，重新找回自己的人生。

林銀不只解籤，也聽信眾訴苦，「人就是要靠述說去排解憂愁，聽別人說的過程我也學到很多，更能了解社會上辛苦的人真的不在少數。」

減少物欲 學習也不中斷

退休後的林銀，生活更加簡樸，她堅持不使用手機 ，也時刻要求自己取之於社會，用之於社會，盡力協助別人，「社會上雞婆的人要多一點，才能及早發現問題。」

林銀說，計畫退休一定要有生活簡樸的打算，即使有退休金 ，仍應減少物欲，才能過得更清心，急難時也才有財務可支應。退休後也要繼續學習，不論學什麼技能，只有不斷學習才會讓生活加味，也要持續與人互動，「年紀雖不可逆，但不是限制，人生每個階段都有不同的風景能夠欣賞。」