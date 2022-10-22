熱血志工洪春坡：助人是最快樂的學習

個頭小小、笑起來很可愛的洪春坡，總是散發無限活力。(攝影／廖靜清)

電影「一路玩到掛」探討夢想與生命，兩個原本互不相識的陌生人，在旅途中慢慢實踐人生清單。現年72歲的洪春坡，熱中擔任志工，在服務過程中找到自我、提升學 習能力。臉上隨時掛著笑容，把「助人是最快樂的學習」奉為圭臬，身邊親友都有心頭暖洋洋的感覺。

個頭小小、笑起來很可愛的洪春坡，被大家稱為「坡哥」，親和力十足，完全體現了「笑容是最佳抗老利器」這句話。這位「人人好」的可愛老人，不是正在志工執勤服務，就是在前往玩樂的路上，除了騎摩托車環島，也徒步親近自然，偶爾臨時起意騎車探訪朋友，也會不小心把遊程拉長，隨心所欲享受下半人生。

看展買唱片 捐錢結下公益緣

活潑開朗的坡哥，在笑容背後，其實有著艱辛的過去。自幼家境貧寒，父母親做粗重的農活養育7個子女，窮歸窮，雙親諄諄教導為人處世的道理，一切都要對得起良心。

17歲時，坡哥從屏東北上謀生，因工作之便，信義區剛啟用的世貿只要舉辦展覽就會抽空參加，對所有事物充滿好奇。當時非常喜愛聲樂家簡文秀，展場販售的唱片只要購買就捐贈10元給慈善團體，自此與公益結下緣分。後來，下了班就去當志工，到醫院、公益基金會服務，既可以奉獻自我能力，又能讓自己成長。

洪春坡經常穿梭在各大醫院服務民眾，現在還多了社區據點，陪伴獨居老人，問他為什麼這麼熱中呢？他笑說，「很喜歡觀察別人」擔任醫院志工，其實不只是負責說明科別及路線那麼簡單，還要懂得安撫他們的情緒，把不安減到最低。當初為了想觀察人、幫助人才報名當志工，沒想到愈做愈喜歡，看到很多人情世故及人間冷暖，更重要的是交到了志同道合的朋友。坡哥視所有人為貴人，即使是不友善者，也要警惕見不賢而內自省、磨練自己要更強大，或一笑置之就過去了。

樂當和事佬 處事感恩正能量

坡哥熱心助人的個性，還顯現在當「和事佬」上。他跟《張老師月刊》的總編輯是初中同學，喜歡請益身心輔導、心理諮商等問題，所以常排解同事紛爭，或是主動幫忙協調工作，甚至擔任媒人角色，撮合好幾樁親事。1991年，坡哥擔任桃園市蘆竹區的小學工友，他很惜福感恩，盡心處理各種大小事，包括幫外縣市來的老師找房租屋。

工友職做了25年，來來去去的教職員至今都還有聯絡，他說只要需要幫忙，一通電話使命必達，無私的助人精神成為他的個人特色。

曾有低潮的時候嗎？他坦言一定會有，只是一旦發現有負面想法時，就提醒自己不忘微笑，保持心情愉快，就能將正向情感傳染給周遭的人。

洪春坡很感謝父母的身教、言教，以及教導學會感恩、懂得惜福，面對低潮與苦難，帶著笑容熬下去，善良會以其他形式回饋到自己身上。雖然經濟不富有，心靈卻很富足，家人朋友也都被這股熱忱感染，有時間就會跟著一起參與志工活動，因為只要有他在的地方就有歡笑聲，幫助大家放鬆心情、帶來滿滿的正能量。

洪春坡2016年退休 後，因為經濟關係，曾到麥當勞打工，這對他又是另一種體驗，顧客都很喜愛這位溫暖的店員，飢腸轆轆時看到彌勒佛般的喜樂表情，暖心又暖胃。

這兩年因為疫情 ，很多志工執勤停頓，連醫院也無法去，坡哥將重心轉移到學習與玩樂。「能玩盡量玩！」他說過去為生活奮鬥，但個性積極，如今卸下工作重擔，應該好好為自己而活，現在想用機車追逐夢想、用雙腳踏遍台灣每個角落。

數年前透過擔任弘道老人福利基金會志工結識許多朋友，和志同道合的夥伴相處，聊天話題源源不絕，有時到長照關懷據點服務，看到長輩們開心的表情，感受到當志工的意義與價值。弘道舉辦的「不老騎士」和分段徒步環島一次次成功達陣，坡哥融入活動的圓夢毅力與助老精神，一路前進，留下更多餘裕欣賞身邊的人和風景。看著身上穿的「我環島，我驕傲」T恤，坡哥說：沒有什麼事是過不去的，遇到煩惱的事沒必要過分糾結，換個視角，心情也會跟著改變，這也是每天都能笑看事物的原因。

給將老未老的大人建議

1.人生知足常樂，只要生活不虞匱乏，就不要為錢財拚命。

2.抱持開放的心態，多認識不同領域、不同年齡層的朋友。

3.多聽少講，不要倚老賣老，相處要互相尊重、相互體諒。

4.要懂得圓滑與寬容，心情好、常常轉念，身體自然健康。