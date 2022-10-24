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坐輪椅捏陶壺 許宗煥偏鄉創出藝采

記者簡慧珍／即時報導
陶藝家許宗煥開心談陶壺樂趣。(記者簡慧珍／攝影)
陶藝家許宗煥開心談陶壺樂趣。(記者簡慧珍／攝影)

「我為彰化縣西南角留住『台灣工藝之家』這塊招牌。」輪椅陶藝家許宗煥邊說邊用自己製作的茶壺沏茶，背後櫥窗擺滿各式陶壺，有表現在地特產花生的花生壺組，有仿照自家農地種出絲瓜的絲瓜壺具，巧手巧思為偏鄉大城點燃藝術火炬。

許宗煥沒興趣念書，國中畢業執意「出社會」打拚事業，先後到台中、宜蘭做過畫招牌和木工雕刻，最後到台北縣（今新北市）板橋當修車師傅，因好友誤觸千斤頂，轎車倏然下降壓住他，下半身永久癱瘓。

許宗煥坐著輪椅被家人接回家鄉時年僅20歲，自我封閉2年，靠畫畫打發時間和解悶，偶然機會下開始學陶藝。他拿過全台技能競賽陶藝類冠軍，1992年以陶藝創作榮獲台灣省第六屆傑出殘障青年「金毅獎」，思考陶藝創業可行性。

1993年夏天，許宗煥回大城鄉改造老厝創立陶園工作坊，村內長輩搖頭嘆說：「頭殼壞去，做這種的，不用半年就會收起來。」但他不認輸，礙於下肢癱瘓，大的做不了、量產也不可能，最後選定體積小、技術性高的茶壺作為創業主題，剛好搭上台灣茶葉行銷全球順風車，他燒製的12生肖造型陶壺受到矚目，信心大增。

陶土每批都不一樣，做一把好壺前提是掌握陶土特性，許宗煥常用台灣陶土混合進口陶土，透過控制窯燒溫度表現陶壺質感，接著變化造型，壺身厚薄也要拿捏好，他總說「再多理論都不如實做，累積經驗就得到成功公式。」

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