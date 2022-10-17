61歲教練免費教身障潛水 見學員笑容「再辛苦也值得」

陳克誠身為身障潛水總教頭，上課時表情嚴肅、要求嚴格，強調潛水訓練關乎生命、家庭，不容一絲疏忽。（圖：陳克誠提供）

61歲潛水教練陳克誠與朋友成立「台灣身心障礙潛水協會亅，近十年來，每年暑假免費培訓身障者潛水，為台灣身障潛水教練第一人，迄今訓練全台逾一百多名身障者，讓他們有機會看見海底的美麗世界，也盼政府幫助身障朋友體驗海洋之美。

陳克誠表示，11年前想退休 ，妻子認為他應繼續傳承潛水技術，朋友介紹身障朋友讓他指導體驗潛水，發現這是個新挑戰；他是虔誠基督徒，這次體驗彷彿告訴自己「這是上帝給的使命」，決定繼續指導中重度的身心障礙者取得潛水證照。

陳克誠說，身障者的經濟條件不一定許可學潛水，他和朋友成立「台灣身心障礙潛水協會亅，為身心障礙者募款，爭取企業支持、贊助，免費教身障者潛水。

陳克誠坦言潛水界朋友多不支持他做此事，直言水下的風險大，尤其台灣沒有指導身障潛水執照經驗，要他不要扛此風險，但他秉持信仰與信心，堅信「困難一定可克服」，決定迎接挑戰。

陳克誠說，過程的挑戰不少，他先帶學員們在泳池練習、上課，為聽障學員準備手牌，協助身障潛水平衡，解決學習障礙，並堅持安全為最高指導原則，嚴格要求學員建立正確觀念，克服潛水恐懼，並排除危險疑慮。

陳克誠深刻體會當身障潛水班教練的辛苦，除了教學不易，現在每個周末在東北角龍洞上課，來回台東15小時的車程，也是疲累的旅程，但每次上課看見學員潛入海中的興奮，在海底恣意翺遊，上岸後的笑容，「再辛苦也值得」。

台東大學體育系主任溫卓謀表示，台灣一般人要體驗潛水不困難，但很少身障者下去潛水，也未受重視，不僅需專業訓練，台灣環境也不利身障潛水，建議公部門可從公益服務角度推廣，幫助身障朋友體驗海底世界。