曾對世界發出無數問號 安溥在最好時光裡不惑

安溥(右)與父親焦仁和。（本報資料照片）

2006年，想當詩人的女子以「張懸」之名，帶著《寶貝》走進大眾視野；16年後，「張懸」已成為安溥的備註，《寶貝》依舊陪著眾多小寶貝入睡。

一直有點個性但溫柔、文青又有社會意識的安溥41歲了，曾經滿世界地探問「為什麼」，在空洞的回音裡、在獨自面對的敵意中，逐漸成長。新專輯《最好的時光》，她還是抱著吉他，多了對世事的通透。

安溥說：「此刻，我走在最真誠的人生階段，去掉了青春期這麼多求而不得的問題，我現在珍惜沒有答案的事，也已經肯定想對這個世界好好問問題的自己。」

走過曾滿是疑問的青春期，安溥慶幸現在是最好時光。（記者沈昱嘉／攝影）

在探問中成長

安溥當年一出道即成現象，首張專輯就入圍 金曲獎年度歌曲《寶貝》、最佳專輯和最佳詞曲四項，並於2013年以《玫瑰色的你》摘最佳作詞人桂冠。

初出道的安溥除了風格異於當時的偶像，她不高調但也未隱藏的家世也是受矚目的焦點。父親焦仁和曾任海基會副董事長兼秘書長、哥哥焦元溥是知名的古典樂 評人與作家，而她卻是休學去唱歌，這個反差很引人注意。

「真的沒有什麼位高權重，爸爸在家裡表現出來就是個公務員。」安溥小時候印象最深的是父親永遠寫稿子寫到天亮，家裡沒有什麼應酬往來，父親書房很樸實，有一張從爺爺宿舍淘汰下來的舊書桌，哥哥的書房一樣「亂到顯現不出書和CD的價值」，但「這個模樣就是我覺得知識分子的樣子」。

「我感覺到的成長歷程跟大家以為的不太一樣，這才是真正造就我們兄妹在青春期面對的壓力。」安溥說，哥哥和妹妹擅於處理這些壓力，可是她很老實、願意聽，不會反擊，於是生出很多問號。

「為什麼你這樣想這樣講」、「為什麼這麼多人裡你挑我講這個」、「為什麼你生我的氣」、「為什麼我這樣做你會不開心」……。 安溥說：「那是白目、兩光（意指漫不經心）的反問，沒有帶任何動機，並非思考過後覺得你帶有敵意或你的問題有矛盾，我就單純想知道，為什麼？」

安溥的創作有詩意。（記者沈昱嘉／攝影）

磨出獨立主見

長大以後，她才了解有人不喜歡被反問、自己的關心可能被視為危險訊號，也才明白人際互動要量身定做，才能表達出客製化的關心。於是後來的安溥慢慢磨出來了：「大家覺得我獨立啊、俐落啊、或有主見，其實是在很漫長的成長過程裡、再加上工作訓練出來的。」

但在明白這些道理之前，她到國、高中都還在天真地問「為什麼」。「我青春期沒意識到別人看妳的家世背景或妳的樣子，會覺得妳是一個聰明的人，不可能沒有心機。」安溥分析：「殊不知我就只是想知道，你遇見了什麼困難，所以你要對我這麼壞啊？」

直到有一天，她發現別人不想給一個她能懂的回答，青春期終於爆發。安溥高中休學，正是和學校的管理階層有關，「我再怎麼問為什麼，你們不會跟孩子說一句真話，只希望我們識相而已。我終於爆掉了。」她誠心誠意地問為什麼學校可以不公平、憑什麼可以打操行成績，沒有答案。

她休學後，父親正式帶她去飯店吃了一頓「成年人的飯」，討論的是之後要不要去英國 念書。被父親以「大人」對待，這件事讓安溥至今非常感激。