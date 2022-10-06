中租企業總裁辜仲立：開餐廳是為了客人的笑容

中租企業總裁辜仲立。(記者王聰賢/攝影)

所謂「富三代，懂吃穿」，說的是品味要經過時間陳釀，從生活中逐漸穿透一代代人，中租企業總裁辜仲立就是從小跟著父親辜濂松，DNA裡承載了家族的美食 品味，並將這樣的品味從個人延伸到開餐廳，一套法餐，或者只是杯咖啡 、一碗牛肉麵，都有講究。

「Fine Dining就是要去深深體會其層次感。」辜仲立說：「很多人問我，開餐廳是在找什麼？我在找的就是客人臉上的笑容。」

注重食材的家族飲食傳統

鹿港辜家是台灣老牌世家大族，家族涵養出一代代美食家。「美食在我們家很重要。」辜仲立從小看著也是美食家的父親辜濂松對食材的重視，「我就想，未來有機會，希望可以開一些好餐廳。」

辜家的家常飲食也並非山珍海味。辜仲立記得，小時候並未特別講究，畢竟40年前的台灣和現今不同，大部分還是在家裡吃飯，當時父親身邊有一位私人廚師杜師傅，負責家裡的重要晚宴，主要是台菜偏福州菜。

現在的唐文浚師傅於1985年進入辜家，在杜師傅交棒後，繼續照顧著從辜振甫、辜濂松、辜仲立到第四代的飲食，菜系偏向廣東菜和台菜及一些衍生，例如江浙口味的老鹹菜燒黃魚，辜家人要求傳統但不失風味，一定是原汁原味。

一家人口味不同，辜振甫喜歡吃原汁原味，點了吃西餐，就要用西式的手法，保持固有口味，不必畫蛇添足，重點是自然的食材、原味的熟調；辜濂松口味較重，也偏向自然食材，烹調雖然要求技術，但絕對品質優先，特別愛吃福州燒雞、燒雞翅、煎牛排、燉雞湯等。

年輕總裁辜仲立喜歡的口味延續父親，一樣重視食材，也要求自然的食材、原味的烹調。

有趣的是，辜仲立只要對某個菜系產生興趣，就會花心思去研究，例如為了開法式餐廳，近年常吃法餐，還會根據24節氣安排食材，再看要吃法式或台式口味。

從唐師傅的角度來看，辜家餐飲風格是：「注重衛生、注重營養，要讓家人或者貴賓都吃的安心。」

客製化的宴客菜單

因著疫情 ，留在台北的辜仲立大展廚藝，龍蝦義大利麵、法式紅酒燉牛肉，還有看似簡單但很考驗功夫的牛排和烤魚這些輪番做，笑說是：「招牌菜有，但不能每天做，小孩子會吃膩。」

大總裁的廚藝怎麼來的？辜仲立說：「也沒去學，可能過去我一個人在國外，為了求生存，慢慢開始訓練自己。」那時就老老實實照著食譜練，慢慢體會出經驗。

家裡宴客自有專門的廚師負責，可是辜仲立訂出了原則：「我把請客的精神帶到更高境界，一定要了解客人是誰、他們的習慣和偏好、他們是在尋找什麼。」

例如，A先生重視食材、B先生重視服務、C先生重視環境，那主人就要關照不同的需求，也許從側面打聽清楚，這樣客人會感覺到主人的理解，朋友間的感情愈來愈緊密，生意夥伴也會看到主人對細節的重視，日後可以更常合作。如此一來，為一桌客人開出客製化五張菜單，也不是難事。

辜仲立請客一定是上等食材，同樣配合節氣，例如這個季節有秋蟹，就可以開出秋蟹的菜單，當然經他親自審核，每一道菜還要搭不同的酒。

辜仲立說：「一般人說吃飯就吃飯，但是在這個領域裡、在這個時間點，你注意到這些細節，對方一定會留下深刻印象。」

不簡單的牛肉麵

大名鼎鼎的總裁牛肉麵，也是一次次的微調後創造出來的。

早在1987年，還是大學生的辜仲立放假回台，在日月潭的中信飯店吃到唐師傅做的牛肉麵，此後多次，他也常指明要吃牛肉麵，在2009年成立成旅觀光後，興起想讓更多人吃到好吃牛肉麵的念頭，經過3年鑽研測試，直到2014年在成旅晶贊飯店推出「總裁牛肉麵」。

這中間，費了無數的研發工夫，辜仲立親自參與改良：「雖然只是一碗牛肉麵，我們希望拉到更高的境界。」他有兩年幾乎天天試吃，從肉質、口味、麵條到湯頭，不斷調整，最後版本是以牛骨、豬骨、雞骨熬煮為基底，澳洲牛腱結合大紅袍、花椒、老薑等食材，搭配Q彈麵條，四段工序完成總裁級的美味，於2019年台北牛肉麵大賽中入選十大。

辜仲立自豪推薦：「我們走的方向和一般牛肉麵不一樣，我們能讓人吃的放心。」一般人吃牛肉麵，湯不一定喝，但總裁牛肉麵可以安心吃到見碗底。

辜仲立投入心力研發出來的總裁牛肉麵。(圖：中租企業提供)

雖然一碗麵費工費成本，不過辜仲立一開始就要求產品要有親民價，除了最貴品項「總裁五寶牛肉麵」定價380元以外，其他都是200多元台幣一碗。

動用五感 享受的法式餐廳SENS

連小小的牛肉麵都如此用心，當辜仲立要跨入Fine Dining餐飲時，投入的心力更驚人。

辜仲立早期被派至美國管理海外資產，旗下旅館裡有餐廳為住房客人提供餐飲，因此引發了他的好奇心，有了開餐廳的念頭；回國多年後，開始往F&B（Food & Beverage餐飲）發展，繼總裁牛肉麵，中租企業旗下艾斯奇餐飲於2022年5月推出首家法式餐廳「SENS」。

其實這本是三年前就有的計畫，只是從店址到方向還在打磨，如今看來，今年開幕是老天最好的安排，避開了對台灣餐飲業傷筋動骨的疫情時期。

SENS，法文的感受、感官之意。辜仲立說，希望開的餐廳能讓客人有滿足感、臉上會展露笑容，因為吃飯是動用到嗅覺、味覺，視覺、聽覺，吃一塊肉，一定是先以視覺去看，產生好奇，再來是香氣的嗅覺，吃進口裡的味覺，咀嚼的過程還會產生「音樂」。

辜仲立認為，Fine Dining若少了層次感，就毫無特色，只有吃在嘴裡，一直感受到不同的層次，就會發現這食材很厲害，這才是美食的經驗。

為了讓客人有更好的感官體驗，辜仲立再度投入大量研發，對他來說，這是興趣，「我覺得台灣現在缺的就是這種Fine Dining。每個人的說法不同，我的是傳統法式料理，提供一個比較新時代的演繹手法。」

選擇以新時代手法表現正宗法餐，辜仲立指出，SENS從法國帶進很多經驗，廚師也在很多米其林星廚旁學習，「我希望能維持法式料理的精神，做出讓人喜歡的料理、但不去改味道。」

因為他發現台灣很多法式料理的味道都跑偏了，加入台灣本土的味道，他吃著吃著，總覺得少了些什麼，但如果去日本吃，會發現法式料理就是法式料理，不會多加這個那個。

辜仲立要的是這道菜能讓人產生好奇：「好像你在法國吃過，這道菜又帶回當時的記憶。」例如吃過法國經典煎鵝肝，印象留在腦海裡，如果又在台灣吃到煎鵝肝，就會在意當時的記憶和眼前的菜是否能疊合。

SENS座位的分布、間距也是他親自安排，且只有22席，因為他計算，以目前內外場11人，已經是一對二的服務了，再多客人，服務可能偏差，那是他不容許的。

這是因為，SENS是在實踐辜仲立對美食的要求，即食材、烹調技巧、氣氛、服務及共餐人。團隊了解他的要求，維持一貫的高水準，廚師管控食材，外場緊抓服務細節，「如此一來，你跟別家餐廳就開始拉開距離。」

有靈性的咖啡

這也是疫情期的美麗收獲，因為更多時間在台灣，辜仲立發掘了更多本地的美好，找到阿里山茶區的咖啡豆，透過專業烘焙法的有機日曬豆，帶有烏龍茶香、花香和龍眼果乾香，於2021年推出JLK精品咖啡。

初衷是要找到能搭配Fine Dining餐廳的好咖啡，他親上阿里山去把關，確認合作夥伴提供的咖啡和烏龍茶安全無毒，從中挑選出最適合，「拿我們的咖啡去跟連鎖品牌比較，你不會想再喝他們的。」

有多好喝？「很少有讓我喝到這麼感動的咖啡。」辜仲立形容，JLK不必以重烘焙去掩飾不好的豆子，好豆只需輕焙跟中焙，「我們的咖啡豆會變化，能喝出果香味、花香味，還有森林裡面的濕氣，如一陣霧飄過森林間的味道。」

甚至，去搬開倒臥地上多年的神木時會有的氣味，JLK也有，辜仲立說：「那就是森林裡的大自然味道，我們的咖啡會產生這種味道，是很獨特的。」

這麼好的咖啡，辜仲立堅持虹吸法，時間固定、分量固定、火候固定，更能標準化，醇厚不走味，層次感不斷變化。