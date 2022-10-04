PChome董事長詹宏志：餐桌上的研究員 大疫中精選美食

詹宏志認為，盡量在旅行中變成另一個人，了解當地飲食傳統。(本報資料照片)

在大疫年代，追求美食 這件事變得更為挑戰，PChome Online網路家庭董事長詹宏志說：「我今年是一個跟飲食活動脫節的人，但我猜想，也許這句話也有代表性。」

正因為時代如此，台灣餐飲的面貌在疫情 下是如此，這樣的飲食經驗也成為一生中的難得記憶。

疫情時代意義

宥於疫情，不能出國尋美食，連在台灣外食的機會也變少了，詹宏志回顧這一年的飲食經驗，多半在家自炊，也不會叫外送，「可是這一個情境也不是沒有意義，可能是滿多人的情況。」由此可以想見台灣餐飲業的辛苦。

朋友中有人工作和美食有關，還會「拚了命」去吃，否則為了家人，降低風險，平常連邀約聚會都變得不好開口，更不會跟泛泛之交去吃飯。詹宏志這段時間如果外食，多半是朋友邀約，「而且都是去值得把我叫出來的餐廳」。這是精選中的精選，他從中再挑出10道難忘的料理。

烤乳豬的故事

雖然朋友間的聚餐變得難得，但對美食的交流沒有停。詹宏志去年推薦了他發現的薩丁尼亞人開的Domo de Sardegna，雖然最後選的是鹽烤鱸魚，但對該店的烤乳豬也讚不絕口，只是另外推薦Solo Pasta的薩丁尼亞烤乳豬。

朋友張聰問他，台灣有什麼好的烤乳豬？

詹宏志想著，張聰深諳粵菜，而粵菜烤乳豬很厲害，香港過去的福臨門、後來的家全七福，烤乳豬都是登峰造極之作，相較之下，台灣的粵式烤乳豬難以比擬，但有各種來歷，如山海樓有台式的、如隱丹廚有西班牙的，還有薩丁尼亞的烤乳豬。

所以他給張聰的答案是：「你應該去給Solo Pasta的主廚王嘉平出一個題。」他自己5、6年前曾在那裡請客，拜託主廚開菜單，王嘉平便做了薩丁尼亞烤乳豬，詹宏志印象深刻，之後也偶爾看到朋友在那裡吃到烤乳豬，因這菜不在日常菜單裡，必須要先預定。

詹宏志給了張聰建議，於是開宴那天，一行人只訂了烤乳豬，其他交由主廚搭配，那是一次精采的宴席，3、5道菜都有資格上500盤，詹宏志千挑萬選，圈中拿坡里蕪菁香腸怒吃餅。

研究型飲食

會和朋友討論飲食，但詹宏志卻自認不是有敏感味覺的人，沒能力辨別細微的味道，「我是讀文獻的人，會花力氣去推敲一道菜可能怎麼做出來的。」

這並不是自小的習慣，而是受了妻子王宣一的影響。詹宏志說，年輕時也沒在聽妻子說什麼，她認真寫飲食文章、「行走中的美味」那幾年，會找朋友一起去摸索出一些候選名單，然後拉著他再次造訪，確認是否值得寫，有時候兩人就在桌上討論菜的做法。

等到後來王宣一不寫餐廳了，夫妻倆連出國吃飯也一樣愛推敲，有時還要請出服務生或經理問清楚，逐漸變成兩人在餐桌上對著盤中飧研究的習慣。妻子過世後，這個習慣變成他一個人的，「甚至不只是破解，腦中還會跑出某些食譜，我也許可以這樣做，再延伸出一些創作。」

吃，如當地人

因為研究而滿腹飲食經綸的詹宏志，是親友旅行團裡固定的「R＆D擔當」，由他規畫路線、決定主要活動，有時候問問大家意見，有時就他拍板，包括路線、交通的選擇、住宿旅館 、是解決過夜問題或追求特別的經驗、飲食的需求等等。

詹宏志笑說，年輕時的旅行，又要有飲食經驗又要控制成本，後期可能「對成本比較勇敢一點」，願意投資去追求特別的經驗，因此就要研究。

去到異地，詹宏志關心的是那個社會的飲食傳統，好奇當地人的日常飲食、傳統的飲食是什麼，以及正宗與否，最後才考慮所謂的「好餐廳」，「我的第一優先是了解這裡的人到底平常吃什麼」。

詹宏志舉例，如果一位外國人到台灣，去吃如今正當紅的粵菜名店「朧粵」，以為這樣的餐廳可以代表台灣飲食，而不是去街頭小餐館吃飯，他就不會知道台灣人的日常飲食。

所以詹宏志如果到拉丁背景的義大利、西班牙，就不會以在台吃飯的模式選擇餐廳，而是學當地人把吃飯分好幾段，傍晚先去喝一兩杯酒、吃一兩道小菜，然後才去吃正餐，「我想模擬那個生活型態，知道他們為什麼這樣做。」

「我在為朋友規畫旅行時，盡可能想在旅行裡變成另外一個人、那個國家的人，我有沒有可能在那個旅行得到這樣的經驗。」詹宏志說，例如，做為一個秘魯人是什麼樣子？所以他會很勇敢地去嘗試當地的烤田鼠、烤牛心。

妻子王宣一2015年辭世之後，詹宏志陸續寫了跟飲食相關的幾十萬字，即將整理成書。

最初是詹宏志想學做妻子生前的菜，把她那些令自己和朋友們難忘的拿手菜留下來，學著學著，慢慢擴及到他喜歡但妻子沒做的，又復刻了一些菜，再從妻子這裡回溯到岳母的菜，又想到自己的母親。

詹宏志說，自己離家很早，十幾歲就出門，母親常抱怨兒子難得回家吃飯，「可是我記得小時候，母親在那麼窮那麼困難的環境，沒有任何高明的食材，還是把菜做得很好。」

就這樣，詹宏志復刻了「三個女人的回憶」宴席，從前菜到甜點，平均分配三位他「師從」對象所留下的菜，也寫了一些文章，小時候來自母親的一些飲食經驗、分析宣一菜的特徵，而慣於讀文獻、整理故事的他也解釋了岳家料理的來源。

例如馬鈴薯沙拉。上海著名美食家「沈爺」沈宏非請詹宏志上小館子，都是家常菜，和詹家吃的很像，如「土豆色拉」就是馬鈴薯沙拉；詹宏志和家族到日本旅行，旅館也有馬鈴薯沙拉，幾個小輩就說：「跟外婆的馬鈴薯沙拉很像。」