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張忠謀妻子張淑芬 智慧做公益親上第一線

文／邱智慧
台積電慈善基金會董事長張淑芬。(記者林俊良／攝影)
台積電慈善基金會董事長張淑芬。(記者林俊良／攝影)

施比受更有福，分享是最大的幸福，全台灣各角落都有需要幫助的人，但憑一己之力往往力有未逮，透過眾人的力量結合，更能將公益大愛發揮得更全面，這一點，從台積電慈善基金會董事長張淑芬身上，可以看見溫暖的光芒。大家都以為這位「公益董事長」，手中有充沛資源，但她笑著說，一開始台積電一毛錢都沒給，原來「做公益要靠智慧」，用經營企業的思維，讓公益最大化。

親力親為 最沒架子的公益董事長

談到張淑芬，大家都知道是台積電創辦人張忠謀的妻子，但她同時也是台積電慈善基金會董事長，總是走入人群、穿梭在第一線，關懷老人、推廣孝道、關心偏鄉教育，在高雄氣爆、花蓮地震現場，都能看見她的身影，完全沒有架子，握過一雙雙需要的手，給予一個個有力量的擁抱。如果說，張忠謀創造了台積電的硬實力，張淑芬便是台積電軟實力的重要舵手。

張淑芬走上公益之路是無心插柳，本來是一位全職照料家庭的企業家夫人，在一次偶然的機會被邀請擔任台積電志工社社長，當時僅是公司內部的組織。「對我來說，要做就要做到最好。」不當一個掛名的社長，張淑芬親自帶領台積電志工進入榮民之家服務，從老人家身上她發現，那發自內心的笑容，就連原本與機器為伍的工程師志工們，也拾起了工作之外的溫暖與熱情。

向外找資源 借力使力把愛放大

助人與分享成為張淑芬「人生下半場的永續專案」，帶領大型企業的基金會，在全台拓展公益之路，張淑芬透露，一開始張忠謀並沒有給很多資源，她只能靠自己的能力，努力向外找資源。因此，如何將資源串聯就是一門智慧，包括攜手食品業、食物銀行把外觀不好看、但營養不減的「格外品」送到偏鄉學校；攜手冷氣業者大金空調，提供技職學生實習修繕冷氣的機會，為偏鄉孩子培養一技之長等，都是最佳實例。

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