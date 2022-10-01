曾是跨國企業CEO 鄒開蓮學會放慢再享受當下

世界展望會董事長鄒開蓮在職涯轉換後，開始能放下壓力，也能做更多不一樣的事。(記者余承翰／攝影)

幾年前的跨國會議上，與會者因意見不同爭得面紅耳赤，主持會議的CEO拍桌：「嘿，各位不用這麼激動，這裡沒有人喪命好嗎？我們只不過是要買廣告。」世界展望會董事長鄒開蓮笑著憶起當年還在雅虎 奇摩時的一場會議。

她這兩年帶著展望會做數位轉型，朋友不解：「又沒有業績壓力，妳幹嘛那麼認真？」她總是想起那場會議，因為現在做的就真的「攸關人命」—「我們每增加一個資助人就多幫助一個生命，改變一個孩子一生。」她相信孩子應該被保護、被賦能，每個孩子值得擁有更豐盛的生命，她用過去的專業，協助展望會更有效率、有效能從事服務。

距離那場跨國會議也才幾年光景，物換星移，曾經戰功彪炳、一年國外出差20趟的鄒開蓮，這兩年過著完全不同生活。

罹癌母逝 親子關係緊繃

2020年，55歲的鄒開蓮離開待了20年的雅虎公司，那年，是鄒開蓮生命的關鍵轉折—她被診斷出罹患乳癌、母親離世、和青少年兒子關係緊繃；同時，疫情 使她哪裡都去不了，日夜和家人待在家，終於有時間與空間好好和孩子過生活。

更早之前，轉速快、日夜顛倒的跨國、跨時區工作，讓她隨時處於工作狀態、沒有下班、無法安靜、不會放鬆，她白天疲憊、晚上失眠 ，與青少年兒女相處時，也沒耐心聽孩子說話，只想解決問題，忘了有時候孩子只是需要有人傾聽。

工作給她成就感與人生舞台，也致使她生命其他面向的匱乏與缺席。那幾年，她常常懷念天性裡快樂、愛笑、開朗的自己，「我感覺自己緊繃太久，生活其他的東西都褪色了。」那時候的她有許多人生角色：人母、人妻、人子、跨國企業主管，每個角色都是壓力，都無法享受其中。2019年的她已萌生退休念頭，加上2020年一連串事情，她視為上天給她的訊息：「鄒開蓮，妳該改變了！」

斜槓思維 做出專業效率

離開職場之後的鄒開蓮忙碌依然，她從只做一件事，變成做許多不一樣的事—她出任許多公司董事，也作為某些新創公司的顧問，還演講分享數位轉型，錄製給經理人的線上課程，目前正在寫書。

其中著力很深的展望會數位轉型，這兩年因科技更新，提升效能效力，也善用數據展開更多的機會。例如捐款人從刷卡、入帳到確認，過去需要一周，而數位化後只要一天的時間，成本也下降了。又例如透過數位通路，今年「飢餓三十」共有1.7萬人參與，參與人數和募款金額是過去的好幾倍，而且帶來很多新面孔、年輕資助人。

擁抱生活 修補家庭關係

退休之後，鄒開蓮（左二）有了餘裕和時間和家人相處，有品質的陪伴讓她重拾親密的親子關係。(圖：鄒開蓮提供)

事情雖然不少，但鄒開蓮開始有餘裕放慢腳步過生活，可以和青少年兒子聊天、與已在上班的女兒分享職場經驗、和家人在每個周末夜晚共享家庭時光一起禱告，她也常常早晨起床發現天氣正好，便將原訂行程取消，跟先生一起去打高爾夫球；這些都是過去的她未曾享受過的生活。

這兩年，周一到周五的早上9點，鄒開蓮都準時到線上禱告報到，線上禱告群組來自還在雅虎工作時的辦公室團契，疫情起、鄒開蓮離職，禱告改為線上，這兩年成員幾乎全勤參與，讓每一天有力量的、嶄新的開始，變成開啟每日的重要儀式。

「我們在上班的人很容易不小心就把工作當神來拜、把金錢當神來拜，」鄒開蓮回想這兩年離開工作之後，她真正擁有了生活：「但是身心靈是分不開的，靈好了，我們會用不同的態度愛自己。」

過去叱吒台灣網路產業的鄒開蓮，現在每日的滿足來自於和家人的親密感、能夠有耐性面對生活裡的小事，可以感官全開看見綠樹、聽見鳥鳴、感受到白雲微風好天氣，這些許多人微不足道的小事，卻是她曾經失落而今拾回的珍寶，「我覺得我很幸福，自從離開全職的工作，上帝給我超乎我所求所想。」而她相信，還能更好。