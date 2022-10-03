王俊傑打造台北市立美術館新氣象 不走傳統路的藝術家

大膽創新的布展方式，讓展覽吸引不少年輕人。(攝影／沈昱嘉)

平日的台北市立美術館 ，館外有人在探看雕塑，館內四散著觀眾，花園裡野草似的植栽綠意盎然，彷彿邀請著坐在休息椅上的漂亮美眉讚頌自然之美。這是一座生機勃勃的美術館。

館長王俊傑從小就是藝術兒童，浸淫80年代勃發的社會力量之中，又在留德時深受影響，以藝術家的角度打理明年將滿40歲的美術館，在車水馬龍的塵囂之外，創一方藝術的清淨地。

這是台灣最老的公辦公營美術館，王俊傑給的定位是：「研究、教育、推廣，這是作為公立美術館的使命。」

對街的長頸鹿

2021年接任北美館館長的王俊傑，曾任台北藝術大學新媒體藝術系教授兼系主任，早在1984年即創作錄像藝術，是台灣新媒體藝術的第一代，獲多項藝術大獎，受邀參加威尼斯雙年展、台北雙年展、亞太當代藝術三年展等國際性展覽，也有多項策展作品。

「我從小就很喜歡美術。」王俊傑引用母親常說的一個故事為證，那時他三、四歲，待在媽媽的裁縫店裡，突然跑到對街去又跑回來，來來去去，媽媽覺得奇怪，一看兒子居然畫了一隻長頸鹿，原來對街電線桿上的幼稚園招生廣告就有一隻長頸鹿。這孩子，有美術天分。

再加上他小時身體不好，一個學期到校不到三分之一，爸媽決定讓兒子從升學壓力中解放出來，讓他盡情地學美術。王俊傑便這樣一路美術科班讀上來。

王俊傑高中畢業時拿到雄獅美術新人獎，引起評審之一蔣勳的注意，邀請這個不滿20歲的年輕藝術家為雲門舞集的夏令營上美術課。

王俊傑初生之犢不怯場，反而向雲門借了當時一般家中少有的錄影機，設計了四段式實驗影片，每段都引用一位西方藝術人物的代表作品，安排舞者即興舞蹈。講師與學員都玩得很開心。

「雖然我從小到大接受完整的藝術教育，但是我又有某種叛逆，不想做傳統的事。」王俊傑可以畫出很寫實的畫，可是就是覺得不夠，「這些沒辦法滿足我的創作欲望，我想追求其他的藝術類型。」

我的80年代

然後就來到了80年代。

大學生王俊傑正身處於80年代中期，「那是台灣最有趣、最豐富、瘋狂的年代，解嚴前後，又有很多學者、藝術家學成回國，是很特別的年代。」

王俊傑雖然進了文化大學美術系，不過人已經跑到社會這所大學了，做一些非傳統美術的事，參加小劇場，拍實驗影片，1984年就拍了他的第一件錄像藝術作品，當時台灣基本上無人做這樣的媒材。

王俊傑以「瘋狂」形容那時的自己：大量看電影 ，跑電影圖書館，還幫忙設計影圖刊物的封面；組織讀書會，寫文章寫專欄；成天和搞劇場的搞電影的混在一起，往來都是社會人士。

他參加「筆記劇場」，導演老嘉華是侯孝賢的副導演，有時排戲排到一半，說起隔天侯導要在九份拍戲，需要一堆臨演，大家就快樂地響應。這群人也參與街頭運動，曾跟著王墨林在蘭嶼做了一次反核遊行的行動劇。

王俊傑說，大約是從小因病多待在家裡，不了解同齡人在做什麼，「所以當生活、環境被解放後，就是求知若渴，想知道的事、有興趣的事，就是會花雙倍、三倍的力氣去追求。」

那時的他饑渴地探索世界，讀了一些新馬克思主義的書，帶著這些想法，畢業後直奔德國 留學。

我的德國年代

選擇柏林的原因之一是，當時柏林圍牆還在，王俊傑想觀察一下這個與台灣有著同樣分裂狀態的地方。沒想到，他1989年秋天到，11月時柏林圍牆就打開了。

那時他就住在圍牆邊，每天沿牆跑步。當時西柏林由英、美、法三國共管，東柏林傾俄，所以他一邊跑步，就一路看到寫著各種語言的告示，收音機也會接收到各種語言廣播。那是一場特別的文化衝擊。

不過王俊傑到德國的第一個震撼是鋪柏油。他形容，不是在台灣常見那般車子滾過去，而是先切割成一個個豆腐塊一樣的單元，再一層、兩層、三層鋪上去，最後工人跪在地上拿吸油紙去拍吸多餘的油。這種工藝一般的嚴謹，讓他見識到德國人的做事態度。

再一則是，王俊傑要買歐洲適用的錄影機，嫌貴，想著等有更多功能的新機出來後會降價，結果德國同學一臉疑惑：「為什麼要打折？」因為德國人的邏輯是簡單、耐用，而多功能通常易壞。

「生活中的這些給我很多震憾，原來德國人是這樣子，我受到影響，也比較屬於邏輯思考。」證據之一是王俊傑做錄像藝術一定先畫好非常精密的腳本，「現在回想起來，在德國那期間，是非常棒的人生旅程。」

多才多藝多種工作

在德國，王俊傑也打工，那是認識一個社會的途徑。

他在劇場打雜，可以去柏林的國家劇院看人家怎麼運作；他去啤酒廠、巧克力廠、郵局，都是粗活，但能見到人家的生活；當過配音員，將亞洲電影翻譯成德文。

王俊傑還有德國內政部發的記者證，極好用，每年柏林電影節，他可以大量看電影，可以去薩爾斯堡音樂節、去各種歌劇院看首演，回來替「音樂時代」雜誌寫稿。

最難得的是，德國Bayreuth（拜魯特）的華格納歌劇院每年華格納歌劇節極為搶手，不連訂三年拿不到票，但王俊傑有證。看演出之外，每一幕間的兩小時休息，也會看到男男女女裝著燕尾服、晚禮服在林間散步，那個場景很超現實。

這麼充實的留德生活，王俊傑待了8年不想回台灣，還跑去學校詢問申請建築系的可能，一聽要念到博士需十年就算了。剛巧他拿到亞洲文化協會的獎學金，於1996、97年前後去了紐約，又要參加威尼斯雙年展、又有日本和香港的駐村，常常不在德國，索性就回到台灣。

不過人還在德國時，王俊傑竟先跨進時尚界，和大學同學合作一個綜合性的設計工作室，幫一家織品企業做商展，做得太成功，那老闆直接邀請這支團隊經營一個服裝公司。

幾個年輕人決定做品牌，而且是那個年代少見的男女裝、居家寢飾都有的全系列，中價位、有時尚感，王俊傑掛藝術總監，把形象廣告當藝術創作拍。

品牌一砲而紅，老闆開心，又擴張開店，都開到花蓮去了，還幾乎在米蘭展店，但野心太大，最終失敗。大家決定最後一搏，再創新品牌，走的當時urban sports潮流，也沒有撐太久。

「我對很多事物都有興趣，真正的跨領域應該是去發掘新的事物。」王俊傑不同意當下對「跨領域」的定義：「並不是找不同領域的人合作就叫跨領域，而是先拋掉自己的領域，共同去找一個大家都不知道的領域。」

王俊傑要求展覽必須以研究為底。(攝影／沈昱嘉)

藝術家當館長

在五年左右的時尚之旅期間，王俊傑毋忘藝術，辦了多次個展，並參加2000台北雙年展，作品「衣計畫」就和服裝公司的經驗有關。

事實上，王俊傑跟北美館的淵源最早追溯到1994年他的第一次個展，當時他還在德國，就辦了相當轟動的「十三日羊肉小饅頭」展覽，是彼時少見的藝術創作方向，透過消費商展的方式虛擬一套宮廷菜食譜，藉此討論階級、欲望、消費等等問題。

除了創作方向與議題新穎，又因規模龐大，王俊傑還找朋友擔任製作人去找贊助，這種作法在當時也是少見，「那個時候，藝術就是藝術家自己創作，怎麼可能去跟誰要贊助、或找製作人來幫你？我算是滿早開始以系統、規模的方式去製作作品。」

之後，王俊傑陸續在北美館展覽外，也受邀做展場設計，包括2005年英國服裝設計師Vivienne Westwood回顧展，以及參與台北雙年展策展。2021年2月，他接任館長。

藝術家身兼館長，王俊傑自認「是優點也是缺點」，首先，自己身分多元，是老師、藝術家，在北藝大長期做藝術行政及10多年的系主任，又經營過公司，優點是能從不同角度去看事情，但他也自省，正因對不同專業有一定的認識，也附帶了一定的主觀和堅持。

但王俊傑堅定認為：「北美館的當代性、專業性要被更強化。」因為全台美術館皆在官方系統下，不像外國的美術館本身有強大的研究跟策展能量，所以只能引進國外的展覽或做很本土的事，他希望改變這一點。

要將北美館從公部門角色提升到專業層次，就需要研究、教育。王俊傑認為北美館的一個優勢是位處台北，要發展當代性、跨領域，阻力較小、資源與可能性更多，他也能放手開創北美館的新局。

北美館的改變

首先，要先研究再展覽。「我非常強調，不是莫名奇妙天上掉下來一個展覽、或者只為了填檔期，一定要透過研究才能產生一個展覽。」王俊傑說，宥於台灣速成的風氣、甚至預算編列的限制，沒有大型、長期計畫的空間，但他希望透過不同方式去翻轉、或改變，先研究、進入規畫、最後成形。

再來是因應疫情的數位化。他指出，北美館以前一年有5、60萬人次觀眾，受疫情影響已減少三分之一，甚至在2021年三級警戒時，塩田千春大展從單日3000人遽減至零。儘管北美館不以營利為目的，王俊傑遺憾說：「從教育推廣的觀點，花很大力氣做的展覽，還是希望大家都來啊。」因此北美館開發多種數位工具、透過社群媒介去推廣。

最顯著的改變，可能是年輕化。王俊傑說：「就美術館的立場，『年輕化』是一個令人傷感的議題。」本應從史觀等各式脈絡去介紹藝術，可是好像已經不吸引人，於是有人說，要改為更次文化、或更譁眾取寵、更流行的東西。

但王俊傑不認同，那些流行絕對可以吸引人，但北美館場地、資源有限，「我們要改變的是做展覽的方式。」

例如洪瑞麟回顧展，這是台灣前輩美術家，在年輕人眼裡，可能就是「老」、「不認識」。北美館收到畫家兒子自美捐贈的一批作品，以此為基礎進行扎實的研究，又向全台重要收藏家商借作品，形成一個很完整的展覽。

不只如此，北美館還去理解洪瑞麟的時代，爬梳當時的社會狀態、學習美術的環境、為什麼去當礦工、如何兼顧畫畫等等，蒐集充分的檔案資料，使得這個展覽不是傳統上將畫掛上牆而已，而是連帶時代背景、相關的人物與文獻，同時交錯展出。

北美館並邀請年輕當代藝術家羅智信設計展場，這也是不同世代、不同風格藝術家的交會，因此處處可見模擬礦坑的弧型山洞，有一個展間全是裸女畫，還做成動畫，甚至為了表現畫家晚年在加州生活的心境，在落地玻璃貼上一層橘色卡點，自然光投射過來，就是加州的陽光。這個展場，吸引非常多網美拍照打卡。

「如此就翻轉了所謂老東西只有老人看的想法，年輕人也會喜歡，以不同的觀點去製作，就會呈現不同的面貌。」王俊傑說：「如何重新去看待內容，非常重要。」

最後，則是改造空間，讓一座近40年的建築有新氣象。王俊傑翻轉公共空間，邀請景觀建築師吳書原打造位於地下室的中庭花園，自然野趣；餐廳也做了局部改裝、花博期間增建的南進門也要進行改裝。

藝術的願景

北美館陸續有大型計畫。其一是王俊傑與關渡美術館館長黃建宏合作策畫「狂80─跨領域靈光出現的時代」，年底展出，回顧影響他頗深的80年代，以少見的跨領域角度去看整個時代的藝術。

其二是，北美館將與國家影視聽中心合作，與電影學者孫松榮策畫楊德昌回顧展。台灣少見為導演辦回顧展，在美術館做電影回顧展更少，北美館進行一年多的研究，預計明年7月開展，屆時大回顧展在北美館，還有一場國際研討會，國家影視聽中心辦影展，整個展覽也希望送上國際。

同時，曾在北藝大參與科技藝術館新建計畫的王俊傑，也規畫並督導新建庫房及在花博園區的台北藝術園區，即第二美術館。這是從20多年前林曼麗館長時代就在倡議的事，直到2015年林平館長時才終於拍板。

台北藝術園區是一個52.34億台幣的大計畫，地下兩層、地上一層，全區含地面公園，占地約10萬平方米，實際營運樓地板面積約44000多平方米。

王俊傑說，未來兩館定位可以區隔，形似白盒子的本館將以傳統美術為主，北美館終於有常設展的空間可以展出典藏品；新館形似黑盒子組成，會朝向跨領域、實驗、當代、新媒體，同時有實驗劇場。

王俊傑說，北美館位於中山北路的末端，未來串聯北藝中心、光點、當代館等，「希望整個園區變成一個新的文化地標、或者是活化一個以文化為主的台北市核心。」

請進美術館

身為一位不斷跨領域探索未知的藝術家，王俊傑在擔任館長之前幾年的主要創作，都屬於共同合作的跨域計畫，這也是台灣較少見大規模製作，只是當館長之後，較難以專心投入，改以策展為主。

因為當館長不輕鬆，每日行程不斷，可是王俊傑依然活力十足，「我就把工作當樂趣。」這也是他接任館長的原因之一，樂於接受挑戰，為即將四十不惑的北美館調整方向，保有經典的韻味，也有開創的活力。