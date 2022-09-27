林連鍠 匪類變身理化神 李秀櫻 用科技翻轉小校

台中市富春國小校長李秀櫻翻轉小校生機，獲頒師鐸獎。(記者邱德祥／攝影)

台北市石牌國中理化教師林連鍠曾被教師認定要進啟智班，還曾被戲稱是「匪類」，但在國中教師勉勵下成為人師，如今是學生口中的「理化神」；台中市富春國小校長李秀櫻是九二一地震 受災戶，全家當時因她打的童軍「稱人結」從五樓垂降獲救，她致力投入童軍教育，也靠科技教育翻轉小校生機。兩人均獲今年師鐸獎肯定。

台灣教育部 日前在教師節前舉辦師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，蔡英文 總統和行政院長蘇貞昌均出席。今年共72位教師獲師鐸獎、廿位教師獲教育奉獻獎、309位服務滿40年的資深優良教師。

林連鍠分享說，他小一時因不會寫字、算數，曾被學校老師開會決定送啟智班；國中曾養賽鴿想幫家計，卻成了人家口中的「匪類」，但在國中老師鼓勵下，讓他有自信走下去。現在他除了是理化老師，也曾獲教育部本土語言傑出貢獻獎、台灣文學獎。

李秀櫻曾在九二一地災中，藉童軍「稱人結」從五樓帶著家人平安落地，除了讓她更珍惜生命，擔任校長後也力推童軍教育。她也引入資源設置自造教育及科技中心，讓學校增班，學生人數翻倍增，擺脫豐原區最小學校的命運。