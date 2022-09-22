名廚江振誠帶路引領Liya 打破料理框架與想像

兩人品嘗著經過三小時製作熬煮的牛肉麵，邊分享過程中的細節和想法。(攝影／王聰賢)

10:00 第二站：RAW廚房製作牛肉麵

循著「熟悉的味道」，江振誠帶著Liya回到RAW廚房，穿上圍裙，他想和Liya一塊動手重溫的，是「牛肉麵」。「每個人都有一個屬於自己的味道和獨特性。我到法國16年，每次想家或要介紹我自己給法國朋友時，就會煮牛肉麵，告訴他們『This is where I come from.』」。

牛肉麵是江振誠在法國期間最常做的家常菜色，也是他在異鄉的歸屬。(攝影／王聰賢)

不同於一般的牛肉麵做法，江振誠準備了木炭烤網，將牛肉擺上烤炙，「這樣等一下牛肉麵裡就會多一個煙燻的味道。 」爆香蔥蒜、辣椒等辛香料後，置入蔬菜 與烤過的牛肉，以高湯燉煮，保留食材原味，也讓湯頭多了層次感。

本就喜歡Q彈麵體的Liya對牛肉麵不陌生，但對江振誠以木炭火烤的方式處理牛肉感到意外，站在熱煙前，她認真翻烤著牛肉，從備料到熬煮，前後耗費三個多小時，直到成品端上桌，她終理解，原來看似家常的料理，也能有不悖離傳統卻跳脫框架的做法。

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14:00 第三站：Bito交流食物與設計

除了廚房裡的煎煮炒炸，江振誠希望讓Liya看見更多料理之外的可能。其中之一便是食物與設計間的連結。於是他帶著Liya來到位於大稻埕的Bito總部，請來合作多年的創辦人劉耕名，分享當Motion Graphics應用在餐廳與食物上時，會是什麼模樣。

江振誠邀來Bito創辦人劉耕名(中)，一塊為Liya說明食物與設計間的各種可能。(攝影／王聰賢)

「當一個想法出現，怎麼把那想法轉化成實體的東西，和客人互動，也是經營一家餐廳很重要的環節。」江振誠帶Liya回憶稍早在進到RAW時，看到的所有一切都是所謂的Visual Communication（視覺溝通），「從放的法式音樂到設計很古典的菜單，每一個細節都是我們想讓顧客感受跟體驗的。」

他再拿出精緻的小米 酒香檳，告訴Liya：「像這個原住民 們的小米酒，我一直很希望它能成為不只有在村子裡喝的酒，所以就想怎麼把它重新包裝，讓它被更多人知道。」探索小米酒的起源和故事，就成了第一步，「其實每一個設計都是這樣，你可以用聲音也可以用食物，讓客人覺得：喔這個跟我有關係！自然能達到溝通的目的，就像每一道菜，做出之前，都有它想達成的目標一樣。」

16:00 第四站：RAW廚房 晚餐餐期第一線

從料理原點到設計巧思，跟著江振誠走進宛如時空隧道的一天後，Liya集結各方養分，在日落之前，回到了RAW的廚房，實際參與第一線的晚餐餐期。她有些緊張卻相當專注，觀察著每一個細節、也實際參與不同環節。而後，兩人站定台邊，聯手做起料理，只見江振誠手起刀落，熟練地剖切著番茄等食材，Liya在一旁協助備料、擺盤、調味，同時認真聽著江振誠在每個步驟的提點。

江振誠希望透過製作牛肉麵的過程，帶Liya找到屬於自己的原點和熟悉的滋味。(攝影／王聰賢)

儘管父親開餐館，但實際進入步調緊湊的米其林廚房，仍讓Liya感到相當震撼，但她展現出超齡的沉著姿態，透過觀察其他廚師、適時加入協助，在餐期落幕後，仍感到意猶未盡，「有些人會害怕很緊繃的廚房節奏，但我不知道為什麼很喜歡這種可以完全Focus在當下的感覺。」

接近10點，夜幕低垂，廚房內進入收尾階段，江振誠帶著Liya走出RAW，來到不遠處的摩天輪，這是他給Liya的小驚喜。「Liya畢竟還是個小女孩，我想讓她體驗一些比較純粹的東西。」上了摩天輪的Liya盯著眼前夜景，相當興奮，兩人也分享了一整天下來的感受。

摩天輪上，兩人溫暖分享一天的心情，Liya也感謝江振誠花了一天帶自己感受料理的各種層面。(攝影／吳致碩)

「Liya的想法很快，很敏感也很謹慎，我覺得很好，這是每個創作者都需要的特質。」但儘管引領體驗了料理的各個環節，他仍希望Liya保有對不同事物的興趣。

「我13歲做廚師到現在，這當中我也喜歡畫畫、陶藝、雕刻，而且一直沒有放棄這些興趣，我總覺得每個興趣都會帶給你不一樣的啟發、幫助你每一個創作。Liya現在正在一個尋找自己之後要做什麼的階段，那不會只是一件事情，可以是三件、五件事情，都好，因為每一件事情到最後都會回饋到自己身上。」

認真聽著江振誠說話，Liya點點頭，露出靦腆笑容，「我還沒有很確定以後要做什麼，但經過今天一整天，我覺得我又更喜歡Chef的Everything，我看到他的想法一直在動，也很知道自己的下一步，所以不管我以後選擇做什麼，都一定會想到他的。當然如果開了餐廳，也一定會邀請他來！」

話語落下，兩人相視而笑，江振誠就像凝視著當年的自己，Liya則如望著理想的身影，不論終點為何，並肩而行的這一天，都已為彼此帶來了全然不同的想像。