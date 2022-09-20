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國際名廚江振誠遇上小小廚神Liya 重返廚藝初心與原點

採訪、撰文／陳昭妤
Liya(右)來到RAW的廚房，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。(攝影／王聰賢)
Liya(右)來到RAW的廚房，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。(攝影／王聰賢)

「很多年輕料理人會覺得，把舊的東西重新組裝一次或將食材換得更好，還是說改變吃的形式，就是一個創新。但他們忘記了，最源頭的那一個感動才是創作的根本。」

三年前，一個遠在美國的台裔小女孩Liya（朱如茵） 拿下了《小小頂級廚師美國版》第八季冠軍，彼時的她只有十歲；三年後，江振誠在一封朋友的訊息裡看見了Liya的報導，發現自己竟是對方廚藝之路上的偶像。「說真的，很驚喜，看到這一輩年輕小廚師的偶像不是Gordon Ramsay或其他人，而是我。當下我就想，若Liya有機會回來台灣，希望能讓她花點時間到RAW的廚房，體會一下真正的廚房運作是什麼樣子。」

江振誠帶著Liya前往石牌無名蛋餅店，品嘗自己兒時吃到大的味道。(攝影／王聰賢)
江振誠帶著Liya前往石牌無名蛋餅店，品嘗自己兒時吃到大的味道。(攝影／王聰賢)

13歲開始當廚師，江振誠首次和Liya線上聊天時，就像看見當年的自己，「對每一件事都充滿好奇。」交談中，Liya問起江振誠：「我想知道你都是怎麼創作的？為什麼可以有源源不絕的idea？」也因此，除了廚房裡的實戰見習，江振誠決定規畫一整日的行程，帶Liya重返兒時居住的北投區，除了重溫當年的早餐日常，也一塊回看那個自街巷裡長成的少年，踏上廚師之途的起點。

江振誠(右)認為童年記憶是一切創作的原點，他帶著Liya前往兒時居住的北投街巷感...
江振誠(右)認為童年記憶是一切創作的原點，他帶著Liya前往兒時居住的北投街巷感受。(攝影／王聰賢)

「從白天到夜晚，讓她體驗我們的一天是怎麼開始的、一個idea又是如何慢慢形成，到最後透過整個團隊的合作執行出來。我想讓她知道，萬事皆然，先回到源頭，才能有後面不斷的創新和改變。」

8:00 第一站：名廚的童年記憶

車入石牌小巷，停靠在不甚起眼的早餐店邊，恰逢周六早晨，店門口已排滿買早餐的人潮。江振誠領著Liya，介紹起這家從小吃到大的無名蛋餅店，他指指店旁有著紅色屋頂的平房，那正是他兒時住過的地方。

江振誠認為只要用心觀察，每個小攤販都有值得學習的地方。(攝影／王聰賢)
江振誠認為只要用心觀察，每個小攤販都有值得學習的地方。(攝影／王聰賢)

「我出生後就住在這裡，每天早上就走路到店裡吃早餐、再去上學，一直到13歲。」一入店，江振誠直接和熟識多年的老闆娘點起餐：「一個蛋餅，煎恰恰（酥脆）一點，然後飯糰和米漿。」等餐期間，Liya盯著店內大姐們的身影，在國外少有吃台式早餐的機會，讓她笑說一回台灣「媽媽就每天都想帶我去吃。」原先不敢喝豆漿的她，也在江振誠引導下嘗試了米漿，「比我想像中好喝！」

兩人邊吃邊聊對早餐的記憶，也從一日之始，看見台灣街巷裡才能見到的廚房基礎功。江振誠有感而發地對Liya說：「不是一定要到很大型或很特別的餐廳才可以學習，像我從小在夜市附近長大，就很喜歡去看那些攤販做事。怎麼從簡單的東西裡找到特別之處，做出讓別人感動的菜，才是更重要的。 」

江振誠(左)為Liya介紹RAW餐廳的每個角落細節和想法。(攝影／王聰賢)
江振誠(左)為Liya介紹RAW餐廳的每個角落細節和想法。(攝影／王聰賢)

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