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張振豐要打造護國神山 Jmem tek晶片資安守護者

記者林思宇／台北報導
Jmem tek共同創辦人呂宗翰（左起）、CEO張振豐、羅宇呈、張樹杰。(記者林俊良／攝影)
Jmem tek共同創辦人呂宗翰（左起）、CEO張振豐、羅宇呈、張樹杰。(記者林俊良／攝影)

在萬物聯網的時代，使用者不小心就暴露在資安風險中，未來資安不再是建議要有，而是必須要有，現在包括蘋果以及安謀等科技大廠相繼推出防護機制。

根據Jmem tek調查，在物聯網帶動下，全球一次性編成記憶體（OTP）硬體防護IP需求，將從2021年20億美元的市場規模，到2025年將達31億美元，年複合成長率達11.6%，商機可期，這也是何以相關OTP公司併購案前仆後繼，掀起新一波洗牌潮。

新創公司的源起是2017年下半年，Jmem tek執行長張振豐進入陽明交通大學電子物理所趙天生先進製程實驗室，研究「多態一次性編成記憶體」，正式開啟半導體人生；2019年成功將研究題目產品化。

張振豐解釋，核心是創新研發的OTP技術，縮小現有元件面積60%以上，並採用下一代最新先進GAA製程，解決目前軟、硬體防護的不足與體積太大等缺點，藉由多元階態來增加硬體上的防護力。

四支筷子 展現團隊力量

由於半導體製程相關技術可以再進一步細分，每一個小步驟都是關鍵一步。張振豐一個人無法完成，陸續延攬學弟呂宗翰負責可靠性測試，羅宇呈負責電路設計，張樹杰則負責製程結構，如同「四支筷子，展現出團隊的力量」。

交大畢業後創業，這條路在三、四十年前很流行，造就台灣今日的半導體輝煌大業；如今多數畢業生則選擇到護國神山群當工程師這條已經鋪好的路，Jmem tek這四個人則做了不一樣的選擇，毅然決然走向創業之路。

四位合夥人平均年齡不到26歲，大家沒日沒夜的努力奔波，儘管公司草創時期資源拮据，還好有指導教授趙天生及楊家驤全力支持，使團隊在結構元件開發上有依靠，cacafly共同創辦人楊志偉指導新創事業規劃，天使投資人張其兆協助解決初期資金缺口，美國上市公司Credo負責人Albert協助智慧財產權布局，在眾人支持下，Jmem tek終於將在9月正式成立。

張振豐表示，公司主要銷售防止駭客入侵的資安架構，以往的軟體容易因指令遭竄改而遭駭客入侵成功，硬體上就很難竄改數字，例如攝影機遭駭客入侵，隱私全都露，公司的產品就是要避免這樣的情況再次發生。

張樹杰認為，資安單靠軟體防護是不夠的，未來不可複製及不可竄改的記憶體將成為新興解方。

呂宗翰認為，現有的硬體防護力仍存在問題，例如存取機制簡單，技術門檻較低，利用X光即可看到資料內容，容易被駭客侵入，以及耗電高的現實問題；公司產品希望能排除這些問題，目前已經申請到台灣兩項專利，美國兩項專利也已申請，將進行全球的專利布局。

被問及「一路走來有沒有遇到什麼困難？」團隊四人面面相覷。張振豐為難的說「真的沒有」，儘管創業遇到的問題，包括與投資人溝通或是解決技術上的問題等都會遇到，但大家都想辦法解決，當然多少會覺得挫折，但因為每天實在太忙了，只有不斷往前進，沒有時間憂愁煩惱。

布局專利 放眼全球商機

問及在創業過程中印象最深刻的事，四個人則是搶著回答。呂宗翰說，張振豐都帶著做實驗，也會帶著一起住飯店；研究常常做到半夜，凌晨4點去喝雞湯也是常有的事。張樹杰表示，創業過程中學習到很多原本不知道的知識與經驗，例如商業模式、財報、預估營業額等，學習是很愉快的。

羅宇呈說，他是呂宗翰的學長，呂宗翰透過臉書訊息問我問題，隨後說他跟張振豐要約見面談，雙方約在喜來登，那天「我一直覺得他們要請我吃buffet（自助餐），結果只請我吃海南雞飯」。張振豐連忙解釋，是因為技術剛產品化，還有待突破，怕被人聽見。

談到未來，四人都精神振奮。羅宇呈表示，真正的創業是帶來社會價值，解決問題的同時能夠創造財富；很開心能跟團隊走到這裡，希望團隊未來都能夠成為能影響社會的人。

「期待未來每個人在享受物聯網的便利同時，能夠用得更安心。」張樹杰說，不少團隊初期因為困難重重而團員間鬧不合，但Jmem tek四名年輕直男則是「兄弟情」顯露無遺。

Jmem tek執行長張振豐大學時期在澳洲攻讀電子工程和銀行與金融雙學位，第一份兼職工作是電子顯微鏡數位化工程師，喜歡閱讀、旅行；在兼具理工及人文背景帶領下，Jmem tek四名合夥人目標一致也合作無間。

張振豐國中時移居澳洲，曾經在澳洲百貨公司擔任男裝部銷售員、生技公司擔任專案經理，直到移居新加坡後，才進入半導體產業。後來因為公司業務需求調回台灣，他說，由於回台灣時間正好錯過公立學校報名日期，因此當時能進的學校並不多，最後進入中華大學機械工程研究所，期間修習許多半導體相關課程，奠定未來研究的道路。

碩士班畢業後，張振豐決定要繼續深耕半導體物理相關領域，當年因為人工智慧的興起，博士班申請暴增，但他仍脫穎而出，進入陽明交大電子物理系趙天生先進製程實驗室，研究多態一次性編成記憶體，開啟博士人生。

張振豐從此一頭栽進半導體，除技術外，他也想著如何將專業技術商品化，歷經三年的時間，產品終於順利完成單一位元的驗證，也開始尋找天使投資人，學習創業，才有今天的Jmem tek公司。

合夥人羅宇呈形容，John（張振豐）是個讓大家願意心平氣和共事的人。公司中的CEO不一定是單一技術要最強，但要讓人心甘情願一起打拚，在他的帶領下，Jmem tek目標一致，再辛苦都可以克服。尤其在創業過程中，他負責設計，面臨外部投資人質疑或是其他業界的挑戰，「John都相信我，支持我」。

合夥人張樹杰則認為，John是個認真且非常有行動力的人，讓人更想要一起完成各項事情。至於合夥人呂宗翰則表示，不論實驗哪一個環節遇到瓶頸，學長（張振豐）都會共同參與解決，而不是一個人在茫茫大海中尋找方向。

張振豐期待，未來希望在團隊合作下，新產品能夠站穩市場，成為護國神山中的一座，更守護所有人的資訊安全。

難破解低功耗 宣戰駭客

網路縮小了空間上的距離，人們透過手機可以遠端遙控家中裝置，人類生活也愈來愈依靠網路，當各項家電上網增進生活品質，卻也產生資料外洩風險，不少政府開始立法管制。為了使大家用得安心，Jmem tek所研發的「晶片資訊安全解決方案」，將資訊安全的防護升級，保護大家的隱私。

Jmem tek執行長張振豐表示，「晶片資訊安全解決方案」使用硬體防護，而非軟體防護，主因在於軟體容易產生漏洞，硬體防護是靠讀取元件本身的電流、電壓值，來判斷此刻產品所儲存的資料，比起軟體更不容易被駭客入侵。

張振豐強調，Jmem tek開發出的新型多態記憶體，應用範圍廣泛，包括最先進的製程GAAFET（閘極全環電晶體架構）上，所以物聯網、車用和電子產品的資訊安全防護、產品認證、遊戲、辨認真偽等都可以使用，提升人類使用電子裝置時的安全性。

張振豐強調，「晶片資訊安全解決方案」有儲存更多指令、難破解及低功耗三大優勢。

合夥人張樹杰解釋，Jmem tek的「晶片資訊安全解決方案」，是在產品中使用新型的記憶體架構，比起市面上其他一次性記憶體（OTP）效率更高，在相同面積大小下，公司產品提供更大的記憶體容量，能夠儲存更多的指令和安全代碼。

安全性方面，張樹杰解釋，新穎記憶體架構改變，在原本基礎下增加更多的可能性，使每個位元能表現出的狀態更多元化，大大地增加硬性破解難度；同時也具有更低的功耗，符合物聯網裝置低耗電量的特性以及時代趨勢。

合夥人羅宇呈說，上述優點為Jmem tek的產品提供高度市場競爭力；對於未來的技術藍圖，公司將以現有的基礎下，發展信賴平台模組（TPM），包括加密（Crypto）和亂數產生器（TRNG）等技術；嵌入信賴平台模組後，物聯網裝置的安全性將有顯著的提升。

合夥人呂宗翰說，只要使用者開啟物聯網裝置，就要獲得信賴平台模組的認證，才能更新或使用，由此提升產品保護力，降低駭客入侵的風險。

呂宗翰說，Jmem tek的產品將以智慧財產權（IP）租賃的方式授權給晶片設計商，提供設計者功能完整的模組，並加速晶片設計周期，客戶將可利用Jmem tek的各種IP製作出各種晶片。

專家看優勢 曾正忠：市場明確

台大創創中心執行長曾正忠表示，未來物聯網時代，資安防護力將成為市場焦點，團隊已將專業技術產品化，解決市場痛點，主打產品具技術門檻，對未來發展非常有利。

曾正忠說，學生組參賽者以往還在構想階段，但近來有進步趨勢，開始能夠端出產品，甚至進一步有營收。如今年冠軍團隊，最大亮點就是技術創新，研發出新的科技產品。

曾正忠進一步解釋，「技術型」創業一定會比「服務型」創業更有競爭力。畢竟服務型的創業儘管市場不錯，進入後，其他競爭者容易跟進，很快就要面臨瓜分市場、削價競爭的窘境，擁有技術較能站穩市場，競爭者不易進入。

亮點二則為潛在市場明確。曾正忠說，進入高科技時代，大家未來生活將離不開科技應用，同時資安問題也日益嚴重，物聯網市場很大，Jmem tek希望從防護力提升來達到資安保護效果，所瞄準的市場非常明確。

根據輔導經驗，曾正忠分析，新創團隊問題相似，最大問題是對市場並不清楚，創業失敗是做錯題目；例如有團隊大方向是對的，但表面上問題大家都看得到，深入了解市場後，才發現問題一堆做不下去；另有團隊雖然市場上獨有，但市場上早已有許多替代方案，這也會讓投入資源解錯問題，失敗告終。

亮點三為堅強的顧問團隊。曾正忠說，Jmem tek的顧問團隊，包括學界、半導體業界、創投界等，非常多元，也對產業有相當的了解，看起來很不錯。

晶片 資安 駭客

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