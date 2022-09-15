揉合草根與精緻 鄒駿昇畫出黑暗裡的明亮

鄒駿昇長年因創作與工作壓力纏身，這些年慢慢學會放鬆感受生活。(攝影／沈昱嘉)

夕陽斜照在工廠鐵門上，一幢幢透天厝結合工廠比鄰，闔上門的室內有些陰暗，磨石子地板上還見得到油油黏黏的汙漬。機器持續運轉著，一顆顆細緻零件被吐出，掉進破舊的箱子裡。這是鄒駿昇的兒時風景。

「我跟某些從小就受家學薰陶的藝術家不太一樣，我在一個跟美完全沒有連結的地方長大，所以我對美一直是有渴望的，我渴望能住在一個很美的地方，畫圖和創作也是。我沒辦法改變自己的命運，那我就去創造它。」

看向如今光線充足的家中，從壁紙到家具無不風格濃烈，但工廠裡那粗獷原始的肌理，沒有消失，它融進了鄒駿昇的創作裡，灰暗幽微、安靜低調的，像層保護色罩在希望之外。和話裡行間帶股冷幽默的他一樣，笑聲總出其不意地在低迴之際現身。

鄒駿昇是第一個奪下波隆那SM國際插畫首獎的亞洲藝術家，在國際間得獎無數，但他不甘只被認定是個繪本插畫家，於是策展策畫、空間設計、經典家具和汽車都在他的興趣範圍內。學傳統國畫出身，後到英國 攻讀前衛的平面設計和視覺藝術，他就像間並容粗糙和精緻元素的工廠，「這也是為什麼我很不喜歡定義自己，我總覺得我的人生就像一幅還在構圖的草稿，需要更多時間讓它繼續發酵。」

畫畫裡找到自己

出生長大在台中豐原的半農業半工業地帶，鄒駿昇一家就住在鐵工廠樓上，睡醒走到樓下，機器的噪音和油耗味迎面而來，「我爸開工廠，做的是精密機械加工，他對藝術基本上完全不了解，所以我從小也不可能有所謂的美學薰陶。」但畫畫卻如本能一般，以天分的姿態降臨，帶著他逃離那個「不快樂的童年」。

「我那年代還是打罵教育 ，學校只看成績，所以我每天都像被打假的，唯一會被老師稱讚的只有畫畫。」坐在教室裡，盯著黑板發呆，他仍忘不了小學三年級前，每堂課都如鴨子聽雷，「上數學課時看著那些符號，不知道它在教的是邏輯，幾加幾完全聽不懂。」直到三年級後，遇見一個願意傾聽和關心自己的導師，鄒駿昇才開啟大腦的思考運作，慢慢進入學習狀態。

或許是出身較草根的環境，念的又多是打打殺殺的學校，鄒駿昇坦言當時的自己不論何時都是語帶三字經，和現在說起話來沈穩有禮的樣子相差甚遠，他笑說自己算是「出淤泥而不染」，當身邊同學好友動輒耍狠鬥毆，他頂多咬著一支牙刷跟在後頭，「可能我就是那麼和藹可親吧，他們看我也滿討喜的，就沒什麼找我麻煩。」

擅長畫畫，長得清秀，加上獨特的幽默感，鄒駿昇其實高中時曾是校內風雲人物，「不騙你，我以前臉只有現在的三分之一，五官長得也還不錯喔！」他邊笑邊伸手往臉上比了比，但真正讓他在青春期裡找到立足點的，仍舊是繪畫。

「其實以我家的狀態，要學壞太容易了，我爸媽每天就是拚命賺錢，根本沒有時間管我，但可能我媽的教育滿扎實吧，即便沒在她視線裡，我們也被她培訓出某種價值觀或說做人的方式，不太容易看人家做壞事就跟著被騙過去歪掉，還是可以自己判斷。」加之高中認識了個早熟的女朋友，在對方「循循善誘」下，鄒駿昇戒掉了講髒話的習慣，因為愛畫畫，他亦在術科上展現了超乎想像的執著。

「我雖然書讀不好，但對術科這塊求知慾很強。大學也是啊，畢業展別人只選兩組，但我不管複合媒材還是平面設計，每一組都參加，不知道為什麼，就是喜歡創作。」憑著衝動和熱愛，鄒駿昇玩樂之餘不忘雕琢基本功，逐漸走出自己的路。

順從後的覺醒

高中畢業前，鄒駿昇對未來還沒太多想法，儘管已在創作上展露天分，但看在保守的父親眼裡，畫畫仍是「不能當飯吃的技能」。「我爸就台灣傳統那種大男人，明明關心你但都要用罵的，我們家不允許有感性出現，所以不只不慶生，也不太講愛你或關心你的話。」

彼時鄒駿昇本想著上北部念正統藝術學院，誰知父親硬生生在志願最前面塞入所有師範學院，最終上了嘉義師院。「他就認定學藝術不穩定，寧願你去捧鐵飯碗，且早期老師身分對他們來說很神聖，他非常尊重這職業。」鄒駿昇回憶當時年紀輕，對這決定沒太多反彈，只開玩笑埋怨：「那裡很偏僻，只有民雄鬼屋跟肉包。不過對我來說沒差，我還是把師院當藝術學院念。」

由於念的美術教育系是第一屆，老師們未過度嚴苛，自由風氣反倒讓鄒駿昇拓展了想像力。「我還記得有一堂造型原理課，因為那時候開始玩老機車，就把它改很帥，搞到沒時間做作業，最後我乾脆把機車牽進去展場擺著當作品，結果九十幾分。」又或是下課後，跟著當地長輩回家，從對方床底搜刮一堆不要的汽水箱，「現在想想，大學時那些很多超妙又奇怪的經驗，都成了我後來的養分。」

畢業入伍前，他循著師範體系，先到小學當了一年的導師，卻也是那一年讓他覺醒。「直接體驗帶一個班級，反而讓我知道這有多不適合我。」日復一日面對學生和家長，甚至是一個個孩子的人生，讓他開始思考自己究竟想要什麼樣的未來。「每天都在懷疑人生，想著我是誰、怎麼會在這裡，連當兵站哨時也是每天都在發呆思考下一步。」

看著身邊同儕多順著安排，退伍後回到校園繼續當老師，鄒駿昇想著：「我才23歲，明明還可以去追求、去嘗試，為什麼不？我想人生總是要試嘛，失敗了再說。」於是他鼓起勇氣和爸爸提出赴英國念藝術的想法，「想當然還是要扣著教書這件事去說服他，我就說：出國念書回來後可以教大學喔！就像現在跟業主說『我們只是繞點路，雖然慢一些，但還是會回到原點的。』」狡黠地笑了笑，他為自己做了選擇，也踏上了沒想過的未來。

背水一戰的決心

鄒駿昇：「可能因為我從小都是念很糟的學校，去英國有點像是我的人生敗部復活戰，所以我的心態從來都不只是拿學歷那麼簡單，而是要變得更好、更強。」就在Kingston念完第一個碩士後，鄒駿昇感覺自己沒有太大改變，「不管創作還是思維上都沒因此變得更厲害，所以我硬著頭皮又再去申請了RCA皇家藝術學院。」

頂著家裡壓力，鄒駿昇給自己最後一次機會，過程中甚至讀到自律神經失調、引發高血壓，但也因此讓他脫胎換骨，「在那邊遇到的同學強很多，自然也激發出潛能，我變得非常積極，即便是沒選的課也都去旁聽。」課外他卯起勁參加比賽，除了爭取高額獎學金，好強的他某部分也想證明自己。

「我其實很清楚自己是不被老師重視跟喜歡的，他們偏好藝術性更濃厚、更奔放隨興的作品，但我們這種不是從小在國外受教育的，風格都太嚴謹，你要突然放手去畫那些東西其實畫不太出來，也會變得很刻意。」於是他轉念將細節刻到無懈可擊，樹立出個人風格，但每每課堂上評論作品時，鄒駿昇的畫作還是被老師冷冷帶過。「我後來想，OK或許是這一班的老師不欣賞我，那我去參加系上比賽證明自己好了。不參加還好，一參加，哇靠連入圍 都沒有，還真的是沒有人愛！」

搞笑說著，卻不知當時的他其實深受打擊，直到同學一句：「你為什麼要那麼在意老師的看法？」才讓自小在威權環境裡成長的鄒駿昇醍醐灌頂，當不再尋求師長認可，反倒接連在全校乃至世界級比賽裡拿獎，「那一刻我才領悟：創作就像做菜，你沒辦法滿足所有人的胃口，班上那三個老師不欣賞你，不代表全部的人都不欣賞。」

隨著在各大賽事過關斬將，鄒駿昇笑說自己的臉皮愈變愈厚，「再怎麼樣的汙辱都無法動搖我了。」這過程也讓他發現，「台灣的教育偏被動，很多人念不好就怪老師差、學校爛，但國外不是這樣，大家都把你當作成熟的創作者，要不要學習進步是你家的事。你當然也可以質疑老師，或自己去判斷和選擇哪些話該聽、哪些不必。」

積累底氣回台發光

2011年，鄒駿昇在連續入圍兩次義大利波隆那童書展插畫獎後，第三次終憑著為蘆洲捷運站創作的《飛舞的羽毛》在波隆那SM國際插畫大獎拿下首獎，不僅是亞洲藝術家第一人，也讓他在國際間打開知名度，但他不諱言大量比賽只是想累積自己的履歷。「我知道我遲早要回台灣，所以還沒回來前，就開始參加國際比賽，目的是為回台後鋪路，你總不能直接丟出自己的作品，跟人家說『這個讚喔！』沒人會相信嘛。」

在波隆納得獎後，確實為他帶來許多機會，除了受邀回台開個展，在一次為TEDxTaipei演講過程，他再認識了名廚江振誠，為對方在巴黎的餐廳「Porte 12」、晶華酒店餐會到後來的RAW設計一系列平面主視覺，後再和Johnnie Walker、Gucci、愛彼表等品牌合作，這幾年，則開始接較多台灣在地的案子，如與國立台灣博物館合作繪本《捉迷藏》、正著手繪製的阿里山鐵道路線全幅、為家鄉台中設計的人孔蓋等，「我後來發現畫在地的東西讓我特別踏實，好像有種使命感，可以用自己多年來累積的美學把在地故事延伸下去，被更多人看見。」

而在接案和創作的過程裡，鄒駿昇也發現，原來父母親乃至整個家庭背景給自己的影響如此深遠。「我其實無形間有被爸媽那種傳統的韌性和腳踏實地潛移默化。像我在英國即使過得很痛苦，都不會輕易說要回家，至少在沒有變得更好之前，不會回來。」而深植在他作品裡的某種惡趣味，除了他自稱本性裡的不正經，某部分也來自他不斷想抵抗家中價值觀，卻又試著在裡頭學會生存的過程。

他笑說直到現在，爸爸都還覺得他無法靠畫畫養活自己，「每次看到我就是直球對決問：『啊你現在是有沒有頭路？』『甘有錢嘸？』我們家不走電視劇裡那種溫情關懷的路線，講話都超級實際跟直接。」隨著年紀增長，特別自己也當了爸爸後，他才逐漸了解這些語氣背後，其實是專屬於父親的溫柔。

「不管幾歲，我們對他來說永遠都是小孩啊！我不求他完全理解我的工作啦，因為我們兩人做的事真的就是天秤的兩端，他們工廠是追求極致的一致、大量化地重複，但我們是追求極致的不一樣和獨特性，本來就是完全不同的思維。」而他也無意間發現爸爸竟會在和朋友聚會時，拿出他設計的酒款，告知眾人「這我兒子做的！」這或許已是不擅言詞的父親，所能給出最深刻的肯定。

永遠不滿足的靈魂

如今，鄒駿昇的商業合作案多到幾無空窗期，他卻吐露自己其實長期處在焦慮和憂鬱的情緒裡，「就覺得自己好像永遠無法滿足，一直要去追求什麼。」於公，以為談定卻告吹的品牌合作讓他捶胸頓足；於私，被工作追著跑而無法開展個人創作，讓他茫然低落。「人都是這樣，追到這個夢想後，又再出現另外一個，無窮無盡。可能因為生活裡這些過度的期待，反而造成某種不快樂跟隱形壓力。」

這些年，他學著盡可能放下工作執念，「很多時候做創作、學創作，都不是來自於學習本身，反而生活裡的啟發更多，所以在遇到瓶頸或需要靈感時，我不會去看繪畫類的東西，而會開車往山上去。」山霧繚繞之間，家人圍繞之下，他抓著方向盤，在蜿蜒的路上重新理清心緒。

鄒駿昇很清楚，自己一直不是市場導向型的創作者，創作的東西也未必能達到大賣程度，「但如果可以，還是希望能做些自己喜歡的純藝術創作或展覽，對後代造成好的影響，甚至拉高到國際水平上，讓大家提到台灣插畫時，不只想到幾米，還能看見其他用心的創作者。」