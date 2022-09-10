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回顧翻轉逆境故事 名廚李信男料理尋味人生

記者高婉珮／專題即時報導
Orchid by Nobu Lee蘭餐廳行政主廚Nobu Lee李信男。(圖：蘭餐廳提供)
Orchid by Nobu Lee蘭餐廳行政主廚Nobu Lee李信男。(圖：蘭餐廳提供)

人生上半場，Orchid by Nobu Lee蘭餐廳行政主廚李信男（Nobu Lee）看似拿了一手爛牌，但是李信男並沒有被擊倒，於是今年40歲的李信男，有了精彩的人生下半場。

繼2020年底蘭餐廳冠上他的名字，成為「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」後，2022年夏天李信男攜手三位重量級作家—李昂、韓良憶與初聲怡，出版《尋根——國際名廚Nobu的真味信念》一書；Orchid by Nobu Lee蘭餐廳也同步推出夏季菜單，以回顧與省視的視角，傳達他的人生故事。

第一道前菜「Fish & Chips」代表李信男料理路程的起點，17歲時遭逢家中變故，他為了生存到紐西蘭一間Fish & Chips小店打工，這是他踏入餐飲業的起點。李信男使用雲林的白鰻，清蒸後與鮮奶油、香料、芥末及酸奶製成細緻的白鰻泥，再與雲林洋芋慕斯混合，並以蘋果木煙燻，使其帶有獨特煙燻風味，最後以酥脆的洋芋薄片包覆，點綴魚子醬，製成充滿食趣的變奏版本。

另一道「干貝慕斯、旨味清湯」已成為李信男的經典料理。這道菜創作於2016年，當時他是以干貝舒芙蕾的方式呈現；2019年回台後，他發現台灣人較喜歡近似茶碗蒸的滑嫩口感，因此他將干貝製成干貝慕斯，醬汁也從奶油醬汁改以輕盈極鮮的干貝瑤柱清湯取代，再搭配新鮮的干貝丁，運用不同的料理手法展現干貝的各種姿態，也更加凸顯干貝的鮮甜本味。

干貝慕斯、旨味清湯。(圖：蘭餐廳提供)
干貝慕斯、旨味清湯。(圖：蘭餐廳提供)

另一亮點「蝦味鮮」，則是一次使用了4種不同的蝦，李信男主廚說每種蝦的特性與優缺點都不同，因此他選用了4種不同的蝦子，取其各自的優點來呈現一道完整的蝦料理，分別是清甜爽口的生鮮胭脂蝦和淡淡煙燻風味的炭烤天使紅蝦，並用草蝦製成的蛋奶醬（Anglaise sauce）搭配，最後畫龍點睛綴飾上香氣誘人的櫻花蝦脆餅，將蝦的極鮮風味展現得淋漓盡致。

蝦味鮮。(圖：蘭餐廳提供)
蝦味鮮。(圖：蘭餐廳提供)

在主菜方面，招牌的「威靈頓牛肉派」還是在菜單上，「只是剛好遇上夏天，所以我把其中的鴨肝取消，把牛肉換成日本A5和牛，升級成『威靈頓和牛派』，我覺得更好吃。」

全新豬肉主菜「伊比利豬上蓋肉」，嚴選最高等級Bellota伊比利豬帶有的瘦肉、筋和些許肥肉的上蓋部位，以Josper烤箱烘烤出上蓋肉最完美的姿態，佐以經典的青蘋果泥、風味深厚的血腸泥和清新的青草泥，將極品上蓋肉的本味、香氣及口感細膩演繹，讓人驚喜讚嘆。

威靈頓和牛派。(圖：蘭餐廳提供)
威靈頓和牛派。(圖：蘭餐廳提供)

「羊里肌」延續上一季使用紐西蘭的頂級Lumina羊，主廚選擇帶蓋帶骨的羊里肌，以昆布鹽水先浸泡後，再以奶油油淋反覆香煎、靜置至5分熟的完美熟度。而配菜的部分，因應夏天悶熱的天氣，這次搭配酸辣帶微甜的黑柿番茄果醬，以及日本生蠔製成的油醋，以彰顯羊肉鮮美的滋味。

甜點則是以夏季盛產的瓜果為題，主廚打破一般大眾對於蔬菜即入菜，水果就入甜點的刻板印象，精妙使用櫛瓜、小黃瓜、西瓜和冬瓜四種瓜果，以充滿趣味和巧思的方式，繽紛展現瓜果令人意想不到的獨特風貌。

一口冬瓜。(圖：蘭餐廳提供)
一口冬瓜。(圖：蘭餐廳提供)

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